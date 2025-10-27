Chiny szykują się do wojny przyszłości. Mózgiem ma być DeepSeek

Z tego artykułu dowiesz się: Jak Chiny wykorzystują sztuczną inteligencję DeepSeek w cyfrowym wyścigu zbrojeń z USA?

Jakie nowatorskie technologie wojskowe rozwijają chińskie instytucje, mimo nałożonych ograniczeń?

Jakie jest znaczenie „suwerenności algorytmicznej” w kontekście uniezależnienia się Chin od technologii Zachodu?

W jaki sposób AI przyspiesza procesy decyzyjne na polu bitwy według chińskich naukowców?

Chiński państwowy gigant zbrojeniowy Norinco zaprezentował w lutym pojazd wojskowy zdolny do autonomicznego prowadzenia operacji wsparcia bojowego z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Był on zasilany przez dopiero co wówczas ujawniony model AI DeepSeek, który jest obecnie dumą chińskiego sektora technologicznego.

Urzędnicy Partii Komunistycznej w oświadczeniach prasowych reklamowali wprowadzenie Norinco P60 jako wczesny dowód na to, jak Pekin wykorzystuje DeepSeek i sztuczną inteligencję, by nadrobić zaległości w wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, w czasie gdy przywódcy w obu krajach wzywają swoje wojska do przygotowania się na konflikt.

Sztuczna inteligencja na polu bitwy

Przegląd setek prac badawczych, patentów i dokumentacji zamówień publicznych, przeprowadzony przez agencję Reuters, daje obraz systematycznych wysiłków Pekinu mających na celu wykorzystanie AI dla przewagi wojskowej.

Szczegóły dotyczące działania systemów stojących za chińską bronią nowej generacji oraz zakres ich wdrożenia są tajemnicą państwową, ale zapisy zamówień i patenty dają wskazówki co do postępów Pekinu w zakresie autonomicznego rozpoznawania celów i wsparcia decyzji na polu walki w czasie rzeczywistym.