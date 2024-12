Ta broń powstała, by niszczyć drony, ale stała się postrachem dla czołgów

Stojąca za tą technologią turecka grupa obronna Roketsan stworzyła laserowe działo z myślą o walce z zagrożeniem z powietrza. System ALKA miał niszczyć wrogie drony, a nawet ich całe roje. I spełnia swoje zadanie, tyle że inżynierowie doszli do wniosku, iż broń ta jest w stanie robić znacznie więcej niż likwidować np. amunicję krążącą. Wystarczy wycelować ją w czołgi.

Jak laser uszkadza pancerz?

Laser – przynajmniej taki działający w ramach obecnie dostępnych technologii – pojazdu opancerzonego nie wyeliminuje z pola bitwy, ale, jak się okazuje, może uczynić go bezbronnym. Podczas niedawnych testów Turcy wykazali, że działo laserowe mające moc od 2,5 do 5 kW i zasięg do nawet 1,5 km, stanowi zagrożenie dla oddziałów lądowych. Broń od podstaw zaprojektowana do walki z bezzałogowcami (może wykrywać, śledzić i eliminować do 100 celów jednocześnie), wyposażona w radar wspierany systemem AI, potrafi promieniem detonować bloki pancerza aktywnego.

Niespodziewana zdolność niszczenia takiej ochrony pojazdów kołowych i gąsienicowych (o ile system pancerza aktywnego nie jest grubszy niż 10 mm) daje projektowi ALKA zupełnie nowe możliwości. Wedle Roketsan, za pomocą lasera można dezorientować załogi czołgów, symulując np. atak jednostek naziemnych. Poza tym zdalna likwidacja aktywnego pancerza za pomocą promienia laserowego otwiera drogę do bardziej skutecznego rażenia za pomocą pocisków przeciwpancernych, czy bezzałogowców typu kamikaze.

Tani strzał lasera zamiast drogiego pocisku czy rakiety

Twórcy technologii ALKA już pracują nad zwiększeniem mocy oraz zasięgu działa. Inżynierowie z tą bronią krótkiego zasięgu wiążą duże nadzieje – jest opłacalna w eksploatacji („strzał” lasera jest nieporównywalnie tańszy od wystrzelenia pocisku) i łatwa w instalacji (modułowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie działa w systemach stacjonarnych, jak i w konfiguracjach mobilnych).