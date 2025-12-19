Kamizelka z AI dla dzieci z ADHD. Przełomowy projekt naukowców z Hongkongu

Algorytmy w akcji. Co pokazały testy?

Prof. Chow Hung-kay, kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu i Sporcie w EdUHK, zwraca uwagę, że przełomowość kamizelki polega na umiejętnym połączeniu danych z wielu czujników z modelami AI. To właśnie algorytmy sztucznej inteligencji potrafią odróżnić „akceptowalną aktywność” (np. sięgnięcie po długopis) od zachowania nadpobudliwego. System uruchamia wibracje wyłącznie we właściwym momencie, unikając nadmiaru sygnałów, co stawia bardzo wysokie wymagania wobec projektowania i trenowania algorytmów. Jego zdaniem rozwiązanie to skutecznie łączy technologię ubieralną z teorią zarządzania zachowaniem, oferując szkołom narzędzie nienarzucające się i łatwe w użyciu.

Wstępne testy przeprowadzone przez naukowców objęły ponad 40 dzieci w wieku od 7 do 12 lat z ponad 10 szkół podstawowych. Wyniki są bardzo obiecujące i pokazują, że kamizelka może zmniejszyć nadmierne ruchy nawet o 54 proc., a jednocześnie poprawić koncentrację i zaangażowanie uczniów na lekcjach. Taka elastyczność pozwoliła — jak podkreśla Fu Hong, główna badaczka projektu — poprawić stabilność siedzenia, koncentrację i przestrzeganie zasad o około 10–15 proc. w trakcie badań.

Dane, personalizacja i przyszłość technologii w szkołach

Jak wyjaśnia Fu Hong, działanie kamizelki można precyzyjnie dostosować do planu zajęć ucznia. Jeśli w danej godzinie odbywa się lekcja wymagająca spokojnego siedzenia, system reaguje na oznaki nadpobudliwości wibracjami. Natomiast podczas zajęć wychowania fizycznego lub przerwy kamizelkę można po prostu wyłączyć.

Technologia ta służy jednak nie tylko dzieciom, ale i opiekunom. Kamizelka łączy się z platformą analizy danych behawioralnych, która wizualizuje wzorce aktywności ucznia podczas różnych lekcji. Dzięki temu nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy, wspierać diagnozę psychologiczną twardymi danymi i lepiej oceniać skuteczność stosowanych metod wsparcia.

Zespół planuje teraz większe i dłuższe pilotaże w kolejnych szkołach oraz na innych przedmiotach. Jeśli wyniki będą dalej obiecujące, ta innowacyjna kamizelka może trafić na rynek w ciągu najbliższego roku lub dwóch.