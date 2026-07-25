Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowatorska koncepcja robota-centaura, jakie problemy tradycyjnych humanoidów rozwiązuje taki koncept?

Do jakich zadań w przemyśle, górnictwie i ratownictwie przeznaczono tę hybrydową konstrukcję?

Jak technologiczna samowystarczalność projektu ma wpływać na pozycję Chin na globalnym rynku robotyki?

Inspirowany mitologiczną postacią centaura najnowszy robot stworzony przez szanghajską firmę Run Robotics to całkiem nowatorski projekt w kontekście robotycznej mobilności. W przeciwieństwie do tradycyjnych humanoidów, które poruszają się na dwóch nogach (takie rozwiązanie bywa wolne, niestabilne i energochłonne), chińska konstrukcja wykorzystuje nowatorską budowę – zamiast nóg czterokołowe podwozie terenowe, a tułów wyposażony w zaawansowane ramiona.

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Humanoid na kołach

Inspirowanego centaurem robota pokazano na niedawnych targach World Artificial Intelligence Conference w Szanghaju – koncepcja szybko stała się jednym z hitów wydarzenia. Rozwiązanie to pozwala maszynie łączyć błyskawiczne przemieszczanie się po trudnym, nierównym i niebezpiecznym terenie z wykonywaniem skomplikowanych prac manualnych. Robot został zaprojektowany z myślą o pracy w najbardziej wymagających środowiskach, gdzie przebywanie ludzi wiąże się z ogromnym ryzykiem. Urządzenie, wspierane przez sztuczną inteligencję, spełnia rygorystyczne normy przeciwwybuchowe przy zachowaniu lekkiej i niezawodnej struktury.

Według specyfikacji technicznej, maszyna jest w stanie przenosić ładunki o wadze 100-120 kg, przy czym jej maksymalny udźwig statyczny sięga aż 210 kg. Modułowa architektura platformy umożliwia łatwą konfigurację tułowia w zależności od potrzeb misji – od wyposażenia go w podwójne ramiona robotyczne i zręczne dłonie, po montaż licznych czujników. Start-up wskazuje na szerokie zastosowania centaura: od autonomicznych inspekcji rurociągów, pól naftowych i zakładów przemysłowych, przez trudne prace w górnictwie, aż po udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, gdzie maszyna może usuwać przeszkody, obsługiwać specjalistyczny sprzęt czy wspierać służby.

Kluczowym elementem wyróżniającym nową konstrukcję jest autorski system percepcji otoczenia. Integruje on technologię LiDAR, tradycyjne systemy wizji oraz kamery głębi. Pakiety czujników połączone z algorytmami sztucznej inteligencji pozwalają centaurowi na pełne rozpoznawanie otoczenia w czasie rzeczywistym. Robot bez trudu identyfikuje rurociągi, zawory, wskaźniki, przeszkody terenowe oraz ludzi. Urządzenie potrafi samodzielnie ocenić stan infrastruktury, zaplanować optymalną trasę, ominąć przeszkody i precyzyjnie zlokalizować cel operacyjny.

Samowystarczalna chińska maszyna

Według Run Robotics aż ponad 95 proc. kluczowych komponentów robota powstało bezpośrednio w Chinach. Baza badawczo-produkcyjna firmy znajduje się w parku technologicznym Zhangjiang Science City w Szanghaju, co pozwoliło czerpać z bogatego ekosystemu inżynieryjnego i wsparcia rządowego. W Kraju Środka eksperci mówią o technologicznej samowystarczalności tej konstrukcji, nie dziwi, że na maszynę uwagę zwrócił więc chiński państwowy nadawca CCTV News, uznając ją za jeden z najważniejszych projektów tegorocznych targów (a zaprezentowano tam ponad 3 tys. produktów).

Run Robotics planuje uruchomienie w pełni zautomatyzowanej linii montażowej w IV kwartale br., firma zapewnia, że już zabezpieczyła pierwsze komercyjne zamówienia.

Chińskie firmy dominują na rynku robotyki – stworzyły już ponad 400 modeli humanoidalnych maszyn (stanowi to ponad połowę ich globalnej liczby), odpowiadają za blisko 70 proc. światowej sprzedaży robotów czworonożnych. Tylko w I połowie br. Chiny wyprodukowały 40 tys. humanoidów.