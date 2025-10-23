Szczepionka na raka może już istnieć. To szczepionka przeciw... COVID-19

Aktualizacja: 23.10.2025 12:06 Publikacja: 23.10.2025 11:42
Powszechnie dostępne, tanie szczepionki mogą znacząco zwiększyć skuteczność niektórych terapii immunologicznych
W grupie 180 pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy otrzymali szczepionkę mRNA przeciw COVID-19 firmy Moderna lub Pfizer/BioNTech, mediana przeżycia – czyli moment, w którym połowa pacjentów zmarła – wyniosła 37,33 miesiąca. Wśród 704 pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni szczepionką mRNA, mediana przeżycia wyniosła 20,6 miesiąca – wynika z najnowszego badania opublikowanego w magazynie „Nature”.
W przypadku pacjentów z czerniakiem przerzutowym – najbardziej śmiertelną postacią raka skóry – połowa z 167 niezaszczepionych osób zmarła po 26,67 miesiącach. Wśród 43 pacjentów z czerniakiem, którzy otrzymali szczepionkę, ponad połowa nadal żyła, dlatego nie można było jeszcze obliczyć mediany przeżycia.
„Najbardziej ekscytujące w naszych wynikach jest to, że wskazują one na możliwość, iż powszechnie dostępne, tanie szczepionki mogą znacząco zwiększyć skuteczność niektórych terapii immunologicznych” – powiedział współautor badania, dr Adam Grippin z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston.
We wcześniejszych badaniach laboratoryjnych naukowcy zaobserwowali, że szczepionki mRNA zwiększają skuteczność leków przeciwnowotworowych, takich jak Keytruda firmy Merck, należących do grupy tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. Działo się tak częściowo dlatego, że szczepionki powodowały wzrost produkcji białka PD-L1 w komórkach nowotworowych – tego samego, które leki te rozpoznają i blokują.
Co istotne, poprawa przeżywalności w obecnym badaniu była największa u pacjentów z guzami, które normalnie słabo reagują na immunoterapię z powodu niskiego poziomu PD-L1. W tej grupie zaobserwowano prawie pięciokrotny wzrost trzyletnich wskaźników przeżycia ogólnego po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19 – poinformowali badacze podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO 2025) w Berlinie.
Wyniki były spójne niezależnie od producenta szczepionki, liczby dawek czy faktu, czy pacjenci byli leczeni w MD Anderson. „Mamy nadzieję, że szczepionki mRNA mogą nie tylko poprawić wyniki leczenia pacjentów poddawanych immunoterapii – powiedział Grippin – ale także umożliwić zastosowanie tych terapii u osób z nowotworami opornymi na leczenie.”
To nie pierwszy lek, którego skutki uboczne okazały się ważniejsze lub równie istotne jak pierwotne zastosowanie medyczne. Viagra, która w założeniu miała być lekiem na nadciśnienie płucne, okazała się rynkowym hitem z powodu „skutku ubocznego” w postaci leczenia zaburzeń erekcji.
Podobnie jest w przypadku leków zawierających semaglutyd – związek chemiczny stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, który okazał się niezwykle skuteczny w leczeniu otyłości. Okazuje się, że leki zawierające semaglutyd mają jeszcze inne zbawienne efekty dla zdrowia: wykazują działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc m.in. przed zawałem serca czy udarem.
W Chinach naukowcy badają, czy semaglutyd może pomóc w spowolnieniu lub nawet zapobieganiu chorobie Alzheimera. Związek ten prawdopodobnie pomaga komórkom odpornościowym przejść w stan bardziej ochronny, co sugeruje, że lek ma potencjał spowolnienia lub zapobiegania postępowi choroby.
