Powstała polska rakieta kosmiczna. „Bursztyn” będzie ekologiczny i wyniesie satelity

Do czego będzie służyć polska rakieta?

„Bursztyn” z ekologicznym napędem to wyjątkowy projekt. – Chcemy udowodnić światu, że elementy zrównoważonego, ekologicznego transportu są możliwe również w przestrzeni kosmicznej – zaznacza Stężycki.

Polską rakietę wyposażono m.in. w modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne oraz mobilną autonomiczną wyrzutnię WR-2. Obecnie projekt znajduje się w przełomowym momencie – prowadzone są prace, by rakieta odbyła lot w konfiguracji, która docelowo może pozwolić na wynoszenie małych ładunków na pułap kosmosu. – Testy poligonowe tej rakiety mają szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w naszym kraju. Polska Agencja Kosmiczna wspiera działania instytutu w tym zakresie. Kompetencje i doświadczenie polskich inżynierów w projektowaniu rakiet stanowią obecnie punkt wyjścia pozwalający nie tylko na udział w programach rozwoju dużych rakiet kosmicznych, ale także na zaangażowanie w realizację projektów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP – komentuje dr Michał Wierciński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rozwiązania opracowane w ramach programu „Bursztyn” już pozwoliły na zaangażowanie polskich podmiotów w szereg międzynarodowych projektów rakietowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiego Funduszu Obronnego. Według Pawła Stężyckiego ILR-33 Bursztyn 2K stanowi punkt wyjścia do rozwoju zaawansowanych technologii dużych rakiet kosmicznych, które na tę chwilę dostępne są jedynie w kilku krajach w Europie – dodaje.

Polskie firmy zyskają dostęp do kosmosu

Już dziś wiadomo, że rakieta będzie wykorzystywana w latach 2025-2027 przez polską firmę Thorium Space. Odbędzie się to w ramach projektu NCBR ("Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych — FAZA II"), którego celem jest rozwój nowych produktów technologicznych dla sektora kosmicznego. Rakieta może być stosowana do badań atmosfery i wynoszenia eksperymentów naukowych, ułatwi dostęp krajowym podmiotom do przestrzeni kosmicznej.