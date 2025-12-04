Luksus i AI nie idą w parze? Fala krytyki pod adresem Valentino

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są opinie internautów na temat reklam wykonanych przy użyciu AI dla domu mody Valentino?

Czym jest zjawisko „AI slop” i jak odnosi się do kampanii reklamowej Valentino?

W jaki sposób pojęcie „rage bait” wiąże się z odbiorem treści promocyjnych?

Jakie wyzwania stoją przed luksusowymi markami korzystającymi z AI w reklamie?

Valentino to dom mody założony we Włoszech. Produkty tej marki mają opinię luksusowych, zaś sam dom mody regularnie przygotowuje kolekcje haute couture, uznawane za przejaw krawiectwa najwyższej jakości, cechującego się również oryginalnością i kreatywnym podejściem. Kilka dni temu na oficjalnym profilu Valentino na Instagramie oraz w serwisie YouTube pojawiły się reklamy nowej torebki. Firma poinformowała, że zostały wygenerowane przy pomocy AI. Ideę stojącą za tymi produkcjami opisano m.in. jako „surrealistyczne spotkanie z torebką Valentino Garavani DeVain”. Poinformowano również, że jest to „projekt cyfrowy”, do którego zaangażowano artystę prowadzącego na Instagramie profil Total Emotional Awareness. Warto dodać, że krytykowane filmy nie są pierwszymi reklamami Valentino wygenerowanymi przy użyciu AI udostępnionymi na profilu firmy.

Reklama Reklama

Reklamy wywołały sporo emocji, zwłaszcza na Instagramie. Pod produkcją umieszczono w ostatnich dniach setki krytycznych komentarzy (ale też tysiące polubień). Na rosnącą falę negatywnych wpisów zwróciło uwagę BBC. Portal przytacza niektóre z nich, m.in.: „Rozczarowanie ze strony domu mody haute couture”, „Kampanie reklamowe to okazja, by postawić w centrum utalentowanych twórców. AI w tym przypadku jest w najlepszym razie leniwe”.

Luksusowa marka vs AI slop

Jak zauważa BBC, część komentujących stwierdziło, że nowe reklamy Valentino to „AI slop” (ang. slop – pomyje). To potoczne określenia dla niskiej jakości treści generowanych na masową skalę przy użyciu sztucznej inteligencji. Określenie to ma negatywny wydźwięk. „Nie przypuszczałem, że slop na moim feedzie będzie pochodził od Valentino” – brzmi jeden z komentarzy. Ktoś inny zauważa z ironią: „AI slop, ale od Valentino (…)”.