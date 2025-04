Rząd chce wyciągnąć z dołka polskie innowacje. Powstała specgrupa

Grupa kilkunastu naukowców, przedstawicieli biznesu i ekspertów zajmujących się transferem technologicznym ma zdiagnozować kluczowe bariery w kooperacji biznesu z nauką i doprowadzić do „erupcji” wysokiej jakości patentów (ich brak dziś negatywnie wyróżnia nas w Europie). Zespół, który właśnie startuje, będzie ciałem doradczym dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Jakie są cele zespołu od pobudzenia innowacji w Polsce?

Przedmiotem analiz i rekomendacji zespołu w dużym skrócie będzie komercjalizacja nauki. Poszukiwane mają być kierunki potencjalnych deregulacji w tym sektorze, jak również działania, które ożywią nad Wisłą tzw. przedsiębiorczość technologiczną. Jak informują w MNiSW, zespół opracuje rozwiązania „wspierające lepsze wykorzystanie potencjału polskich naukowców”.

– Wzmocnienie transferu technologii z nauki do przemysłu jest kluczowe dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i konkurencyjności Polski. I z tego powodu powołany został zespół doradczy ds. wzmocnienia transferu wyników badań naukowych. To ważny krok w kierunku skuteczniejszego łączenia nauki z biznesem, co przełoży się na korzyści dla społeczeństwa i gospodarki – mówi wiceminister nauki Maria Mrówczyńska.