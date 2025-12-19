Kamizelka z AI dla dzieci z ADHD. Przełomowy projekt naukowców z Hongkongu

Aktualizacja: 20.12.2025 02:03 Publikacja: 19.12.2025 22:49
System reaguje na oznaki nadpobudliwości wibracjami. Podczas zajęć wychowania fizycznego lub przerwy kamizelkę można po prostu wyłączyć.
Foto: EdUHK
Zespół badawczy z The Education University of Hong Kong (EdUHK) poinformował o stworzeniu inteligentnej kamizelki opartej na sztucznej inteligencji, która ma stanowić wsparcie w terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Rozwiązanie to pomaga dzieciom lepiej kontrolować nadpobudliwość i skupienie w klasie, oferując nowatorską alternatywę dla tradycyjnych metod nadzoru. Testy pokazują, że narzędzie może znacząco ograniczyć ruchliwość i poprawić zaangażowanie uczniów.
Skala problemu jest globalna. ADHD jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych u dzieci na świecie, dotykając około 7,6 proc. populacji w wieku od 3 do 12 lat. W samym Hongkongu, według szacunków ekspertów medycznych i akademickich, z ADHD żyje około 6,4 proc. dzieci i młodzieży. Oznacza to, że dziesiątki tysięcy uczniów każdego dnia mierzą się z problemami z koncentracją i regulacją zachowania, co znacząco wpływa na ich naukę, wyniki w szkole i relacje rówieśnicze.
Jak działa kamizelka? Wyposażona jest w dwa niewielkie urządzenia umieszczone na ramionach i plecach, które stale monitorują aktywność mięśni tułowia i tzw. core (mięśni głębokich, odpowiadających za postawę). Gdy system wykryje nadmierną ruchliwość, wysyła delikatne wibracje, zachęcając dziecko do samoregulacji i uspokojenia się, ograniczając tym samym potrzebę bezpośredniej i często stresującej interwencji nauczyciela.
Prof. Chow Hung-kay, kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu i Sporcie w EdUHK, zwraca uwagę, że przełomowość kamizelki polega na umiejętnym połączeniu danych z wielu czujników z modelami AI. To właśnie algorytmy sztucznej inteligencji potrafią odróżnić „akceptowalną aktywność” (np. sięgnięcie po długopis) od zachowania nadpobudliwego. System uruchamia wibracje wyłącznie we właściwym momencie, unikając nadmiaru sygnałów, co stawia bardzo wysokie wymagania wobec projektowania i trenowania algorytmów. Jego zdaniem rozwiązanie to skutecznie łączy technologię ubieralną z teorią zarządzania zachowaniem, oferując szkołom narzędzie nienarzucające się i łatwe w użyciu.
Wstępne testy przeprowadzone przez naukowców objęły ponad 40 dzieci w wieku od 7 do 12 lat z ponad 10 szkół podstawowych. Wyniki są bardzo obiecujące i pokazują, że kamizelka może zmniejszyć nadmierne ruchy nawet o 54 proc., a jednocześnie poprawić koncentrację i zaangażowanie uczniów na lekcjach. Taka elastyczność pozwoliła — jak podkreśla Fu Hong, główna badaczka projektu — poprawić stabilność siedzenia, koncentrację i przestrzeganie zasad o około 10–15 proc. w trakcie badań.
Jak wyjaśnia Fu Hong, działanie kamizelki można precyzyjnie dostosować do planu zajęć ucznia. Jeśli w danej godzinie odbywa się lekcja wymagająca spokojnego siedzenia, system reaguje na oznaki nadpobudliwości wibracjami. Natomiast podczas zajęć wychowania fizycznego lub przerwy kamizelkę można po prostu wyłączyć.
Technologia ta służy jednak nie tylko dzieciom, ale i opiekunom. Kamizelka łączy się z platformą analizy danych behawioralnych, która wizualizuje wzorce aktywności ucznia podczas różnych lekcji. Dzięki temu nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy, wspierać diagnozę psychologiczną twardymi danymi i lepiej oceniać skuteczność stosowanych metod wsparcia.
Zespół planuje teraz większe i dłuższe pilotaże w kolejnych szkołach oraz na innych przedmiotach. Jeśli wyniki będą dalej obiecujące, ta innowacyjna kamizelka może trafić na rynek w ciągu najbliższego roku lub dwóch.
