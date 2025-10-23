Szczepionka na raka może już istnieć. To szczepionka przeciw... COVID-19

W grupie 180 pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy otrzymali szczepionkę mRNA przeciw COVID-19 firmy Moderna lub Pfizer/BioNTech, mediana przeżycia – czyli moment, w którym połowa pacjentów zmarła – wyniosła 37,33 miesiąca. Wśród 704 pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni szczepionką mRNA, mediana przeżycia wyniosła 20,6 miesiąca – wynika z najnowszego badania opublikowanego w magazynie „Nature”.

Immunoterapia i szczepionki mRNA: nowe możliwości leczenia raka

W przypadku pacjentów z czerniakiem przerzutowym – najbardziej śmiertelną postacią raka skóry – połowa z 167 niezaszczepionych osób zmarła po 26,67 miesiącach. Wśród 43 pacjentów z czerniakiem, którzy otrzymali szczepionkę, ponad połowa nadal żyła, dlatego nie można było jeszcze obliczyć mediany przeżycia.

„Najbardziej ekscytujące w naszych wynikach jest to, że wskazują one na możliwość, iż powszechnie dostępne, tanie szczepionki mogą znacząco zwiększyć skuteczność niektórych terapii immunologicznych” – powiedział współautor badania, dr Adam Grippin z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston.

We wcześniejszych badaniach laboratoryjnych naukowcy zaobserwowali, że szczepionki mRNA zwiększają skuteczność leków przeciwnowotworowych, takich jak Keytruda firmy Merck, należących do grupy tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. Działo się tak częściowo dlatego, że szczepionki powodowały wzrost produkcji białka PD-L1 w komórkach nowotworowych – tego samego, które leki te rozpoznają i blokują.