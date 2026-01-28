Z tego artykułu się dowiesz: Jakie modele AI zostały ocenione przez Anti-Defamation League pod kątem etyki?

Dlaczego Grok uzyskał najgorsze wyniki w badaniach ADL?

Jakie problemy związane z bezpieczeństwem i moderacją treści wykazuje AI od Elona Muska?

Rywalizacja w świecie wielkich modeli językowych (LLM) nie dotyczy już tylko szybkości generowania kodu czy kreatywności w pisaniu wierszy – coraz ważniejszym polem bitwy staje się etyka i zdolność algorytmów do filtrowania treści szkodliwych. Jak się okazuje, niektóre chatboty mają z tym spory problem. Najnowszy raport opublikowany przez Anti-Defamation League (ADL), organizację walczącą z mową nienawiści i zniesławieniami, poddał surowej ocenie sześć czołowych modeli AI. Na celownik trafiły: ChatGPT od OpenAI, Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta), chiński DeepSeek oraz Grok od xAI.

Reklama Reklama

Claude liderem poprawności

Wyniki badania wskazują na ogromne dysproporcje w zabezpieczeniach stosowanych przez technologicznych gigantów. Badacze przeanalizowali ponad 25 tys. interakcji z botami, karmiąc modele treściami antysemickimi, antyizraelskimi oraz ekstremistycznymi. W tak skonstruowanym teście przygotowanym przez ADL najlepiej wypadł model Claude od firmy Anthropic, zdobywając ogólną notę 80 na 100 punktów. Serwis „The Verge” wskazuje, że najlepiej radził on sobie z „identyfikacją treści antyżydowskich” (wynik 90/100), choć jego skuteczność spadła do 62 pkt. w przypadku szeroko pojętego ekstremizmu. Na drugim stopniu podium zestawienia znalazł się ChatGPT, a kolejne miejsca zajęły DeepSeek, Gemini oraz Llama. Prawdziwym negatywnym bohaterem okazał się Grok. Chatbot stworzony przez xAI, firmę należącą do Elona Muska, uzyskał łączny wynik zaledwie 21 pkt. Rozpiętość między liderem a outsiderem wyniosła aż 59 pkt., co ADL określa jako „dowód na konsekwentnie słabą wydajność” modelu Muska. Grok poległ niemal całkowicie w analizie obrazów i dokumentów, w niektórych kategoriach dotyczących rozpoznawania memów nienawiści czy mowy nienawiści otrzymał okrągłe zero.

Słabe wyniki Groka nie są dla obserwatorów rynku zaskoczeniem. Model ten był promowany przez Elona Muska jako rozwiązanie „anty-woke” i celowo projektowany tak, by był bardziej „niepoprawny politycznie”. W przeszłości chatbot sam siebie określał np. mianem MechaHitlera i powielał antysemickie stereotypy. Sam Musk wielokrotnie wchodził w publiczne spory z ADL, oskarżając organizację o bycie „grupą nienawiści”.