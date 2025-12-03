Aktualizacja: 03.12.2025 19:07 Publikacja: 03.12.2025 17:13
Sporna granica Indii z Chinami bywa miejscem starć. Trudno dostępne miejsca Himalajów mogą patrolować roboty
34-sekundowy klip, który błyskawicznie stał się viralem na platformie X (dawniej Twitter), wywołał falę spekulacji w indyjskiej przestrzeni informacyjnej. Materiał wideo, rzekomo nagrany przez indyjskich żołnierzy na dużej wysokości w Himalajach, ukazuje nieruchomy obiekt znajdujący się w pobliżu Linii Rzeczywistej Kontroli (LAC), będącej de facto granicą między mocarstwami.
Na nagraniu widać, jak kamera zbliża się do wyprostowanej sylwetki, która do złudzenia przypomina robota, a następnie operator przesuwa obiektyw po surowym, jałowym krajobrazie, sugerując, że tajemnicza struktura jest elementem chińskiego systemu bezpieczeństwa w strefie przygranicznej. „Szpiegowski robot” – jak szybko ochrzcili go internauci – stał się powodem do niepokoju o to, czy Pekin nie rozpoczął właśnie nowego etapu w zakresie zrobotyzowanego nadzoru granic. Incydent ten ożywił dyskusję na temat przyspieszonej ekspansji Państwa Środka w dziedzinie zaawansowanych technologii wojskowych. Czy autonomiczne systemy obserwacyjne i robotyka humanoidalna są już elementem chińskiej armii? Na razie żadna ze stron – ani indyjskie, ani chińskie organy obrony – nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. W sieci huczy. Czy mamy do czynienia z wojskowymi humanoidami, czy jest to może stacjonarny obiekt – platforma z kamerami?
Zamieszanie wokół nagrania nie jest przypadkowe i wynika z nałożenia się w czasie amatorskiego wideo z oficjalnymi komunikatami chińskiego sektora technologicznego. Chiny publicznie ogłosiły bowiem plany wykorzystania humanoidów do kontroli tłumu, ale na granicy z Wietnamem. Firma UBTech Robotics z siedzibą w Shenzhen niedawno podpisała kontrakt na dostawę swoich najnowszych modeli do projektu testowego w strefie przygranicznej.
W zeszłym miesiącu producent ten trafił na czołówki tamtejszych gazet po wysłaniu partii robotów Walker S2. Jest to robot klasy przemysłowej, który został zaprezentowany w lipcu. To zaawansowana technologia. Inżynierowie robota skonstruowali w taki sposób, że jest samowystarczalny. Wyposażono go w system wymiany baterii, który umożliwia zastąpienie wyczerpanych ogniw bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, co jest kluczowe dla ich autonomii. Flota robotów Walker S2 ma rozpocząć służbę w grudniu – ich zadania nie ograniczą się jednak wyłącznie do patroli na punktach granicznych z Wietnamem. Roboty te mają trafić również do kluczowych stref przemysłowych. W tych obszarach jednostki będą przeprowadzać inspekcje w zakładach zajmujących się stalą, miedzią i aluminium.
Cała inicjatywa UBTech wpisuje się w szerszy narodowy program Chin, mający na celu integrację robotów wielozadaniowych w gospodarce. Celem jest redukcja powtarzalnej pracy fizycznej oraz poprawa efektywności operacyjnej zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych.
