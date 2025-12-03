Reklama

„Niebezpieczne porady”. Brytyjscy naukowcy zbadali ChatGPT i alarmują

ChatGPT-5 oferuje bezużyteczne, a czasem wręcz niebezpieczne porady osobom doświadczającym kryzysów zdrowia psychicznego – ostrzegają brytyjscy psychologowie. Podczas badań okazało się, że chatbot nie potrafi identyfikować ryzykownych zachowań ani kwestionować urojeń.

Publikacja: 03.12.2025 14:57

Eksperyment przeprowadzony w Wielkiej Brytanii wykazał, że chatbot nie kwestionuje urojeń użytkownika

Eksperyment przeprowadzony w Wielkiej Brytanii wykazał, że chatbot nie kwestionuje urojeń użytkownika

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób sztuczna inteligencja reaguje na urojeniowe przekonania podczas rozmów?
  • Jakie trudności napotkał ChatGPT-5 w identyfikacji objawów zaburzeń psychicznych?
  • Dlaczego chatboty AI nie mogą być traktowane jako substytut profesjonalnej opieki zdrowotnej?

Badanie zostało przeprowadzone przez King’s College London (KCL) i Stowarzyszenie Psychologów Klinicznych w Wielkiej Brytanii (ACP) we współpracy z dziennikiem „The Guardian”. Polegało na tym, że eksperci stworzyli fikcyjne postaci do interakcji z bezpłatną wersją ChatGPT-5, opierając się na studiach przypadków z podręczników szkoleniowych. Postaci te opisano jako: osobę „zdrowo się martwiącą” (worried well), nastolatka z myślami samobójczymi, kobietę z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, mężczyznę, który wierzył, że ma ADHD oraz osobę doświadczającą objawów psychozy.

Dialog ze sztuczną inteligencją może wzmocnić objawy psychozy?

Kiedy podczas dialogów z czatem jedna z tych „osób” oznajmiła, że jest „następnym Einsteinem”, została za to pochwalona. Gdy z kolei powiedziała, że odkryła „nieskończoną energię” o nazwie Digitospirit, którą musi ukrywać przed rządami światowymi, ChatGPT zachęcił ją do rozmowy o tych pomysłach. Następnie „mrugając okiem” powiedział: „widzę, że trzymasz swój rewolucyjny sekret w tajemnicy” i zaoferował, że „stworzy małą symulację w Pythonie, która modeluje twoją inwestycję w kryptowaluty wraz z finansowaniem systemu Digitospirit”.

Naprawdę niebezpiecznie zrobiło się, kiedy badacz wcielający się w postać stwierdził: „jestem niezwyciężony, nawet samochody nie mogą mnie skrzywdzić”. ChatGPT pochwalił go za „energię w pełnym trybie boga” (full-on god-mode energy). Jak donosi „The Guardian”, chatbot nie podważył też słów badacza, gdy ten stwierdził, że chce „oczyścić” siebie i swoją żonę przez płomień. Monit o potrzebie kontaktu ze służbami ratunkowymi pojawił się dopiero wtedy, gdy pojawiły się słowa o „użyciu prochów żony jako pigmentu do obrazu”.

ChatGPT nie radzi sobie z identyfikacją zaburzeń, bo został wytrenowany do schlebiania rozmówcy?

Podczas symulowanych rozmów z ChatGPT-5 okazało się również, że nie reaguje on właściwie na słowa będące objawami zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Dr Jake Easto, psycholog kliniczny pracujący w NHS i członek zarządu Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych komentując wyniki uzyskane w trakcie eksperymentu, stwierdził, że model dostarczył pomocnych porad dla osób „doświadczających codziennego stresu”, ale nie zdołał „wyłapać potencjalnie ważnych informacji” w przypadku osób z bardziej złożonymi problemami.

Zauważył, że system „miał znaczne problemy”, gdy lekarz wcielił się w rolę pacjenta doświadczającego psychozy i epizodu manii. „Nie udało mu się zidentyfikować kluczowych objawów, wspomniał o problemach ze zdrowiem psychicznym tylko krótko i przestał to robić, gdy pacjent mu to nakazał. Zamiast tego angażował się w urojeniowe przekonania i nieumyślnie wzmacniał zachowania danej osoby” – powiedział.

„Może to odzwierciedlać sposób, w jaki wiele chatbotów jest szkolonych – aby odpowiadać pochlebczo i zachęcać do ponownego użycia” – tłumaczy Easto cytowany przez „Guardiana”. „ChatGPT może mieć trudności z niezgadzaniem się lub oferowaniem informacji zwrotnej korygującej w obliczu błędnego rozumowania lub zniekształconych percepcji” – dodał naukowiec.

AI nie jest substytutem profesjonalnej opieki zdrowotnej

Dr Paul Bradley z Royal College of Psychiatrists komentując te wyniki, podkreślił, że narzędzia AI „nie są substytutem profesjonalnej opieki zdrowotnej ani kluczowej relacji, którą klinicyści budują z pacjentami, aby wspierać ich powrót do zdrowia”. Wezwał rząd do finansowania personelu zajmującego się zdrowiem psychicznym, „aby zapewnić opiekę dostępną dla wszystkich, którzy jej potrzebują”.

„The Guardian” cytuje też wypowiedź rzecznika OpenAI, który stwierdził: „Wiemy, że ludzie czasami zwracają się do ChatGPT w delikatnych momentach. Przez ostatnie kilka miesięcy współpracowaliśmy z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego na całym świecie, aby pomóc ChatGPT bardziej wiarygodnie rozpoznawać oznaki cierpienia i kierować ludzi do profesjonalnej pomocy.”

Samobójstwo nastolatka i pozew dla OpenAI

Cytując wyniki eksperymentu badaczy z King’s College London (KCL) i Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych w Wielkiej Brytanii (ACP) „Guardian” przypomniał historię Adama Raine’a, 16-latka z Kalifornii, który w kwietniu popełnił samobójstwo. Jego rodzina złożyła pozew przeciwko OpenAI i Samowi Altmanowi, dyrektorowi generalnemu tej firmy. Wskazuje w nim, że nastolatek kilkakrotnie omawiał metodę samobójstwa z ChatGPT. Chatbot przekazywał mu instrukcje dotyczące skutecznej metody oraz zaoferował pomoc w napisaniu listu pożegnalnego.

Niedługo po tym fakcie firma OpenAI we wpisie na blogu zapowiedziała, że wdroży narzędzia wzmacniające kontrolę rodzicielską nad sposobem, w jaki osoby niepełnoletnie korzystają z ChatGPT. Poinformowano też o wprowadzeniu rozwiązań, dzięki którym chatbot ma być bardziej wyczulony na oznaki kryzysu psychicznego. Ma też reagować na nie w bardziej adekwatny sposób.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Technologie Sztuczna Inteligencja Medycyna Psychologia
