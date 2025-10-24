Czy AI odbierze nam pracę? Współzałożyciel OpenAI ma zaskakującą odpowiedź

Aktualizacja: 24.10.2025 16:45 Publikacja: 24.10.2025 09:45
Agenci AI mają być w stanie wykonywać zadania samodzielnie, bez nadzoru człowieka
Andrej Karpathy to słowacko-kanadyjski informatyk i badacz sztucznej inteligencji, współzałożyciel OpenAI (już nie pracuje w tej firmie) oraz były dyrektor ds. AI w Tesli. Zdobył doktorat z uczenia maszynowego na Uniwersytecie Stanforda. Specjalizuje się w sieciach neuronowych, uczeniu głębokim i wizji komputerowej. Obecnie prowadzi projekty edukacyjne związane z AI w Eureka Labs.
Karpathy był niedawno gościem „The Dwarkesh Podcast”. Prowadzący – Dwarkesh Patel – rozpoczął rozmowę od pytania nawiązującego do wpisu Karpathy’ego na X dotyczącego potencjału agentów AI (którzy mogą być istotnym etapem w rozwoju AGI – sztucznej inteligencji ogólnej). We wpisie polemizował on z optymistycznymi wizjami dotyczącymi tego, ile czasu potrzeba na rozwój cyfrowych agentów. „Osobiście uważam, że lata 2025–2035 to dekada agentów. Czuję, że potrzebna jest ogromna ilość pracy na wszystkich frontach, aby to faktycznie zadziałało. Ale to powinno zadziałać” – napisał.
Dlaczego do rozwoju agentów potrzeba jeszcze 10 lat pracy, a nie roku, jak chcą optymiści? W rozmowie z Dwarkeshem Patelem Andrej Karpathy wyjaśnił, że rozwiązania, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, to agenci na wczesnym etapie rozwoju. Wyjaśnił, że jeśli myślimy dziś o agentach jako o pracownikach czy stażystach, których mielibyśmy zatrudniać w firmie, by dla nas „pracowali”, to istniejące rozwiązania (Karpathy podawał przykład agenta Claude oraz Codex od OpenAI, zaprojektowanego do zadań związanych z inżynierią oprogramowania i kodowaniem) na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie wypełnić tej roli. „One po prostu nie działają. Nie są wystarczająco inteligentne, nie są wystarczająco multimodalne, nie potrafią korzystać z komputera ani wykonywać wielu rzeczy. (…) Nie mają ciągłego uczenia się. Nie można im po prostu czegoś powiedzieć, żeby to zapamiętały. Brakuje im zdolności poznawczych i po prostu to nie działa” – stwierdził.
Za agentów AI uważa się programy lub systemy, które mogą działać autonomicznie w celu wykonania określonego celu/wykonania zadania. Są zdolne do odbierania informacji z otoczenia (np. przez tekst, obraz, dźwięk) oraz podejmowania decyzji na tej podstawie. Podkreśla się też, że istotną cechą agentów jest wspomniana przez Karpathy’ego multimodalność, czyli zdolność do rozumienia i przetwarzania przekazów o zróżnicowanej formie (dźwięk, obraz czy gest). Powinni też rozumieć kontekst tych przekazów.
Aktualnie w przekazach marketingowych agenci AI promowani są jako „osobiści asystenci”, którzy są w stanie za nas i bez naszego udziału wykonywać wiele zadań – zrobić zakupy online, odpisać na maile, kupić bilety itp. Hasło mówiące o tym, że 2025 r. jest „rokiem agentów” można usłyszeć również w Polsce. Przekonują do tego na przykład firmy oferujące szkolenia z wykorzystywania agentów AI do potrzeb własnych lub potrzeb swojej firmy.
Słowa Andreja Karpathy’ego dotyczące agentów AI odbiły się szerokim echem i były komentowane m.in. w mediach. O wywiadzie pisał np. Business Insider, który przypomniał, że Karpathy nie jest jedynym, który zwraca uwagę na ograniczenia agentów AI. „W poście na LinkedIn w zeszłym roku Quintin Au, lider wzrostu w ScaleAI, napisał o tym, jak błędy popełniane przez agentów kumulują się z każdym kolejnym zadaniem” – czytamy. „Obecnie za każdym razem, gdy AI wykonuje jakąś czynność, istnieje około 20 proc. szans na błąd (tak właśnie działają LLM – nie możemy oczekiwać 100 proc. dokładności)” – napisał. „Jeśli agent musi wykonać 5 kroków, by zakończyć zadanie, istnieje tylko 32 proc. szans, że każdy etap przebiegnie bezbłędnie.”
Sam Andrej Karpathy także odniósł się do swojego wywiadu. W poście na X rozwinął on i uzupełnił wątki poruszone w podkaście, w tym wątek dotyczący agentów AI i AGI. „Zasadniczo, moje terminy dla AI są około 5-10 razy bardziej pesymistyczne w porównaniu do tego, co usłyszysz na domówce AI w twojej okolicy w San Francisco lub na Twitterze, ale wciąż są one dość optymistyczne w porównaniu do rosnącej fali sceptyków AI” – napisał. „Uważam, że ogólnie rzecz biorąc, 10 lat to bardzo optymistyczny horyzont czasowy dla AGI. Tylko w kontraście do obecnego szumu medialnego nie wydaje się, że tak jest” – dodał.
