Sztuczna inteligencja chroni wieloryby

W zamku Baltimore w Irlandii odbyła się konferencja Ireland OceanTech. Podczas wydarzenia, stowarzyszenie Ocean Research and Conservation Association (ORCA) i Huawei Ireland opublikowały wyniki badań nad ochroną gatunków morskich w ramach projektu Smart Whales Sound.

Reklama

Naukowcy proponują stworzenie systemu wykrywania wielorybów i powiadamiania w czasie rzeczywistym statków o ich występowaniu na danym obszarze.

- Hałas powodowany przez żeglugę morską i inną działalność człowieka może mieć szkodliwy wpływ na organizmy morskie, takie jak wieloryby i delfiny. Dźwięki przepływającego statku, takie jak niski szum kontenerowca, maskują nawoływania wielorybów i zakłócają efektywną komunikację zwierząt, mającą realny wpływ na ich życie np. skoordynowane karmienie młodych. Zautomatyzowane monitorowanie dzikiej przyrody jest możliwe dzięki oprogramowaniu Huawei ModelArts i pamięci masowej w chmurze w połączeniu z uczeniem maszynowym – mówi Emer Keaveney, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy ORCA Ireland.

Projekt Smart Whale Sounds rozpoczął się w marcu 2021 r. wraz z wdrożeniem systemu SAM o nazwie „Gannet” i obejmuje dwutonową boję do gromadzenia danych, która została umieszczona 9 km od wybrzeża Irlandii w hrabstwie Cork. To pierwszy taki autonomiczny projekt monitorowania bioakustyki waleni, który wykorzystuje zaawansowane modele sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia do automatycznego wykrywania i identyfikacji gatunków morskich.

Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej dane były przekazywane badaczom w czasie rzeczywistym, bez konieczności wydobywania sprzętu z morza, co prowadziłoby do dużych opóźnień i wiązałoby się z ryzykiem uszkodzenia.