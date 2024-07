Chińska AI tylko „spojrzy” i przewidzi przyszły stan zdrowia

Połączenie AI i obrazowanie termicznego daje wiele możliwości. Wystarczy wspomnieć o wynalazku opartym na tych technologiach, za którym stoi start-up Niramai. Jego założycielka Geetha Manjunath opracowała system, który ma ułatwić kobietom dostęp do profilaktyki piersi. Wystarczy przez 10 minut naświetlać się za pomocą aparatury obrazowania termicznego, by zdiagnozować raka. W Niramai przyznają, iż metoda jest mniej skuteczna od klasycznej mammografii, ale fakt, iż jest tańsza i mniej inwazyjna, sprawia, że może być bardziej dostępna. A to zwiększa szanse na wczesne wykrycie nowotworu piersi.