Chińska armia wypuściła watahy uzbrojonych robo-wilków. To przyszłość wojny

Aktualizacja: 09.08.2025 16:51 Publikacja: 09.08.2025 11:38
Czworonożne roboty już niedługo będą pełnić ważne funkcje w czołowych armiach świata. Mogą atakować przeciwnika w stadach
Foto: U.S. Army/DVIDS
Eksperci już mówią o nowej erze pola walki, kiedy przeciwnika atakują nie tylko roje dronów, ale i wielkie grupy naziemnych robotów. Czworonożne maszyny, działające w zorganizowanych „watahach”, mają zrewolucjonizować taktykę, zwłaszcza w trudnym terenie miejskim i górskim. Pekin właśnie testuje masowe zastosowanie takich urządzeń, dzierżąc pozycję lidera w globalnym wyścigu robotyzacji armii.
Robo-wilki, jak opisują chińskie media grupę autonomicznych 70-kg maszyn, uzbrojonych w karabiny szturmowe QBZ-191, przeszły właśnie ćwiczenia na poligonie, asystując dwóm kompaniom piechoty zmotoryzowanej. Najnowsza generacja robotów bojowych potrafi prowadzić precyzyjny ogień na odległość 100 metrów, ale także sprawnie poruszać się po trudnym, pagórkowatym terenie, a nawet wspinać się po schodach. Urządzenia te mają prowadzić zwiad, atakować, ale też zapewniać funkcjonowanie zaplecza logistycznego.
Czytaj więcej
Mało kto mógł przypuszczać, że stworzone przez firmę Boston Dynamics słynne robopsy zapoczątkują...
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wskazuje, że – podobnie jak w prawdziwej wilczej watasze – każdy robot ma przypisaną rolę. „Przywódca stada” prowadzi rozpoznanie, przesyłając dane do centrum dowodzenia. Inne maszyny pełnią funkcję strzelców lub jednostek logistycznych, zdolnych do przenoszenia do 20 kg amunicji i zaopatrzenia.
Ale chodzi nie tylko o funkcjonalność. Widok jednostek robotycznych na polu bitwy ma bowiem wywierać ogromną presję psychologiczną na przeciwniku i skłaniać go do kapitulacji. Projekt ten jest częścią szerokiej strategii Pekinu, w której robotyka i sztuczna inteligencja są priorytetem dla sektora obronnego.
Chiny nie są osamotnione w swoich dążeniach. Na całym świecie armie intensywnie inwestują w bezzałogowe systemy lądowe. Stany Zjednoczone od lat eksperymentują z różnorodnymi platformami, takimi jak uzbrojony w pistolet DOGO czy zwinne psy-roboty od Boston Dynamics, które testowano m.in. w symulacjach walki w podziemnych tunelach. Doświadczenia z wojny w Ukrainie tylko przyspieszyły ten trend. Ukraińcy z powodzeniem wykorzystują gąsienicowe roboty Droid TW do wsparcia ogniowego oraz transportowe platformy do ewakuacji rannych.
Czytaj więcej
PFR i armia przyglądają się tworzonym przez start-upy technologiom. Celem ma być poprawa bezpiecz...
Również Polska inwestuje w ten segment uzbrojenia. Niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę blisko stu robotów zwiadowczych Tarantula z polskiego Instytutu PIAP. Mają one prowadzić rozpoznanie w strefie bezpośredniego zagrożenia – tam, gdzie ryzyko dla żołnierza jest zbyt wysokie. Pokazuje to, że autonomiczne systemy bojowe przestały być domeną science fiction, a stają się kluczowym elementem nowoczesnej armii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Eksperci już mówią o nowej erze pola walki, kiedy przeciwnika atakują nie tylko roje dronów, ale i wielkie grupy naziemnych robotów. Czworonożne maszyny, działające w zorganizowanych „watahach”, mają zrewolucjonizować taktykę, zwłaszcza w trudnym terenie miejskim i górskim. Pekin właśnie testuje masowe zastosowanie takich urządzeń, dzierżąc pozycję lidera w globalnym wyścigu robotyzacji armii.
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wyposażą się w terenowe Tesle. Cybertrucki nie będą jednak elementem floty...
Polska robi kolejny krok w kosmosie – po locie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego teraz przyszła pora na wystrze...
To najlepszy model na świecie – tak o następcy ChatGPT podczas czwartkowej prezentacji powiedział Sam Altman, sz...
OpenAI przez przypadek ujawniło szczegóły dotyczące swojego nowego modelu sztucznej inteligencji – GPT-5. Przeci...
Tajwański startup Upbeat Tech opracował przełomowy układ AI, który radykalnie zmniejsza zużycie energii, zachowu...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas