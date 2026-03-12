Elon Musk opracowuje bowiem zaawansowany system do autonomicznego sterowania komputerami i samodzielnego wykonywania zadań biurowych w czasie rzeczywisty
Rozwój sztucznej inteligencji wkracza w fazę autonomicznych systemów, zdolnych do samodzielnego wykonywania złożonych zadań. Tłem dla tej rynkowej rewolucji jest właśnie ogłoszony projekt „Personal Computer". Przedsięwzięcie, za którym stoi Perplexity, zakłada wykorzystanie komputerów Mac mini z procesorami Apple Silicon jako lokalnych, działających całą dobę węzłów AI. Taka odseparowana od chmury architektura ma gwarantować bezpieczeństwo i prywatność, rozwiązując problem wysyłania wrażliwych danych firmowych na zewnętrzne serwery.
Jednakże to najnowsza inicjatywa Elona Muska wywołuje dziś największe emocje.
Miliarder ogłosił na platformie X, że Tesla oraz jego prywatny start-up xAI oficjalnie połączyły siły w ramach przełomowego projektu "Macrohard". Ta gra słów nie przez przypadek nawiązuje do Microsoftu. Musk opracowuje bowiem zaawansowany system do autonomicznego sterowania komputerami i samodzielnego wykonywania zadań biurowych w czasie rzeczywistym. Agent uderzy więc w biznes lidera na rynku oprogramowania biurowego. To nie dziwi, gdyż firma stworzona przez Billa Gatesa to główny inwestor największego konkurenta Muska, czyli kierowanego przez Sama Altmana OpenAI.
Szef Tesli szczegółowo opisał dwuwarstwową architekturę nowego rozwiązania, które znane jest również pod kryptonimem "Digital Optimus", porównując ją do teorii podwójnego procesu w ludzkim mózgu. Grok, potężny duży model językowy (LLM) autorstwa xAI, ma pełnić w tym układzie funkcję tzw. systemu 2. Będzie on odgrywał rolę głównego dyrygenta i nawigatora odpowiedzialnego za świadome rozumowanie i pojmowanie świata. Z kolei Digital Optimus, jako tzw. system 1, ma niemal instynktownie przetwarzać i wykonywać konkretne akcje. Mechanizm ma opierać swoje działania wyłącznie na błyskawicznej analizie ostatnich pięciu sekund wideo z ekranu komputera, płynnie przejmując kontrolę nad ruchami klawiatury i myszy.
Czytaj więcej
Elon Musk łączy SpaceX ze swoim startupem xAI, zapowiadając w przyszłości budowę „orbitalnych centrów danych”. Wielka fuzja ma jednak przede wszyst...
Z technologicznego punktu widzenia system został w pełni oparty na innowacyjnym układzie AI4 produkcji Tesli, wycenianym przez producenta na zaledwie 650 dolarów. Będzie on wspomagany przez bardzo oszczędne wykorzystanie znacznie droższej infrastruktury obliczeniowej od Nvidii, będącej w posiadaniu firmy xAI. Według Muska odpowiednie połączenie mocy obliczeniowej obu podmiotów sprawi, że w niedalekiej przyszłości Digital Optimus docelowo mógłby w zasadzie "zasymulować całą działalność firmy".
Moment ogłoszenia biznesowej fuzji w obrębie sztucznej inteligencji nie jest przypadkowy, bo, jak ujawnił niedawno "Business Insider", kluczowe prace nad projektem Macrohard w xAI praktycznie utknęły w martwym punkcie z powodu bardzo poważnych zawirowań kadrowych (po nagłym zamrożeniu rekrutacji, zawieszeniu 600 zewnętrznych wykonawców oraz rezygnacji 20 głównych inżynierów). W lutym na jego czele stanął Toby Pohlen. Wieloletni menedżer ustąpił jednak ze stanowiska po upływie zaledwie 16 dni. Co więcej, jak donosi "Fortune", z 12 pierwotnych członków założycieli xAI z firmą pożegnała się już ponad połowa zespołu. Eksperci uważają, że ogłoszenie projektu Macrohard to ewidentna próba ratowania twarzy i samego przedsięwzięcia. Tylko że to nie podoba się inwestorom. Ci już w 2024 r. wytoczyli Muskowi proces o naruszenie obowiązków powierniczych, zarzucając mu bezprawne transferowanie z Tesli inżynierów, najdroższego sprzętu i kluczowych zasobów prosto do jego prywatnego start-upu. Dodatkowo gigant motoryzacyjny zainwestował w innowacyjne xAI aż 2 mld dol., mimo że udziałowcy stanowczo odrzucili ten pomysł w ubiegłorocznym głosowaniu.
Rosnące zapotrzebowanie sztucznej inteligencji na energię i moc obliczeniową staje się jednym z największych wyz...
Rozwój sztucznej inteligencji pochłania gigantyczne ilości energii, zmuszając sektor technologiczny do poszukiwa...
Były główny badacz sztucznej inteligencji w firmie Meta zdobył potężne wsparcie od inwestorów. Jego nowy start-u...
Sztuczna inteligencja bez nadzoru człowieka zdecyduje o życiu i śmierci? Mocarstwa debatują, jak zahamować to za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas