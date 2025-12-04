Luksus i AI nie idą w parze? Fala krytyki pod adresem Valentino

Aktualizacja: 05.12.2025 03:37 Publikacja: 04.12.2025 10:26
Reklamy torebki Valentino we współpracy z Total Emotional Awareness pojawiły się na profilach tej firmy na Instagramie i na YouTube
Foto: PrintScreen YouTube Valentino
Valentino to dom mody założony we Włoszech. Produkty tej marki mają opinię luksusowych, zaś sam dom mody regularnie przygotowuje kolekcje haute couture, uznawane za przejaw krawiectwa najwyższej jakości, cechującego się również oryginalnością i kreatywnym podejściem. Kilka dni temu na oficjalnym profilu Valentino na Instagramie oraz w serwisie YouTube pojawiły się reklamy nowej torebki. Firma poinformowała, że zostały wygenerowane przy pomocy AI. Ideę stojącą za tymi produkcjami opisano m.in. jako „surrealistyczne spotkanie z torebką Valentino Garavani DeVain”. Poinformowano również, że jest to „projekt cyfrowy”, do którego zaangażowano artystę prowadzącego na Instagramie profil Total Emotional Awareness. Warto dodać, że krytykowane filmy nie są pierwszymi reklamami Valentino wygenerowanymi przy użyciu AI udostępnionymi na profilu firmy.
Reklamy wywołały sporo emocji, zwłaszcza na Instagramie. Pod produkcją umieszczono w ostatnich dniach setki krytycznych komentarzy (ale też tysiące polubień). Na rosnącą falę negatywnych wpisów zwróciło uwagę BBC. Portal przytacza niektóre z nich, m.in.: „Rozczarowanie ze strony domu mody haute couture”, „Kampanie reklamowe to okazja, by postawić w centrum utalentowanych twórców. AI w tym przypadku jest w najlepszym razie leniwe”.
Jak zauważa BBC, część komentujących stwierdziło, że nowe reklamy Valentino to „AI slop” (ang. slop – pomyje). To potoczne określenia dla niskiej jakości treści generowanych na masową skalę przy użyciu sztucznej inteligencji. Określenie to ma negatywny wydźwięk. „Nie przypuszczałem, że slop na moim feedzie będzie pochodził od Valentino” – brzmi jeden z komentarzy. Ktoś inny zauważa z ironią: „AI slop, ale od Valentino (…)”.
Czytaj więcej
ChatGPT-5 oferuje bezużyteczne, a czasem wręcz niebezpieczne porady osobom doświadczającym kryzys...
Część komentujących, co również podniosło BBC, stwierdziło, że najnowsze reklamy Valentino to przykład zjawiska określanego jako „rage bait”. „Rage baiting” (ang. rage – wściekłość, baiting – przynęta) oznacza „podżeganie do wściekłości”. Termin ten opisuje techniki stosowane przez twórców w celu zwiększenia zaangażowania odbiorców treści. „Rage bait” został uznany słowem roku 2025 przez Oxford University Press, wydawcę popularnego słownika Oxford English Dictionary.
Dr Rebecca Swift, wiceprezes ds. kreacji w agencji Getty Images, w komentarzu dla BBC zwróciła uwagę, że negatywna reakcja odbiorców reklamy Valentino sugeruje, iż wielu postrzega treści tworzone przez AI jako „mniej wartościowe” niż dzieła ludzkie. „Choć ludzie są podekscytowani treściami generowanymi przez AI na własny użytek, wobec marek mają wyższe oczekiwania – szczególnie marek luksusowych” – stwierdziła. Zwróciła też uwagę, że w tym przypadku nie wystarczyła pełna transparentność dotycząca użycia AI.
Anne-Liese Prem, szefowa działu analiz kulturowych i trendów w agencji kreatywnej Loop, zauważyła z kolei, że choć Valentino wykazało „właściwy instynkt”, będąc transparentnym w kwestii użycia AI, reakcja publiczności ujawniła „głębsze kulturowe napięcie”. „Głównym problemem nie jest sama technologia – lecz to, jak postrzega się to, co technologia zastępuje” – powiedziała.
„Nawet jeśli wykonanie jest kreatywne, odbiorcy często odbierają to jako oszczędność kosztów przebraną za innowację” – dodała Prem. W jej ocenie istnieją korzyści dla marek wynikające z korzystania z AI, jednak „ryzyko jest równie wyraźne”. „Bez silnego emocjonalnego pomysłu stojącego za projektem generatywna AI może sprawić, że luksus wyda się mniej ludzki – w momencie, gdy ludzie bardziej niż kiedykolwiek pragną ludzkiej obecności” – stwierdziła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Łatwo można ominąć zabezpieczenia w dużych modelach językowych (LLM) - uważają włoscy naukowcy. W efekcie modele...
Nagranie, które stało się viralem na platformie X, przedstawia tajemniczy obiekt przypominający humanoidalnego r...
ChatGPT-5 oferuje bezużyteczne, a czasem wręcz niebezpieczne porady osobom doświadczającym kryzysów zdrowia psyc...
Chiny zaprezentowały pocisk hipersoniczny YKJ-1000, który osiąga Mach 7, razi cele oddalone o 1300 km i kosztuje...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Google chce wykroić sobie kawałek rynku rozszerzonej rzeczywistości. W grze są Apple i Meta. Ma jednak przewagę...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas