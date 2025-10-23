Odkrycie wpisuje się w globalny trend – prognozy wskazują, że rynek samych elektrolitów fluorowanych może osiągnąć wartość 3,4 mld dol. do 2031 r., napędzany popytem na bezpieczniejsze baterie. Na razie jednak zespół z Nankai nie ogłosił konkretnych harmonogramów wdrożeń produkcyjnych ani partnerstw z przemysłem. Można spodziewać się jednak, że naukowcy nie będą zwlekać, Chiny walczą bowiem o dominację na rynku bateryjnym z Koreą Południową i USA. I to właśnie koreańskie zespoły ogłosiły niedawno dwa istotne osiągnięcia. Naukowcy z Korea University zaprezentowali ultracienką powłokę z jonów srebra, która zapobiega formowaniu dendrytów, która pozwala zachować 96 proc. pojemności baterii po 1300 cyklach oraz zapewnia stabilność przez ponad 2000 godzin. Z kolei połączone siły Ulsan National Institute of Science & Technology, Korea University i Korea Institute of Science and Technology opracowały hybrydową anodę, która łączy grafit z nanowarstwami specjalnego związku, co zapobiega gromadzeniu się tzw. martwego litu podczas szybkiego ładowania. Efekt? Ponad czterokrotnie większa pojemność przy szybkim ładowaniu i zachowanie 70 proc. pojemności po 1000 cykli.

Zasięg elektryków gwałtownie wzrośnie?

Na takie zmiany czeka przemysł motoryzacyjny. Obie koreańskie technologie mają być kompatybilne z obecną produkcją aut elektrycznych, a ich potencjał mówi o zasięgu blisko 1 tys. km przy czasie ładowania w mniej niż 10 minut.

Prawdziwy przełom w zasilaniu „elektryków” może przyjść wraz z rozwojem tzw. baterii półprzewodnikowych (SSD). Inżynierowie z UC Riverside prowadzą badania nad kluczowym materiałem ceramicznym w tej technologii (tlenek litu-lantanu-cyrkonu-tantalu), którego przewodność cieplna wynosi aż blisko 250 razy mniej niż miedzi. Równocześnie nad SSD pracują chińskie zespoły z Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk oraz z Uniwersytet Tsinghua. Wiele wskazuje na to, że pokonały one już barierę w tej technologii i będą w stanie wyprodukować ogniwa ważące ledwie 100 kg, zapewniające dwa razy większe zasięgi (ok. 1000 km).

Chiński producent samochodów Chery już kilkanaście dni temu zaprezentował prototyp modułu baterii półprzewodnikowej o gęstości energii aż 600 Wh/kg. To ponad dwukrotnie więcej niż obecne (250-300 Wh/kg) w bateriach litowo-jonowych. Inżynierowie wierzą, że możliwy będzie realny zasięg 1300, a nawet 1500 km. Prototyp już przeszedł ekstremalne testy bezpieczeństwa – działał normalnie nawet po przebiciu gwoździem i przewierceniu wiertarką, nie emitując dymu ani ognia. Chery planuje produkcję pilotażową w 2026 r., a rok później – masową. Wyścig jest wart świeczki. Rynek SSD ma osiągnąć do 2030 r. wartość 34 mld dol. (to ponad 10 proc. całego rynku baterii). Są jednak i bariery, a główną pozostaje koszt – dziś baterie SSD są prawie 2 razy droższe od litowo-jonowych.