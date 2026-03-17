Przełom w walce z rakiem i dengą coraz bliżej? Polacy szukają leków i idą na giełdę

Kluczowym projektem biotechnologicznej firmy jest platforma szczepionek przeciwnowotworowych oparta na autorskiej technologii tzw. otoczkowych cząstek wirusopodobnych
Vaxican, start-up, kierowany przez Łukasza Rąbalskiego, jest bliski pozyskania 4,5 mln zł – pieniądze mają pomóc w rozwoju innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w walce z arbowirusami. Chodzi o rosnące zagrożenie m.in. dengą, wirusem Zachodniego Nilu czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Przenoszone przez komary i kleszcze to coraz większe wyzwanie, potęgowane przez zmiany klimatyczne. Polacy do walki z problemem chcą wystawić specjalną platformę diagnostyczno‑terapeutyczną. Pomysł uzyskał pod koniec lutego rekomendację Agencji Rozwoju Pomorza.
Start-up wystąpił o dofinansowanie na opracowanie i walidację zintegrowanej platformy, ukierunkowanej na arbowirusy. Pieniądze z konkursu grantowego (Pomorski Broker Eksportowy 2030) zasilić mają dwa zadania badawcze: stworzenie szybkiej, bezpiecznej metody diagnostycznej opartej na sekwencjonowaniu nanoporowym (to umożliwi kompleksową analizę genomową arbowirusów i dostarczanie danych w czasie krótszym niż dwie doby) oraz wykorzystanie nanocząstek, takich jak nanocząstki złota, do „penetracji błon komórkowych i potencjalnej dezaktywacji wirusów in vitro”. Nowe podejście do terapii infekcji arbowirusowych może być skuteczną tarczą przeciw zagrożeniom epidemiologicznym. Prace będą prowadzone we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed).
Zresztą Vaxican ma silne związki z gdańskimi uczelniami. Spółka jest bowiem tzw. spin-offem Uniwersytetu Gdańskiego (UG) – wywodzi się z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG oraz GUMed. Jest ona poza tym pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach powołanej w październiku inicjatywy DeepTech Capital Consortium – w jej skład weszły fundusze iif.vc, Rubicon Partners, Radix VC i grupa inwestorów indywidualnych. Właśnie przy tej okazji do akcjonariatu i zarządu start-upu dołączył Mateusz Sagan, znany inwestor z branży biotech. Eksperci wskazują, że Vaxican wyrósł na unikalny w Europie Środkowo-Wschodniej podmiot, w którym na celowniku znalazły się nowoczesna wirusologia, onkologia molekularna i immunoterapie. Gdański deeptech stał się wizytówką tego, jak nad Wisłą można komercjalizować naukę.
– Z perspektywy Uniwersytetu Gdańskiego to przykład udanej komercjalizacji wyników badań naukowych i efektywnej współpracy między nauką a biznesem – potwierdza dr hab. Paweł Antonowicz, prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG.
Czytaj więcej
Europa ma znacznie niższe wskaźniki komercjalizacji badań naukowych niż Stany Zjednoczone czy Azja. Nowe Centrum Biotechnologii i Bioprodukcji może...
Od samego początku w rozwoju Vaxican uczestniczy Univentum Labs, spółka celowa UG (jest jej udziałowcem), powołana właśnie do komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu nowych technologii do biznesu.
– To projekt, który łączy nie tylko wiedzę naukową wywodzącą się z Uniwersytetu Gdańskiego, ale wspierany jest również doświadczeniem Mateusza Sagana, modelem venture building Rubicon Partners oraz ekspertyzą funduszy, które notowały spółki na warszawskiej giełdzie. Dzięki temu nasza spółka od samego początku rozwija zarówno obszary badawczo-kliniczne, jak i biznesowe, finansowe czy inwestycyjne – komentuje dr Łukasz Rąbalski.
