Chiny szykują się do wojny przyszłości. Mózgiem ma być DeepSeek

Aktualizacja: 27.10.2025 15:27 Publikacja: 27.10.2025 10:06
Najnowsze chińskie systemy bojowe będą działać w oparciu o sztuczną inteligencję DeepSeek
Foto: Bloomberg
Chiński państwowy gigant zbrojeniowy Norinco zaprezentował w lutym pojazd wojskowy zdolny do autonomicznego prowadzenia operacji wsparcia bojowego z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Był on zasilany przez dopiero co wówczas ujawniony model AI DeepSeek, który jest obecnie dumą chińskiego sektora technologicznego.
Urzędnicy Partii Komunistycznej w oświadczeniach prasowych reklamowali wprowadzenie Norinco P60 jako wczesny dowód na to, jak Pekin wykorzystuje DeepSeek i sztuczną inteligencję, by nadrobić zaległości w wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, w czasie gdy przywódcy w obu krajach wzywają swoje wojska do przygotowania się na konflikt.
Przegląd setek prac badawczych, patentów i dokumentacji zamówień publicznych, przeprowadzony przez agencję Reuters, daje obraz systematycznych wysiłków Pekinu mających na celu wykorzystanie AI dla przewagi wojskowej.
Szczegóły dotyczące działania systemów stojących za chińską bronią nowej generacji oraz zakres ich wdrożenia są tajemnicą państwową, ale zapisy zamówień i patenty dają wskazówki co do postępów Pekinu w zakresie autonomicznego rozpoznawania celów i wsparcia decyzji na polu walki w czasie rzeczywistym.
Czytaj więcej
USA chciały spowolnić rozwój sztucznej inteligencji w Chinach, blokując eksport chipów. Pekin jed...
Okazuje się, że mimo amerykańskich restrykcji, chińskie instytucje wojskowe nadal sięgają po chipy Nvidia, w tym modele objęte zakazem eksportu, takie jak A100 czy H100. Nie wiadomo jednak, czy zostały one zgromadzone przed wprowadzeniem ograniczeń. Jednocześnie rośnie wykorzystanie chińskich alternatyw – zwłaszcza układów Huawei Ascend – w odpowiedzi na presję władz, by uniezależnić się technologicznie od Zachodu.
Według analityka Sunny’ego Cheunga z waszyngtońskiego think-tanku Jamestown Foundation, coraz więcej przetargów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) wskazuje na użycie chipów Huawei oraz modeli DeepSeek, przy marginalnym udziale konkurencyjnych rozwiązań, jak Qwen od Alibaby. Zjawisko to wpisuje się w strategię tzw. „suwerenności algorytmicznej”, której celem jest redukcja zależności od technologii Zachodu.
Z dokumentów wynika również, że Chiny rozwijają roboty bojowe i roje dronów kierowane przez AI. Przetargi z końca 2024 r. dotyczyły m.in. psów-robotów przeznaczonych do rozminowywania terenu i prowadzenia zwiadu. Chińskie media państwowe już wcześniej prezentowały uzbrojone roboty firmy Unitree wykorzystywane podczas ćwiczeń wojskowych.
Patenty z 2025 r. pokazują też próby integracji AI z dronami, które mogą samodzielnie identyfikować i śledzić cele, współpracując w formacjach przy minimalnej ingerencji człowieka. Beihang University, znany z badań nad lotnictwem wojskowym, wykorzystuje DeepSeek do usprawnienia decyzji w rojach dronów przeznaczonych do zwalczania tzw. „niskich, wolnych i małych” zagrożeń – w żargonie wojskowym określających drony i lekkie samoloty.
Według Xi'an Technological University, AI skróciła również czas, jakiego potrzebują planiści wojskowi na przejście od znalezienia i zidentyfikowania celu do przeprowadzenia operacji. Naukowcy z tego instytutu oświadczyli w podsumowaniu swoich ustaleń opublikowanym w maju, że ich system oparty na DeepSeek był w stanie ocenić 10 tys. scenariuszy bitewnych – każdy z różnymi zmiennymi, terenem i rozmieszczeniem sił – w ciągu 48 sekund. Ich zdaniem, konwencjonalnemu zespołowi planistów wojskowych wykonanie takiego zadania zajęłoby 48 godzin.
Czytaj więcej
Chiński model AI, który zadebiutował na rynku w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. Po...
Choć chińscy przywódcy deklarują, że człowiek zachowa ostateczną kontrolę nad bronią autonomiczną, skala inwestycji w sztuczną inteligencję sugeruje, że Pekin dąży do uzyskania przewagi technologicznej w przyszłych konfliktach.
Departament Obrony USA odmówił komentarza na temat wykorzystania AI przez chińską armię. Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział w odpowiedzi na pytania Reutersa, że „DeepSeek chętnie zapewniało i prawdopodobnie nadal będzie zapewniać wsparcie operacjom wojskowym i wywiadowczym Chin”. Dodał, że Waszyngton „będzie dążył do śmiałej, inkluzywnej strategii w zakresie amerykańskiej technologii AI z zaufanymi krajami na całym świecie, jednocześnie trzymając tę technologię z dala od rąk naszych przeciwników”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiński państwowy gigant zbrojeniowy Norinco zaprezentował w lutym pojazd wojskowy zdolny do autonomicznego prowadzenia operacji wsparcia bojowego z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Był on zasilany przez dopiero co wówczas ujawniony model AI DeepSeek, który jest obecnie dumą chińskiego sektora technologicznego.
Urzędnicy Partii Komunistycznej w oświadczeniach prasowych reklamowali wprowadzenie Norinco P60 jako wczesny dowód na to, jak Pekin wykorzystuje DeepSeek i sztuczną inteligencję, by nadrobić zaległości w wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, w czasie gdy przywódcy w obu krajach wzywają swoje wojska do przygotowania się na konflikt.
Język polski uznano za najlepszy do promptowania – jest najbardziej precyzyjny pod względem wydawania poleceń sz...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Wielu ekspertów od AI nazywa rok 2025 „rokiem agentów”. Andrej Karpathy, współzałożyciel Open AI, ujawnia, kiedy...
Naukowcy z Uniwersytetu Nankai opracowali specjalny elektrolit żelowy, który ma zwiększać żywotność tradycyjnych...
Ponad 700 osób, w tym laureaci Nobla, liderzy religijni, naukowcy i celebryci podpisali apel o zakaz rozwoju sup...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zaskakujące odkrycie naukowców: pacjenci z nowotworami, którzy przyjęli szczepionkę mRNA przeciw COVID-19, żyją...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas