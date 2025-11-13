Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego napęd atomowy jest kluczowy dla nowych chińskich lotniskowców?

Jaka jest różnica między podejściem Chin a Stanów Zjednoczonych wobec elektromagnetycznego uzbrojenia?

Chiny stawiają na najnowsze technologie, by zdobyć militarną przewagę – ich najnowszy ruch to projekt lotniskowca, która ma być inny niż wszystkie. Jak ujawniono w państwowej telewizji CCTV, okręt będzie wyposażony w „bardziej zaawansowaną broń defensywną”. Komentator wojskowy prof. Liang Fang ujawnił, że chodzi o „broń laserową o wysokiej energii” i „elektromagnetyczne działo szynowe”.

To ma dać Pekinowi przewagę militarną

Działo szynowe (z ang. railgun) wykorzystuje siłę magnetyczną zamiast prochu strzelniczego, aby wystrzeliwać metalowe pociski z ekstremalną prędkością. Generując potężne pole magnetyczne, broń przyspiesza pocisk wzdłuż podwójnych szyn do prędkości hipersonicznej (powyżej Mach 5). System ten zapewni większą prędkość wylotową niż inne znane bronie i zasięg, jakiego konwencjonalne działa nie zagwarantują, a to wszystko przy zmniejszonym hałasie. Szkopuł w tym, że ta nowatorska technologia wymaga gigantycznych ilości energii elektrycznej. Jest jednak sposób i na to. Odpowiednie zasilanie zapewnić miałby jądrowy napęd okrętu. Energia atomowa dostarczy też ciągłą moc elektryczną wymaganą do obsługi systemów energii kierowanej. Na lotniskowcu mają być bowiem zainstalowane lasery.

Prawdopodobnie silniki atomowe miałyby dostarczać też energii samolotom nowej generacji (CCTV wskazuje, że na lotniskowcu stacjonować mogłyby samoloty pokładowe szóstej generacji, charakteryzujące się większą zwrotnością, większymi prędkościami lotu i ulepszonymi możliwościami wykrywania) i zaawansowanym systemom walki elektronicznej. Eksperci nie mają wątpliwości, że – jeśli projekt zostanie zrealizowany – nowy chiński lotniskowiec będzie stanowił skok technologiczny wyprzedzający Fujian (trzeci i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec o napędzie konwencjonalnym, przechodzący obecnie próby morskie).