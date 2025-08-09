Reklama

Chińska armia wypuściła watahy uzbrojonych robo-wilków. To przyszłość wojny

Chiny po raz pierwszy wysłały na poligon uzbrojone czworonożne roboty, działające w „watahach” niczym prawdziwe drapieżniki. Podczas ćwiczeń grupy takich autonomicznych maszyn współpracowały z regularnymi oddziałami.

Publikacja: 09.08.2025 11:38

Czworonożne roboty już niedługo będą pełnić ważne funkcje w czołowych armiach świata. Mogą atakować

Czworonożne roboty już niedługo będą pełnić ważne funkcje w czołowych armiach świata. Mogą atakować przeciwnika w stadach

Foto: U.S. Army/DVIDS

Michał Duszczyk

Eksperci już mówią o nowej erze pola walki, kiedy przeciwnika atakują nie tylko roje dronów, ale i wielkie grupy naziemnych robotów. Czworonożne maszyny, działające w zorganizowanych „watahach”, mają zrewolucjonizować taktykę, zwłaszcza w trudnym terenie miejskim i górskim. Pekin właśnie testuje masowe zastosowanie takich urządzeń, dzierżąc pozycję lidera w globalnym wyścigu robotyzacji armii. 

Jaka jest przyszłość robotów na polu bitwy?

Robo-wilki, jak opisują chińskie media grupę autonomicznych 70-kg maszyn, uzbrojonych w karabiny szturmowe QBZ-191, przeszły właśnie ćwiczenia na poligonie, asystując dwóm kompaniom piechoty zmotoryzowanej. Najnowsza generacja robotów bojowych potrafi prowadzić precyzyjny ogień na odległość 100 metrów, ale także sprawnie poruszać się po trudnym, pagórkowatym terenie, a nawet wspinać się po schodach. Urządzenia te mają prowadzić zwiad, atakować, ale też zapewniać funkcjonowanie zaplecza logistycznego.

Czytaj więcej

Robopies może być uzbrojony w dowolną broń od karabinu maszynowego po granatnik przeciwpancerny.
Technologie
„Psy wojny” odmienią pole bitwy. Czworonożne roboty będą walczyć i zabijać

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wskazuje, że – podobnie jak w prawdziwej wilczej watasze – każdy robot ma przypisaną rolę. „Przywódca stada” prowadzi rozpoznanie, przesyłając dane do centrum dowodzenia. Inne maszyny pełnią funkcję strzelców lub jednostek logistycznych, zdolnych do przenoszenia do 20 kg amunicji i zaopatrzenia.

Reklama
Reklama

Ale chodzi nie tylko o funkcjonalność. Widok jednostek robotycznych na polu bitwy ma bowiem wywierać ogromną presję psychologiczną na przeciwniku i skłaniać go do kapitulacji. Projekt ten jest częścią szerokiej strategii Pekinu, w której robotyka i sztuczna inteligencja są priorytetem dla sektora obronnego.

Polska „Tarantula” ochroni żołnierzy

Chiny nie są osamotnione w swoich dążeniach. Na całym świecie armie intensywnie inwestują w bezzałogowe systemy lądowe. Stany Zjednoczone od lat eksperymentują z różnorodnymi platformami, takimi jak uzbrojony w pistolet DOGO czy zwinne psy-roboty od Boston Dynamics, które testowano m.in. w symulacjach walki w podziemnych tunelach. Doświadczenia z wojny w Ukrainie tylko przyspieszyły ten trend. Ukraińcy z powodzeniem wykorzystują gąsienicowe roboty Droid TW do wsparcia ogniowego oraz transportowe platformy do ewakuacji rannych.

Czytaj więcej

Gdy czujniki ruchu wykryją człowieka, dron od DefendEye automatycznie wystartuje, przeszuka teren i
Technologie
Roboty, drony czy radary. Niezwykłe projekty polskich start-upów wesprą armię

Również Polska inwestuje w ten segment uzbrojenia. Niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę blisko stu robotów zwiadowczych Tarantula z polskiego Instytutu PIAP. Mają one prowadzić rozpoznanie w strefie bezpośredniego zagrożenia – tam, gdzie ryzyko dla żołnierza jest zbyt wysokie. Pokazuje to, że autonomiczne systemy bojowe przestały być domeną science fiction, a stają się kluczowym elementem nowoczesnej armii.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Technologie Robotyka

Eksperci już mówią o nowej erze pola walki, kiedy przeciwnika atakują nie tylko roje dronów, ale i wielkie grupy naziemnych robotów. Czworonożne maszyny, działające w zorganizowanych „watahach”, mają zrewolucjonizować taktykę, zwłaszcza w trudnym terenie miejskim i górskim. Pekin właśnie testuje masowe zastosowanie takich urządzeń, dzierżąc pozycję lidera w globalnym wyścigu robotyzacji armii. 

Jaka jest przyszłość robotów na polu bitwy?

Pozostało jeszcze 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pentgon obawia się, że potencjalni przeciwnicy mogą zacząć wykorzystywać Cybertrucki w działaniach b
Technologie
Armia USA kupi auta Elona Muska, aby… zniszczyć rakietami. Powód zaskakuje
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Polskie technologie będą testowane w kosmosie. Za projektem stoi stoi Sieć Badawcza Łukasiewicz
Technologie
Lot Polaka w kosmos to początek. Teraz poleci tam laboratorium
Sam Altman, szef OpenAI, wykonal kolejny krok w kierunku superinteligencji
Technologie
Nowy król AI? Zaprezentowany GPT-5 ma zmieść konkurencję
OpenAI, kierowany przez Sama Altmana, ma lada dzień wprowadzić przełomowy GPT-5
Technologie
Wyciekły informacje o nowym ChatGPT. Co wiadomo o GPT-5, przełomowej AI?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Efektywność energetyczna to kolejny ważny krok w rozwoju AI. Nowe chipy mogą być pod tym względem pr
Technologie
Nowy procesor z Tajwanu może zrewolucjonizować sztuczną inteligencję
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie