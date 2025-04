Maszyny zyskają kolejny zmysł. To rewolucja w robotyce

Firma Ainos, lider w dziedzinie sensorycznej robotyki, dokonała przełomowego kroku, instalując swój innowacyjny system AI Nose na humanoidalnej maszynie stworzonej przez japońskie laboratorium Ugo. To bezprecedensowe połączenie wzroku i słuchu z węchem otwiera przed robotami zupełnie nowe możliwości interakcji ze światem, zapowiadając rewolucję w wielu aspektach naszego życia.

Robot potrafi wykryć zapachy

Roboty z „szóstym zmysłem”, dzięki technologii AI Nose, zyskują zdolność wykrywania i cyfrowego przetwarzania szerokiej gamy zapachów, przekształcając je w unikalne wzorce, tzw. smell ID.

Technologia ta łączy w sobie precyzyjną matrycę czujników, system przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. W efekcie humanoidy będą mogły identyfikować zapachy w sposób zbliżony do ludzkiego węchu. Na tej zasadzie wyczują gaz, a nawet – podobnie jak robią to psy – niektóre choroby. Chun-Hsien Tsai, prezes Ainos, uważa, że to przełom, bo roboty będą w stanie rozumieć swoje otoczenie w sposób dotychczas zarezerwowany dla żywych istot.

Z kolei Ken Matsui, dyrektor generalny Ugo, podkreśla, że właśnie węch był kluczowym „brakującym elementem” w percepcji robotów. – Integracja z AI Nose daje naszym robotom ten brakujący zmysł, który zmieni sposób, w jaki poruszają się i wchodzą w interakcje z rzeczywistymi przestrzeniami – zaznacza Matsui, cytowany przez serwis Interesting Engineering.