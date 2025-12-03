Zamieszanie wokół nagrania nie jest przypadkowe i wynika z nałożenia się w czasie amatorskiego wideo z oficjalnymi komunikatami chińskiego sektora technologicznego. Chiny publicznie ogłosiły bowiem plany wykorzystania humanoidów do kontroli tłumu, ale na granicy z Wietnamem. Firma UBTech Robotics z siedzibą w Shenzhen niedawno podpisała kontrakt na dostawę swoich najnowszych modeli do projektu testowego w strefie przygranicznej.

Samowystarczalne humanoidy Walker S2

W zeszłym miesiącu producent ten trafił na czołówki tamtejszych gazet po wysłaniu partii robotów Walker S2. Jest to robot klasy przemysłowej, który został zaprezentowany w lipcu. To zaawansowana technologia. Inżynierowie robota skonstruowali w taki sposób, że jest samowystarczalny. Wyposażono go w system wymiany baterii, który umożliwia zastąpienie wyczerpanych ogniw bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, co jest kluczowe dla ich autonomii. Flota robotów Walker S2 ma rozpocząć służbę w grudniu – ich zadania nie ograniczą się jednak wyłącznie do patroli na punktach granicznych z Wietnamem. Roboty te mają trafić również do kluczowych stref przemysłowych. W tych obszarach jednostki będą przeprowadzać inspekcje w zakładach zajmujących się stalą, miedzią i aluminium.

Cała inicjatywa UBTech wpisuje się w szerszy narodowy program Chin, mający na celu integrację robotów wielozadaniowych w gospodarce. Celem jest redukcja powtarzalnej pracy fizycznej oraz poprawa efektywności operacyjnej zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych.