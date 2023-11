Polskie firmy rzuciły się na sztuczną inteligencję. To ma być ratunek

Mimo kontrowersji wokół sztucznej inteligencji i obaw związanych z kierunkiem rozwoju tego rodzaju narzędzi polskie firmy coraz szerzej korzystają z takich rozwiązań. Z badania EY przeprowadzonego we wrześniu wśród średnich i dużych polskich przedsiębiorstw jasno wynika, że biznes widzi coraz większy potencjał w sztucznej inteligencji.

Algorytmy w biznesie

Co druga firma skupia się na rozwiązaniach z zakresu obsługi klienta wykorzystujących uczące się algorytmy, w 40 proc. chodzi o działy sprzedaży, a 37 proc. – IT i cyberbezpieczeństwie. Co więcej, w nadchodzących 18 miesiącach znaczące zwiększenie wydatków na wdrożenia sztucznej inteligencji zapowiada 18 proc. firm, a w 41 proc. chodzi o nieznaczny wzrost. – Do tych rozwiązań podchodzą z dużą otwartością, ale i pragmatyzmem, który wymusza pewną ostrożność. Przekłada się to na stopniową eksperymentację i adaptację w wybranych obszarach działalności firmy – mówi Ewa Nowakowska, partnerka w zespole Technology Consulting, EY Polska. – W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dynamicznego rozwoju procesu wprowadzenia rozwiązań AI do firm, zwłaszcza wśród organizacji mających za sobą pierwsze doświadczenia – dodaje.

Głównym motywatorem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji dla firm w Polsce jest automatyzacja procesów wewnętrznych, na co wskazuje 40 proc. firm, z kolei 34 proc. mówi o możliwości lepszego dotarcia do klientów.

– W perspektywie 2024 roku większość firm szuka oszczędności, np. przez optymalizację procesów wewnętrznych – do czego skłania podwyżka płacy minimalnej. Przyszły rok będzie również czasem, gdy polskie firmy będą już na tyle oswojone ze sztuczną inteligencją oraz benefitami, jakie ze sobą niesie, i będą coraz bardziej gotowe, aby zacząć wdrażać rozwiązania na bazie AI – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w Unity Group. – Implementacja AI dotyka często fizycznie produktów, np. przez wejście w proces produkcji lub jako część produktu. Dlatego najwięcej dużych inwestycji spodziewamy się w firmach produkcyjnych oraz rozwijających własne produkty usługowe – dodaje.