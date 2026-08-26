Dinozaury-roboty obsługują gości japońskiej sieci Henn na Hotel. Czy tak ma wyglądać ewolucja obsługi na recepcji?
Boom na AI i robotyzację nie omija praktycznie żadnej branży. I o ile sztuczna inteligencja na stałe wpisała się w krajobraz podróży, gdyż wykorzystujemy ją do wyboru kierunków wakacyjnych, rezerwacji noclegów i planowania tras, to transformacja zaplecza operacyjnego obiektów noclegowych może budzić już mieszane uczucia.
Odsetek firm uwzględniających AI w swoich strategiach wzrósł w br. do 35 proc. W wielu przypadkach to działanie w dużym stopniu wizerunkowe, jednakże w branży hospitality nie chodzi o nowinki technologiczne, lecz o twardy rachunek ekonomiczny i optymalizację powtarzalnych procesów logistycznych. Kluczowe dane potwierdzające tę tendencję przynosi badanie opublikowane przez Międzynarodowe Archiwum Nauki i Badań (International Archives of Science and Research), analizujące wdrożenia robotów usługowych AI w hotelach w Katarze. Wynika z niego, że inwestycja w inteligentne maszyny osiąga dodatni zwrot z inwestycji (ROI) średnio po niecałych trzech latach, a współczynnik zastępowania pracy ludzkiej w zautomatyzowanych obszarach sięga 0,72. Co więcej, ogólna efektywność operacyjna wzrasta o ponad 38 proc. Wedle badań największe korzyści logistyczne przynosi room delivery – w przypadku dostarczania zamówień do pokojów średni czas realizacji usługi skraca się o 34 proc., bo maszyna nie rozprasza się, nie traci czasu na zbędne czynności i może pracować bez przerw, praktycznie przez całą dobę. Zmianę widać również w preferencjach samych gości: aż 42 proc. ankietowanych deklaruje, że przy prostych zadaniach, charakterystycznych dla pracy konsjerża, woli wejść w interakcję z robotem niż z pracownikiem. Ale eksperci podkreślają jednak, że nadrzędnym celem automatyzacji pozostaje odciążenie człowieka, a nie jego całkowite wyeliminowanie.
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– Hotelarstwo należy do branż, w których automatyzacja będzie postępowała bardzo dynamicznie, przede wszystkim ze względu na rosnącą presję kosztową i potrzebę zwiększania efektywności operacyjnej – potwierdza Elżbieta Lendo, prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne.
Według niej roboty będą coraz częściej wykonywać powtarzalne zadania, pozwalając hotelom lepiej wykorzystywać zasoby oraz utrzymywać wysokie standardy usług.
– Nie oznacza to jednak końca tradycyjnej gościnności – technologia będzie wspierała ludzi, a nie zastępowała ich w budowaniu relacji z gośćmi – zastrzega.
W Europie automatyzacja koncentruje się przede wszystkim na pracach porządkowych i logistyce wewnętrznej. Przykładem udanego, pragmatycznego wdrożenia jest węgierska grupa Hunguest Hotels, która wprowadziła autonomiczne roboty sprzątające w 17 swoich obiektach. Urządzenia te tworzą cyfrowe mapy budynków, analizują rodzaj nawierzchni, a dzięki pełnej integracji z windami potrafią samodzielnie wezwać dźwig i przemieścić się na wyznaczone piętro. W ciągu godziny maszyna jest w stanie odkurzyć i umyć nawet 1200 m² powierzchni.
Jak tłumaczy Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Hunguest Hotels, od początku założenie było takie, aby roboty wspierały pracowników, a nie ich zastępowały. Jego zdaniem, dzięki temu personel może poświęcić więcej czasu temu, czego żadna technologia nie zastąpi.
– Mam na myśli rozmowy z gościem i budowanie relacji, czyli to, co tak naprawdę w hotelarstwie jest najistotniejsze – zaznacza. – Po wprowadzeniu robotów do naszej sieci zauważyliśmy bardzo wysoką powtarzalność jakości sprzątania. Ważnym krokiem wdrażania urządzeń była ich integracja z windami, wcześniej to pracownik musiał jednorazowo podchodzić i wzywać windę – kontynuuje Labossa. I dodaje, że poza oszczędnością czasu sieć zanotowała redukcję zużycia hotelowych środków chemicznych aż o 80 proc., co stanowi potężny zysk ekologiczny i finansowy.
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Ale gdy europejskie obiekty stawiają na niewidoczne wsparcie personelu, kraje azjatyckie przekraczają kolejne bariery technologiczne. W sierpniu br. w hotelu Beijing Wuzhou odbyły się drugie Światowe Igrzyska Robotów Humanoidalnych (World Humanoid Robot Games), gdzie maszyny rywalizowały w obsłudze gości hotelowych. Zadanie polegało na przetransportowaniu wózka z bagażami, uzupełnieniu zapasów w pokoju (wody, ręczników, kapci) oraz zaścieleniu łóżka w czasie do 30 minut. Jak wyjaśniał Li Ziye, kierownik zawodów, celem rywalizacji w rzeczywistych warunkach hotelowych było skrócenie drogi technologii z laboratoriów do komercyjnych wdrożeń.
– Branża hotelarska boryka się z powtarzalną pracą, brakami kadrowymi, rosnącymi kosztami pracy i wysoką rotacją personelu. Tego typu zadania idealnie wpisują się w obecny etap rozwoju robotów humanoidalnych – wskazał Li Ziye.
Z kolei Wang Fan, dyrektor ds. zawodów hotelowych i szef biura olimpijskiego ds. Azji i Pacyfiku w Beichen Group, ocenił, że w miarę jak maszyny doskonalą mechaniczne procesy, wydajność operacyjna hoteli gwałtownie wzrośnie.
Jeszcze dalej idzie chiński producent Pudu Robotics. Firma przygotowuje się do uruchomienia pierwszego na świecie w pełni autonomicznego, zrobotyzowanego hotelu z 44 luksusowymi pokojami na sztucznej wyspie West Artificial Island, będącej częścią megaprojektu Shenzhen-Zhongshan Link. Pierwsze testy zaplanowano na koniec br., a pełne otwarcie w przyszłym roku. Ekosystem oparty na platformach PuduFM 1.0 i PuduAgent ma połączyć maszyny FlashBot (dostawy), PUDU T300 (transport bagaży) oraz CC1 Pro i MT1 (sprzątanie i wykrywanie zabrudzeń) we współpracujący organizm bez udziału personelu ludzkiego. Tyle że wizja w pełni zautomatyzowanego obiektu budzi uzasadniony sceptycyzm ekspertów. Japońska sieć Henn na Hotel, znana z zastąpienia recepcjonistów przez humanoidy, dinozaury-roboty i hologramy, stała się przestrogą dla całej branży – viralowe nagrania zdezorientowanych i poirytowanych turystów z Tokio obiegły internet, obnażając ułomność sztucznej inteligencji w bezpośrednim kontakcie z klientem. Maszyny nie potrafiły poprawnie skanować paszportów, gubiły się przy nietypowych pytaniach i wykonywały mechaniczne, nienaturalne gesty, wywołując u gości konsternację zamiast zachwytu. Zamiast optymalizacji kosztów konieczne okazało się zatrudnienie dodatkowych pracowników, którzy nieustannie naprawiali błędy automatów.
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Efekt? Sieć zmuszona była wycofać z eksploatacji ponad połowę ze swoich 240 robotów. Analitycy mówią o poważnych barierach automatyzacji: konieczności stałej ingerencji ludzkiej, niskim poziomie użyteczności, trudnościach w obsłudze, czy rozdźwięku między oczekiwaniami gości a rzeczywistością. Wniosek jest prosty – wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą empatia, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i autentyczna gościnność, człowiek pozostaje filarem. W hotelarstwie to klucz.
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