Baseny solankowe w kopalni litu Sociedad Quimica y Minera de Chile na solnisku Atakama na pustyni Atakama w Chile
Popyt na lit gwałtownie rośnie, ponieważ producenci samochodów zwiększają produkcję pojazdów elektrycznych, a firmy energetyczne budują coraz większe systemy magazynowania energii wspierające energetykę wiatrową i słoneczną. Produkcja litu pozostaje jednak procesem powolnym i kosztownym dla środowiska. Obecne metody wydobycia najlepiej sprawdzają się w przypadku wysokiej jakości złóż występujących jedynie w ograniczonej liczbie regionów, a dodatkowo pochłaniają ogromne ilości terenów i wody.
Czytaj więcej
Jak się dostatecznie głęboko pokopie, to i na Starym Kontynencie można dokopać się do czegoś cennego. W Niemczech geolodzy odkryli na głębokości 4...
Naukowcom z Columbia Engineering udało się opracować nową technikę ekstrakcji litu, która może przyspieszyć produkcję, ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i umożliwić wykorzystanie zasobów niedostępnych dla obecnych technologii.
Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Joule, opisują proces nazwany switchable solvent selective extraction, czyli S3E. Metoda wykorzystuje rozpuszczalnik reagujący na temperaturę do bezpośredniego wydobywania litu z zasolonych podziemnych solanek, nawet gdy stężenie litu jest niskie lub gdy jest on zmieszany z trudnymi do oddzielenia minerałami.
Czytaj więcej
Największe w Ukrainie złoże litu może trafić do 81-letniego miliardera Ronalda Laudera, przyjaciela prezydenta USA. Kijów ogłosił przetarg na złoże...
Według zespołu badawczego system S3E wydobywał lit z wydajnością nawet 10 razy większą niż sód i 12 razy większą niż potas. Usuwał również magnez — jedno z najczęstszych zanieczyszczeń występujących w solankach litowych — dzięki procesowi chemicznego wytrącania oddzielającego niepożądane substancje.
W przeciwieństwie do wielu obecnych systemów bezpośredniej ekstrakcji litu, S3E nie wymaga stosowania wyspecjalizowanych substancji wiążących ani rozbudowanych procesów końcowego oczyszczania. Zamiast tego wykorzystuje unikalny sposób, w jaki jony litu oddziałują z cząsteczkami wody wewnątrz rozpuszczalnika zmieniającego swoje właściwości pod wpływem temperatury.
Pole rzepaku u podnóża kopalni litu Jianxiawo należącej do Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. w Yichun w prowincji Jiangxi w Chinach
W temperaturze pokojowej rozpuszczalnik pochłania lit i wodę z solanki. Po podgrzaniu system uwalnia oczyszczony lit i wodę, jednocześnie regenerując rozpuszczalnik, dzięki czemu może być on wielokrotnie wykorzystywany.
Około 40 proc. światowych dostaw litu pochodzi z zasolonych podziemnych solanek znajdujących się pod obszarami pustynnymi. Większość producentów wykorzystuje metodę odparowywania słonecznego, polegającą na przepompowywaniu solanki do ogromnych otwartych zbiorników, gdzie przez miesiące, a nawet lata pozostaje ona wystawiona na działanie słońca, aż odparuje odpowiednia ilość wody.
Metoda ta jest silnie uzależniona od suchego klimatu, płaskiego terenu i ogromnych połaci ziemi, dlatego sprawdza się jedynie w wybranych miejscach, takich jak pustynia Atacama Desert czy niektóre obszary stanu Nevada. Wymaga także znacznego zużycia wody w regionach już dotkniętych jej niedoborem.
Czytaj więcej
TerraEye to rodzimy start-up, który z poziomu kosmosu potrafi lokalizować cenne surowce na Ziemi. Nowatorskie rozwiązanie sprawdziło się w praktyce...
Aby przetestować system, badacze wykorzystali syntetyczne solanki zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały warunki występujące w rejonie Salton Sea w Kalifornii — geotermalnym obszarze, który może zawierać wystarczające ilości litu do produkcji ponad 375 mln baterii do samochodów elektrycznych.
Po czterech cyklach ekstrakcji z wykorzystaniem tej samej partii rozpuszczalnika zespół odzyskał niemal 40 proc. litu. Wyniki sugerują, że technologia mogłaby w przyszłości wspierać ciągłą działalność na dużą skalę.
Naukowcy podkreślili, że projekt znajduje się wciąż na etapie potwierdzania koncepcji i nie został jeszcze w pełni zoptymalizowany pod względem wydajności ani maksymalnego odzysku litu. Mimo to uważają, że S3E może stać się realną alternatywą dla stawów odparowujących i wydobycia ze skał twardych, które obecnie dominują w światowej produkcji litu mimo ich negatywnego wpływu na środowisko.
Wraz z rosnącym globalnym popytem na baterie, czystsze technologie wydobycia litu mogą stać się coraz ważniejsze dla transformacji energetycznej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas