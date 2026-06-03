Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest RX-1 i w jaki sposób ma on wzmocnić technologiczną niezależność Europy?

Jakie cele stawia przed sobą tajne laboratorium Area 9?

Jakie są europejskie plany względem tzw. autonomicznego żołnierza przyszłości?

RX-1 to autonomiczna maszyna bojowa, która ma być odpowiedzią na chińskie i amerykańskie konstrukcje tego typu. Tzw. robo-pies został podczas premiery przedstawiony jako sprzęt, który ma zapewnić technologiczną suwerenność. Co więcej, w tym samym czasie oficjalnie ogłoszono start tajnego laboratorium Area 9, które ma stanowić kamień milowy w dążeniu Europy do technologicznej niezależności. Czy UE zrewolucjonizuje podejście do systemów bezzałogowych na nowoczesnym polu walki?

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Koniec technologicznej zależności Europy

Oficjalna prezentacja zaawansowanego działu badawczego Area 9 wyznacza nowy kierunek rozwoju dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Pod kierownictwem Antoine’a Bordesa, głównego naukowca firmy Helsing, struktura ta działa jako wewnętrzny inkubator przełomowych projektów wojskowych. Już porównuje się ten projekt do legendarnego laboratorium Skunk Works, związanego z amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Pierwsze przedsięwzięcie tego działu, pilot AI o nazwie Centaur, został już wdrożony w myśliwcach Saab Gripen. Rozwiązanie stanowi obecnie fundament technologiczny dla nadchodzącego autonomicznego samolotu bojowego Helsing CA-1 Europa.

Ale niemiecka firma zamierza zmienić też naziemne pole bitwy. I tu wkracza RX-1, sprzęt, który dla wielu specjalistów, kojarzących dotąd Helsinga z autonomicznym lotnictwem, jest zaskoczeniem. Niemcy tą maszyną chcą odpowiedzieć na problem Starego Kontynentu – brak własnych, zaawansowanych platform sprzętowych. Jak otwarcie przyznaje Antoine Bordes, dotychczasowe badania nad zaawansowaną robotyką w Europie oznaczały bezpośrednie uzależnienie od systemów budowanych poza jej granicami. RX-1 zmieni to, bo będąc suwerennym produktem stworzonym na miejscu: zaprojektowanym, rozwijanym i produkowanym w Europie, ma przyspieszyć badania na styku sztucznej inteligencji oraz systemów autonomicznych. Helsing nawiązał już strategiczne partnerstwa z renomowaną grupą robotyki ETH Zurich pod przewodnictwem prof. Marco Huttera oraz z prestiżowym instytutem INRIA Paris. Obie jednostki zyskają dostęp do platformy RX-1. To ma otworzyć zupełnie nowe perspektywy w tzw. robotyce terenowej.

Od platformy badawczej do autonomicznego żołnierza

Choć RX-1 na obecnym etapie rozwoju jest oficjalnie klasyfikowany jako zaawansowana platforma badawcza, a nie gotowy system wojskowy, jego przeznaczenie nie pozostawia złudzeń – maszyna od początku była projektowana z myślą o docelowym zastosowaniu w warunkach bojowych. Helsing nie ogranicza się przy tym do montażu gotowych elementów – firma poinformowała, że kluczowe komponenty, w tym precyzyjne siłowniki platformy, opracowała całkowicie we własnym zakresie. Długofalowym celem spółki jest stworzenie pełnego, niezależnego stosu robotycznego, łączącego zaawansowaną warstwę sprzętową z oprogramowaniem do testowania możliwości autonomicznych. A to wpisuje się w głębszą transformację doktryny obronnej, gdzie unika się wysyłania ludzi w najbardziej zagrożone rejony.

Dział Area 9 działa od 2025 r. Dotąd działał w tajemnicy, skupiając się pierwotnie na agentach AI do wywiadu bojowego. Teraz będzie o nim głośno, bo zamierza oficjalnie wprowadzać autonomiczne systemy robotyczne, zdolne do samodzielnego poruszania się w „skrajnie nieprzewidywalnym terenie” oraz na „aktywnych polach bitew”.