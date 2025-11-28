Reklama
Co dziesiąty wystąp! Badacze MIT ujawniają, ilu pracowników już dziś może zastąpić AI

Sztuczna inteligencja już dziś jest w stanie realizować zadania wykonywane przez niemal 11,7 proc. siły roboczej w USA – wynika z badań przeprowadzonych przez Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wartość tych zadań to 1,2 biliona dolarów rocznie.

Publikacja: 28.11.2025 14:20

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca amerykański rynek pracy o wartości ponad 9,4 biliona dolarów

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca amerykański rynek pracy o wartości ponad 9,4 biliona dolarów, wywołując kaskadowe efekty

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Badanie przeprowadzono wykorzystując komputerową symulację amerykańskiego rynku pracy stworzoną przez MIT i Oak Ridge National Laboratory (ORNL) – instytucję badawczą Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Zespół badawczy wyjaśnia, że zdecydowano się na tę metodę, ponieważ tradycyjne mierniki nie są w stanie uchwycić zmian zachodzących na tym rynku w związku z możliwościami, jakie daje AI. Nie są też w stanie przewidzieć tych zmian. 

„Sztuczna inteligencja (AI) przekształca amerykański rynek pracy o wartości ponad 9,4 biliona dolarów, wywołując kaskadowe efekty, które wykraczają daleko poza widoczne sektory technologiczne. Kiedy AI automatyzuje kontrolę jakości w zakładach motoryzacyjnych, konsekwencje tego rozprzestrzeniają się na sieci logistyczne, łańcuchy dostaw i lokalne usługi. Jednak tradycyjne mierniki siły roboczej nie są w stanie uchwycić tych falowych efektów: mierzą one wyniki zatrudnienia po wystąpieniu zakłócenia, a nie tam, gdzie możliwości AI nakładają się na umiejętności ludzkie, zanim krystalizuje się wdrożenie” – czytamy w materiale „The Iceberg Index: Measuring Workforce Exposure in the AI Economy”.

Wirtualna symulacja rynku pracy

Badacze wskazują, że Projekt Iceberg wypełnia tę lukę, wykorzystując Modele Dużych Populacji (Large Population Models) do symulacji rynku pracy w relacji człowiek–AI. W sumie w ramach symulacji stworzono wirtualne odpowiedniki 151 mln pracowników wchodzących w interakcje z różnymi narzędziami AI.

Na potrzeby badania stworzono również Iceberg Index bazujący na umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danej pracy. Indeks mierzy wartość wynagrodzenia za umiejętności (zadania), jakie systemy AI mogą wykonywać w ramach każdego zawodu. Indeks odzwierciedla narażenie techniczne, czyli miejsca, w których AI może wykonywać zadania niezbędne w danym miejscu pracy.

Wdrożenie sztucznej inteligencji do IT to wierzchołek góry lodowej

„Analiza pokazuje, że widoczne wdrożenia AI skoncentrowane na IT i technologii (2,2 proc. wartości wynagrodzeń, czyli około 211 miliardów dolarów) stanowi tylko wierzchołek góry lodowej. Zdolność techniczna rozciąga się daleko pod powierzchnią, poprzez automatyzację kognitywną obejmującą usługi administracyjne, finansowe i professional services (11,7 proc., czyli około 1,2 biliona dolarów)” – czytamy. „Tradycyjne wskaźniki, takie jak PKB, dochody i bezrobocie, wyjaśniają mniej niż 5 proc. tej zmienności opartej na umiejętnościach (…)” - wyjaśniają badacze.

Zmiany na rynku pracy związane z AI a działania władz publicznych

Jak podaje CNBC, w realizację projektu zaangażowały się stany: Tennessee, Północna Karolina i Utah. Pomogły one w weryfikacji modelu użytego do symulacji dostarczając własnych danych dotyczących rynku pracy. Władze stanowe wykorzystują również platformę do tworzenia scenariuszy działań politycznych, jakie można podjąć w związku z ekspansją nowej technologii.

„Tennessee było pierwsze, powołując się na Iceberg Index w swoim oficjalnym planie działań dotyczącym siły roboczej AI (AI Workforce Action Plan), opublikowanym w tym miesiącu. Liderzy stanu Utah przygotowują się do wydania podobnego raportu opartego na modelowaniu Iceberg” – informuje CNBC.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy

