W Łukasiewiczu – Instytucie Lotnictwa zakończył się test funkcjonalny systemu wynoszenia rakiety ILR-33 Bursztyn 2K. Chodziło o dopasowanie do wymagań projektu Subcom, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak podał lider tego przedsięwzięcia, spółka Thorium Space, to ważny etap, który przybliża konsorcjum do realizacji prób poligonowych. „Lot jest pierwszym wykorzystaniem rakiety ILR-33 Bursztyn 2K na użytek dedykowanej misji klienta” – informuje polska firma działająca na rynku komunikacji satelitarnej.

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Bliżej komercyjnych misji

Celem testu, który w czerwcu odbył się w ramach infrastruktury Łukasiewicz – ILOT, było kompleksowe sprawdzenie sprawności technicznej systemu oraz poprawności działania wszystkich kluczowych elementów w warunkach zbliżonych do operacyjnych. W trakcie testów zweryfikowano m.in. dostosowane do konkretnej misji procedury operacyjne, interfejsy pomiędzy rakietą suborbitalną a infrastrukturą naziemną, w tym działanie rozwijanych w ramach projektu systemów komunikacji, lokalizacji i śledzenia.

– Pomyślne zakończenie testów funkcjonalnych systemu Subcom potwierdza, że jego najważniejsze elementy działają zgodnie z założeniami, co stanowi podstawę do dalszych prac – w tym walidacji systemu w warunkach operacyjnych – komentuje dr Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space. – Ponieważ projekt obejmuje kompletny system wielu wzajemnie powiązanych elementów, stanowi doskonałą demonstrację kompetencji firmy w zakresie projektowania anten, układów RF, konstrukcji mechanicznych oraz oprogramowania. Jego realizacja potwierdza zdolność do prowadzenia złożonych, interdyscyplinarnych projektów, wymagających integracji wiedzy z wielu obszarów inżynierii – kontynuuje.

Eksperci mówią wprost: zrealizowany test to istotny krok w kierunku rozwoju krajowych technologii rakietowych i satelitarnych.

– Przybliża nas on do realizacji misji komercyjnych, na zlecenie klientów, którzy – dzięki umieszczeniu swoich ładunków w rakiecie ILR-33 Bursztyn 2K czy też jej kolejnych modyfikacjach – będą mogli testować swoje rozwiązania w warunkach suborbitalnych, a docelowo także orbitalnych – dodaje dr hab. inż. Cezary Szczepański, dyrektor Łukasiewicza – Instytutu Lotnictwa.

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Łączność nowej generacji dla sektora space-tech

Projekt Subcom, a właściwie jego druga faza, zakłada rozwój zaawansowanych systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych i rakietowych. Celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, a finalnie wprowadzenie innowacyjnych systemów łączności na rynek globalny, skierowanych do producentów satelitów, rakiet suborbitalnych, ale też rakiet wojskowych.

Thorium Space, który prowadzi prace rozwojowe w obszarze analogowych i cyfrowych technologii radiowych, uczestniczy w projektach realizowanych m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną oraz licznymi partnerami z sektora space-tech. To właśnie ta firma jest liderem Subcomu, gdzie kluczowym elementem jest „Bursztyn”. Rakieta ILR-33 oraz jej zmodernizowana wersja 2K została zaprojektowana i jest rozwijana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Dwa lata temu sięgnęła kosmosu – w ramach testów urządzenie osiągnęło wówczas planowany pułap. Z kolei kilka lat wcześniej (w październiku 2017 r.) rakieta ILR-33 Bursztyn odbyła pierwszą misję, zostając pierwszą konstrukcją na świecie demonstrującą wykorzystanie w locie nadtlenku wodoru o stężeniu powyżej 98 proc.