Pod koniec kwietnia br. Polska żyła pożarem samochodu elektrycznego za 1 mln zł. Po raz kolejny gazety i portale rozpisywały się o tym, że elektryki są łatwopalne, a dyskusja nie cichła przez kilka dni. Jak sprawa pożarów aut – nie tylko elektrycznych – wygląda od strony statystyk?

„Elektryki statystycznie palą się ok. 100 razy rzadziej niż samochody spalinowe. W Polsce dziennie 20 samochodów spalinowych ulega pożarowi. To jest ponad 3 tys. samochodów rocznie, o czym się po prostu nie mówi. Natomiast w przypadku nowej technologii, jaką są auta elektryczne, jest wiele osób, które to wykorzystują. Niestety karmiąc w ten sposób wiele niepotrzebnych mitów” – odpowiada Krzysztof Leszczyński, ekspert ds. elektromobilności w Volkswagen Financial Services.

Komu opłaca się elektryk?

„Przede wszystkim osobom, które mają możliwość ładowania samochodu w miejscu, gdzie mieszkają i mogą przy tym korzystać z tańszego prądu. Dane GUS wskazują, że obecnie 55 proc. Polaków zamieszkuje domy jednorodzinne, na których – jak nie trudno zauważyć – bardzo często montuje się panele fotowoltaiczne”.

O tym, jak przebiega rozwój elektrycznej mobilności, szczególnie w Polsce, opowiada Krzysztof Leszczyński z Volkswagen Financial Services w rozmowie z Agnieszką Mosór w programie Diginomia.

