Co szykuje chińska armia? Atomowy lotniskowiec z działem hipersonicznym i laserami

Pekin sygnalizuje plany budowy superlotniskowca nowej generacji o napędzie atomowym. Jednostka ma przenosić broń hipersoniczną w postaci dział szynowych oraz lasery wysokoenergetyczne. Czy to zmieni zasady walki na morzu?

Publikacja: 13.11.2025 10:36

Najnowszy chiński lotniskowiec ma być lepszy od wprowadzonego właśnie do służby Fujian (na zdjęciu).

Najnowszy chiński lotniskowiec ma być lepszy od wprowadzonego właśnie do służby Fujian (na zdjęciu). Będzie wyposażony w „bardziej zaawansowaną broń defensywną”

Foto: LI GANG / Xinhua via AFP

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego napęd atomowy jest kluczowy dla nowych chińskich lotniskowców?
  • Jaka jest różnica między podejściem Chin a Stanów Zjednoczonych wobec elektromagnetycznego uzbrojenia?

Chiny stawiają na najnowsze technologie, by zdobyć militarną przewagę – ich najnowszy ruch to projekt lotniskowca, która ma być inny niż wszystkie. Jak ujawniono w państwowej telewizji CCTV, okręt będzie wyposażony w „bardziej zaawansowaną broń defensywną”. Komentator wojskowy prof. Liang Fang ujawnił, że chodzi o „broń laserową o wysokiej energii” i „elektromagnetyczne działo szynowe”.

To ma dać Pekinowi przewagę militarną

Działo szynowe (z ang. railgun) wykorzystuje siłę magnetyczną zamiast prochu strzelniczego, aby wystrzeliwać metalowe pociski z ekstremalną prędkością. Generując potężne pole magnetyczne, broń przyspiesza pocisk wzdłuż podwójnych szyn do prędkości hipersonicznej (powyżej Mach 5). System ten zapewni większą prędkość wylotową niż inne znane bronie i zasięg, jakiego konwencjonalne działa nie zagwarantują, a to wszystko przy zmniejszonym hałasie. Szkopuł w tym, że ta nowatorska technologia wymaga gigantycznych ilości energii elektrycznej. Jest jednak sposób i na to. Odpowiednie zasilanie zapewnić miałby jądrowy napęd okrętu. Energia atomowa dostarczy też ciągłą moc elektryczną wymaganą do obsługi systemów energii kierowanej. Na lotniskowcu mają być bowiem zainstalowane lasery.

Czytaj więcej

Prace nad bronią laserową mogą teraz ulec przyspieszeniu. Jest tańsza i celniejsza niż tradycyjna, a
Technologie
Chiny stworzyły kryształ, który może zmienić oblicze wojen

Prawdopodobnie silniki atomowe miałyby dostarczać też energii samolotom nowej generacji (CCTV wskazuje, że na lotniskowcu stacjonować mogłyby samoloty pokładowe szóstej generacji, charakteryzujące się większą zwrotnością, większymi prędkościami lotu i ulepszonymi możliwościami wykrywania) i zaawansowanym systemom walki elektronicznej. Eksperci nie mają wątpliwości, że – jeśli projekt zostanie zrealizowany – nowy chiński lotniskowiec będzie stanowił skok technologiczny wyprzedzający Fujian (trzeci i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec o napędzie konwencjonalnym, przechodzący obecnie próby morskie).

Amerykanie odpuszczają, Chiny dodają gazu

„To całkowicie wywróci formację bojową flot morskich, która istnieje od ponad stu lat” – pisał w 2023 r. adm. Ma Weiming, czołowy chiński naukowiec specjalizujący się w technologiach morskich. W jednej ze swoich publikacji już wtedy wskazywał, że przyszłością są „superokręty” o napędzie atomowym, zaprojektowany do integracji dział szynowych, dział cewkowych i broni laserowej w ramach zunifikowanej sieci elektroenergetycznej.

Okręt, który połączy napęd, wytwarzanie energii i systemy uzbrojenia w jedną zaawansowaną architekturę elektryczną, da militarną przewagę. O takie rozwiązanie starają się również Amerykanie, ale na razie bez powodzenia. Marynarka Wojenna USA niegdyś widziała podobny potencjał w broni elektromagnetycznej, Stany Zjednoczone wydały ponad 500 mln dol. dolarów na opracowanie działa szynowego, które mogłoby wystrzeliwać pociski z prędkością przekraczającą Mach 6, ale próby finalnie wyhamowały.

Czytaj więcej

Boeing wyprodukuje najprawdopodobniej ponad 200 maszyn F-47. Na zdjęciu artystyczna wizja samolotu
Globalne Interesy
Myśliwce 6. generacji mają dać dominację na dekady. Kto poza F-47 pojawi się na niebie?

Parę lat temu raport Służby Badawczej Kongresu (CRS) potwierdził wycofanie finansowania. Powód? Barierą było gigantyczne zapotrzebowanie na moc, szybka erozja szyn oraz przeszkody logistyczne w rozmieszczeniu takiej broni na morzu. Czy uda się pokonać te przezkody Pekinowi? Wygląda na to, że Chiny w tym wyścigu są zdeterminowane. Wiele wskazuje na to, że takie innowacyjne lotniskowce chińśka armia będzie chciała zintegrować z bezzałogowcami oraz systemami sztucznej inteligencji.

Data wodowania lotniskowca atomowego nie została ogłoszona.

Źródło: rp.pl