Jak wyjaśnia współzałożyciel start-upu, spółka wraz z rozwojem innowacyjnej platformy tworzy dywizję usługową Vaxican Genomics. – To podejście pozwala nam zachować status firmy tworzącej innowacyjnych kandydatów terapeutycznych, przy jednoczesnym generowaniu stabilnych wyników operacyjnych – tłumaczy.
Kluczowym projektem biotechnologicznej firmy jest platforma szczepionek przeciwnowotworowych oparta na autorskiej technologii tzw. otoczkowych cząstek wirusopodobnych (eVLP). Oferuje też zaawansowane usługi sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Start-up na tym polu widzi dla siebie potężne możliwości – globalny rynek szczepionek przeciwnowotworowych, wyceniany w ub. r. na ponad 11 mld dol. (i z szacowanym wzrostem do ok. 29 mld dol. w 2034 r.), napędzany jest bowiem postępem w immunoterapii i medycynie spersonalizowanej. A technologia eVLP rozwijana przez Vaxican pozwala tworzyć szczepionki o wysokim profilu bezpieczeństwa i skuteczności, z możliwością szybkiej adaptacji do różnych typów nowotworów.
Czytaj więcej:
Mamy świetne kadry, firm przybywa, a nakłady rosną. Ale głębsza analiza przynosi bardziej pesymistyczny obraz. Branża jest jak niemowlak, który jes...
Pro
Rak jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie (szacuje się, że dotyczy co szóstego przypadku). W 2020 r. odpowiadał za śmierć prawie 10 mln osób. Immunoterapia jest stosowana w leczeniu różnych rodzajów nowotworów od przeszło dekady, ale wciąż nie widać przełomu. Pomimo kilku znaczących sukcesów i miliardów dolarów wydanych na badania i rozwój. Polacy chcą to zmienić, a bronią miałyby być immunoterapeutyki nowej generacji, które będą działać jako profilaktyczna szczepionka przeciwnowotworowa. Chodzi o „nauczenie” układu odpornościowego pacjenta, jak rozpoznawać komórki nowotworowe i stymulować odpowiedź komórkową. Rozwijana przez start-up platforma umożliwi ekspozycję specyficznych antygenów nowotworowych. Nie bez znaczenia jest wsparcie autorskich zaawansowanych modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz integracja z własnym zapleczem sekwencjonowania nowej generacji. To wyróżnia polski projekt na tle konkurencji.
Nic dziwnego, że w ub. r. w rundzie zalążkowej (seed) Vaxican przyciągnął 10,5 mln zł finansowania (wspomniana inwestycja DeepTech Capital Consortium). W biotechnologicznej firmie podkreślają, że pieniądze pozwolą przyspieszyć rozwój programów przedklinicznych oraz doprowadzić dwóch pierwszych kandydatów na terapeutyczne szczepionki nowotworowe do gotowości klinicznej. Rozbudowana ma zostać ponadto infrastruktura laboratoryjna, a także sam zespół badawczy oraz dział Vaxican Genomics. Te kamienie milowe gdańska spółka zamierza osiągnąć w I połowie przyszłego roku. Potem kolejnym krokiem ma być giełdowy debiut. Pierwszy cel to NewConnect, ale start-up ma ambicję, by wejść na główny parkiet w Warszawie. W realizacji tych planów pomoże DeepTech Capital Consortium – fundusze w nim działające mają bowiem doświadczenie z giełdowymi deeptechami (przykładem są toruńska Noctiluca i wrocławski Bioceltix).
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge opracowali technikę zmieniania złożonych cząsteczek leków przy użyciu światł...
Naukowcy z Uniwersytetu Illinois stworzyli niezwykły materiał magnetyczny, który zachowuje się jak grafen. Inżyn...
Amerykański start-up ZaiNar zaprezentował przełomową technologię lokalizacji opartą na 5G. System osiąga dokładn...
Niezależnie od tego, czy dostarczają jedzenie, czy składają pranie, roboty przeznaczone do kontaktu z konsumenta...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas