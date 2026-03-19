Koniec z bateriami? Ciepło ciała może zasilać elektronikę

Urządzenia ubieralne nie będą już potrzebowały baterii czy ładowania
Naukowcy z Seoul National University College of Engineering znaleźli rozwiązanie, które może odmienić rynek wearables – zaprezentowali innowacyjny, wyjątkowo cienki i elastyczny materiał, który produkuje prąd bezpośrednio z ciepła ludzkiego ciała, zachowując całkowicie płaską formę. Czy to przełom?
Działanie standardowych generatorów termoelektrycznych opiera się na różnicy temperatur – to właśnie ona jest niezbędna do wytworzenia energii elektrycznej. W przypadku dużych, masywnych systemów utrzymanie odpowiedniego kontrastu termicznego nie stanowi dla inżynierów większego wyzwania, jednakże sytuacja drastycznie się komplikuje, gdy technologię tę próbujemy przenieść do cienkich urządzeń ubieralnych. Standardowe, płaskie komponenty przylegające bezpośrednio do ludzkiej skóry sprawiają, że ciepło przenika przez nie prostopadle i natychmiast rozprasza się w otaczającym powietrzu. W efekcie różnica temperatur znika, co praktycznie uniemożliwia generowanie mocy.
Dotychczasowe próby obejścia tej fizycznej przeszkody opierały się na budowaniu skomplikowanych struktur trójwymiarowych (3D) lub na projektowaniu urządzeń, które celowo wyginano. Rozwiązania te miały jednak ogromną wadę: znacząco zwiększały grubość sprzętu i negatywnie wpływały na komfort użytkownika, podważając tym samym najważniejsze zalety elektroniki noszonej.
Zespół naukowców, na którego czele stanął profesor Jeonghun Kwak, podszedł do tego problemu z zupełnie innej strony. Zamiast modyfikować kształt samego urządzenia i dodawać mu niechcianej objętości, inżynierowie postanowili zmienić sposób, w jaki ciepło przemieszcza się przez strukturę nośną.
Wyniki przełomowych prac opublikowano na łamach „Science Advances”. Z tych informacji wynika, iż kluczem do ostatecznego sukcesu okazało się zaprojektowanie specjalnego podłoża o podwójnej przewodności cieplnej. Aby zrealizować ten cel, południowokoreańscy badacze osadzili nanocząsteczki miedzi w ściśle wybranych obszarach elastycznej bazy wykonanej z silikonu. Dzięki takiemu zabiegowi w obrębie jednej, cienkiej warstwy stworzono strefy charakteryzujące się odmiennymi właściwościami termicznymi.
W nowym układzie ciepło nie ucieka już wertykalnie, zamiast tego przemieszcza się na boki, wzdłuż ścieżek o wysokiej przewodności. Materiały termoelektryczne umieszczone pomiędzy tymi wydzielonymi strefami doświadczają wyraźnej różnicy temperatur tuż na samej powierzchni, co umożliwia produkcję energii elektrycznej, mimo że urządzenie pozostaje zaledwie cienką i elastyczną folią.
Prof. Jeonghun Kwak wskazuje, że technologia ma ogromny potencjał, by stać się źródłem zasilania dla inteligentnej odzieży czy czujników medycznych przyklejanych do skóry.
