Tapeta alternatywą dla kotłów i kaloryferów. Znaleziono lepszy sposób na ogrzewanie

Tapeta elektryczna to cienka powierzchnia zasilana energią elektryczną. Składa się z pasków miedzi i grafenu i emituje promieniowanie podczerwone, które może ogrzać dom bez emisji. Energia elektryczna do tapety może pochodzić z morskich farm wiatrowych, co czyni ją czystym źródłem ogrzewania. Tapetę można przymocować do sufitu bez większych problemów i może zacząć się nagrzewać w ciągu około trzech minut od rozpoczęcia. Co ważniejsze, dostarczane ciepło jest wolne od oparów spalania, które zazwyczaj pogarszają jakość powietrza w domach.

Naukowcy monitorują skuteczność tego typu ogrzewania za pomocą czujników Internetu rzeczy i analiz obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Pierwsze opinie najemców mieszkających w tych nieruchomościach na temat poziomu komfortu były pozytywne.

Pozytywne efekty testów w Glasgow

- W Glasgow jest około 70 000 mieszkań czynszowych, więc znalezienie nowych rozwiązań w celu ich wydajniejszego ogrzewania ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przyszłości zerowej emisji netto - powiedział Ruairi Kelly, radny miasta Glasgow. - Innowacyjne projekty pilotażowe, takie jak ten, są niezbędne, gdy rozważamy, w jaki sposób najlepiej pomóc rozwiązać problemy kosztów energii i emisji w domach w Glasgow - dodał.

Projekt jest finansowany przez Scotland Beyond Net Zero – koalicję ekspertów ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju z różnych uniwersytetów w Szkocji, której celem jest przyspieszenie przejścia kraju na zerową emisję netto.