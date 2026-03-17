Przełom w walce z rakiem i dengą coraz bliżej? Polacy szukają leków i idą na giełdę

Vaxican, start-up, kierowany przez Łukasza Rąbalskiego, jest bliski pozyskania 4,5 mln zł – pieniądze mają pomóc w rozwoju innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w walce z arbowirusami. Chodzi o rosnące zagrożenie m.in. dengą, wirusem Zachodniego Nilu czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Przenoszone przez komary i kleszcze to coraz większe wyzwanie, potęgowane przez zmiany klimatyczne. Polacy do walki z problemem chcą wystawić specjalną platformę diagnostyczno‑terapeutyczną. Pomysł uzyskał pod koniec lutego rekomendację Agencji Rozwoju Pomorza.

Epidemię zwalczaj złotem

Start-up wystąpił o dofinansowanie na opracowanie i walidację zintegrowanej platformy, ukierunkowanej na arbowirusy. Pieniądze z konkursu grantowego (Pomorski Broker Eksportowy 2030) zasilić mają dwa zadania badawcze: stworzenie szybkiej, bezpiecznej metody diagnostycznej opartej na sekwencjonowaniu nanoporowym (to umożliwi kompleksową analizę genomową arbowirusów i dostarczanie danych w czasie krótszym niż dwie doby) oraz wykorzystanie nanocząstek, takich jak nanocząstki złota, do „penetracji błon komórkowych i potencjalnej dezaktywacji wirusów in vitro”. Nowe podejście do terapii infekcji arbowirusowych może być skuteczną tarczą przeciw zagrożeniom epidemiologicznym. Prace będą prowadzone we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed).

Zresztą Vaxican ma silne związki z gdańskimi uczelniami. Spółka jest bowiem tzw. spin-offem Uniwersytetu Gdańskiego (UG) – wywodzi się z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG oraz GUMed. Jest ona poza tym pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach powołanej w październiku inicjatywy DeepTech Capital Consortium – w jej skład weszły fundusze iif.vc, Rubicon Partners, Radix VC i grupa inwestorów indywidualnych. Właśnie przy tej okazji do akcjonariatu i zarządu start-upu dołączył Mateusz Sagan, znany inwestor z branży biotech. Eksperci wskazują, że Vaxican wyrósł na unikalny w Europie Środkowo-Wschodniej podmiot, w którym na celowniku znalazły się nowoczesna wirusologia, onkologia molekularna i immunoterapie. Gdański deeptech stał się wizytówką tego, jak nad Wisłą można komercjalizować naukę.

– Z perspektywy Uniwersytetu Gdańskiego to przykład udanej komercjalizacji wyników badań naukowych i efektywnej współpracy między nauką a biznesem – potwierdza dr hab. Paweł Antonowicz, prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG.