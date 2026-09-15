Jak zauważa Reuters, współzałożyciel firmy Microsoft i miliarder–filantrop do niedawna podchodził optymistycznie do sztucznej inteligencji, ale zmienił swoje stanowisko, ostrzegając przed zagrożeniami dla miejsc pracy, obawami związanymi z atakami oraz niebezpieczeństwami wynikającymi z uzależnienia od wirtualnych towarzyszy opartych na sztucznej inteligencji.

Reklama Reklama

Bill Gates przeznaczy miliard dolarów na równy dostęp do AI

– Nie sądzę, by jakikolwiek rząd podchodził do tej kwestii z taką powagą, jaka jest konieczna – powiedział. Dodał jednak, że technologia ta ma ogromny potencjał, by pomóc najbiedniejszym na świecie, o ile będzie właściwie zarządzana i dostępna na równych zasadach, w związku z czym fundacja nosząca jego imię ogłosiła we wtorek, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przeznaczyć co najmniej 1 mld dolarów na poszerzenie dostępu do sztucznej inteligencji.

Gates powiedział, że rozmawiał o swoich obawach ze światowymi przywódcami, w tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a jeszcze w tym roku zamierza się spotkać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. – Rządy są w tej kwestii daleko w tyle – dodał.

Jednak pomimo tych obaw Gates i jego fundacja mają nadzieję, że sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć różnice między najbogatszymi a najbiedniejszymi, a nie je pogłębiać.

Fundacja poinformowała, że plan przekazania 1 mld dolarów – stanowiący część ogłoszonych wcześniej planów przeznaczania 9 mld dolarów rocznie – zostanie skierowany do partnerów działających w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i rolnictwa. Ma on również na celu pomoc w tworzeniu podstaw danych, na których opiera się sztuczna inteligencja, np. poprzez zapewnienie, że duże modele językowe będą działać w każdym języku, którym posługują się ludzie.

– W przypadku zdrowia trudno przecenić ten potencjał – mówił Gates, wskazując na przykłady od wspierania pracowników służby zdrowia na pierwszej linii po odkrywanie nowych leków i szczepionek.

Dodał jednak, że rządy muszą współpracować, aby uniknąć problemów, porównując pojawienie się sztucznej inteligencji do filmu katastroficznego. – Istnieje wiele filmów, w których pojawiają się kosmici, a Stany Zjednoczone, Chiny i wszyscy inni w magiczny sposób łączą siły, by rozwiązać problem. Sztuczna inteligencja jest czymś w rodzaju tej obcej inteligencji. Jest już wśród nas i lepiej postąpmy tak, jak pokazują to te filmy – przekonywał Gates.