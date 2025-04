Lekarze postawili chorej złą diagnozę. ChatGPT uratował jej życie

40-letnia Lauren Bannon, mieszkanka USA i matka dwójki dzieci, której niezrozumiałe objawy były wielokrotnie ignorowane przez lekarzy, twierdzi, że dopiero spostrzeżenia chatbota AI doprowadziły do postawienia ratującej jej życie diagnozy.

Błędna diagnoza lekarzy

W lutym 2024 r. zaczęła zauważać trudności w zginaniu palców, szczególnie rano i wieczorem. Pomimo negatywnego wyniku testu na reumatoidalne zapalenie stawów i czterech miesięcy wizyt lekarze wciąż diagnozowali u niej tę chorobę. Jednak 40-latka, właścicielka firmy marketingowej, wkrótce zaczęła odczuwać silne bóle brzucha i straciła na wadze – w ciągu miesiąca blisko 10 kg – co lekarze przypisywali refluksowi. – Ale nie byłam wyczerpana ani nawet zmęczona – zauważa.

Zdesperowana kobieta zwróciła się do używanego w pracy ChatGPT w celu uzyskania potencjalnej diagnozy, choć nie jest to narządzie do tego służące. Zapytała bota AI o schorzenia przypominające reumatoidalne zapalenie stawów. Ten zasugerował, że może mieć chorobę Hashimoto i zalecił, aby zwróciła się do lekarza o sprawdzenie poziomu przeciwciał wytwarzanych przeciwko peroksydazie tarczycowej (TPO) – donosi brytyjski „Kennedy News and Media”, a za nim liczne media na całym świecie. – Musiałam dowiedzieć się, co się ze mną dzieje. Byłam zdesperowana – tłumaczyła Amerykanka.

Jak ChatGPT pomógł wykryć raka?

Choroba Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy organizmu atakuje tarczycę, powodując stan zapalny i ostatecznie zaburzając jej działanie.