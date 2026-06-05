Baterie mogą odejść do historii. Naukowcy pokazali nową drogę
Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez prof. Dongchena Qi z Wydziału Chemii i Fizyki Uniwersytetu Technologicznego Queensland oraz prof. Xiao Renshawa Wanga z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze badał fizyczne podstawy nieliniowego efektu Halla (NLHE) – zjawiska kwantowego o dużym potencjale dla przyszłych technologii pozyskiwania energii – informuje portal ScienceDaily.
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W przeciwieństwie do klasycznego efektu Halla, NLHE może bezpośrednio przekształcać zmienne sygnały elektryczne w prąd stały. Oznacza to, że energia pochodząca z transmisji bezprzewodowych lub innych źródeł obecnych w otoczeniu mogłaby zostać zamieniona na użyteczną energię elektryczną bez konieczności stosowania tradycyjnych diod czy innych dużych komponentów elektronicznych.
To zjawisko fizyczne polegające na pojawieniu się różnicy potencjałów w przewodniku, przez który płynie prąd elektryczny, gdy znajduje się on w polu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. Zjawisko to jest już powszechnie wykorzystywane w elektronice. Analogowe joysticki w kontrolerach (m.in. do konsol Xbox i PlayStation) oraz klawiatury magnetyczne wykorzystują czujniki Halla do rejestrowania ruchu bez fizycznego tarcia występującego w potencjometrach. Eliminuje to problem tzw. driftu, czyli samoczynnego rejestrowania ruchu i znacząco zwiększa żywotność sprzętu. W smartfonach czujniki Halla odpowiadają m.in. za automatyczne wygaszanie ekranu po zamknięciu magnetycznego etui. W motoryzacji są wykorzystywane jako bezdotykowe czujniki do pomiaru prędkości obrotowej (np. w układach ABS), położenia pedału przyspieszenia oraz poziomu różnych płynów eksploatacyjnych.
– NLHE to zaawansowane zjawisko kwantowe w fizyce materii skondensowanej, w którym napięcie elektryczne powstaje prostopadle do przyłożonego prądu przemiennego nawet przy braku pola magnetycznego – wyjaśnił prof. Qi.
– Efekt ten pozwala przekształcać sygnały zmienne bezpośrednio w prąd stały, który jest niezbędny do zasilania urządzeń elektronicznych. Teoretycznie oznacza to możliwość stworzenia czujników lub układów scalonych działających bez baterii i czerpiących energię z otoczenia – dodał w rozmowie z ScienceDaily.
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Bez reakcji chemicznych i z wykorzystaniem efektów kwantowych – tak działa bateria, która może skrócić czas ładowania do niespotykanego poziomu.
Eksperymenty wykazały, że nieliniowy efekt Halla pozostaje stabilny nawet w temperaturze pokojowej. To ważny krok w kierunku praktycznego wykorzystania tej technologii poza laboratoriami.
Zespół odkrył również, że temperatura odgrywa kluczową rolę w określaniu zarówno wartości, jak i kierunku napięcia elektrycznego generowanego przez materiał.
Przy niższych temperaturach największy wpływ na efekt kwantowy miały mikroskopijne niedoskonałości materiału. Wraz ze wzrostem temperatury coraz większe znaczenie zyskiwały naturalne drgania atomów w strukturze krystalicznej.
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Zmiana ta powodowała odwrócenie kierunku generowanego sygnału elektrycznego, ujawniając wcześniej nieznany mechanizm kontrolowania tego zjawiska.
– Kiedy zrozumiemy, co dzieje się wewnątrz materiału, możemy projektować urządzenia wykorzystujące te właściwości – powiedział prof. Qi.
– Wtedy efekty kwantowe przestają być abstrakcyjną koncepcją i zaczynają znajdować praktyczne zastosowanie – od samowystarczalnych energetycznie czujników i technologii ubieralnych po ultraszybkie komponenty dla sieci bezprzewodowych nowej generacji – podkreślił.
Wyniki badań dostarczają nowych informacji na temat zachowania materiałów kwantowych i mogą pomóc naukowcom opracować mniejsze, szybsze oraz bardziej energooszczędne technologie zdolne do pozyskiwania energii z otaczającego nas środowiska.
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