Koniec z bateriami? Ciepło ciała może zasilać elektronikę

Naukowcy z Seoul National University College of Engineering znaleźli rozwiązanie, które może odmienić rynek wearables – zaprezentowali innowacyjny, wyjątkowo cienki i elastyczny materiał, który produkuje prąd bezpośrednio z ciepła ludzkiego ciała, zachowując całkowicie płaską formę. Czy to przełom?

Nowe ścieżki przepływu ciepła

Działanie standardowych generatorów termoelektrycznych opiera się na różnicy temperatur – to właśnie ona jest niezbędna do wytworzenia energii elektrycznej. W przypadku dużych, masywnych systemów utrzymanie odpowiedniego kontrastu termicznego nie stanowi dla inżynierów większego wyzwania, jednakże sytuacja drastycznie się komplikuje, gdy technologię tę próbujemy przenieść do cienkich urządzeń ubieralnych. Standardowe, płaskie komponenty przylegające bezpośrednio do ludzkiej skóry sprawiają, że ciepło przenika przez nie prostopadle i natychmiast rozprasza się w otaczającym powietrzu. W efekcie różnica temperatur znika, co praktycznie uniemożliwia generowanie mocy.

Dotychczasowe próby obejścia tej fizycznej przeszkody opierały się na budowaniu skomplikowanych struktur trójwymiarowych (3D) lub na projektowaniu urządzeń, które celowo wyginano. Rozwiązania te miały jednak ogromną wadę: znacząco zwiększały grubość sprzętu i negatywnie wpływały na komfort użytkownika, podważając tym samym najważniejsze zalety elektroniki noszonej.

Zespół naukowców, na którego czele stanął profesor Jeonghun Kwak, podszedł do tego problemu z zupełnie innej strony. Zamiast modyfikować kształt samego urządzenia i dodawać mu niechcianej objętości, inżynierowie postanowili zmienić sposób, w jaki ciepło przemieszcza się przez strukturę nośną.