Rozwój sztucznej inteligencji wkracza w fazę autonomicznych systemów, zdolnych do samodzielnego wykonywania złożonych zadań. Tłem dla tej rynkowej rewolucji jest właśnie ogłoszony projekt „Personal Computer". Przedsięwzięcie, za którym stoi Perplexity, zakłada wykorzystanie komputerów Mac mini z procesorami Apple Silicon jako lokalnych, działających całą dobę węzłów AI. Taka odseparowana od chmury architektura ma gwarantować bezpieczeństwo i prywatność, rozwiązując problem wysyłania wrażliwych danych firmowych na zewnętrzne serwery.

Jednakże to najnowsza inicjatywa Elona Muska wywołuje dziś największe emocje.

Rewolucyjny agent na bazie Groka

Miliarder ogłosił na platformie X, że Tesla oraz jego prywatny start-up xAI oficjalnie połączyły siły w ramach przełomowego projektu "Macrohard". Ta gra słów nie przez przypadek nawiązuje do Microsoftu. Musk opracowuje bowiem zaawansowany system do autonomicznego sterowania komputerami i samodzielnego wykonywania zadań biurowych w czasie rzeczywistym. Agent uderzy więc w biznes lidera na rynku oprogramowania biurowego. To nie dziwi, gdyż firma stworzona przez Billa Gatesa to główny inwestor największego konkurenta Muska, czyli kierowanego przez Sama Altmana OpenAI.

Szef Tesli szczegółowo opisał dwuwarstwową architekturę nowego rozwiązania, które znane jest również pod kryptonimem "Digital Optimus", porównując ją do teorii podwójnego procesu w ludzkim mózgu. Grok, potężny duży model językowy (LLM) autorstwa xAI, ma pełnić w tym układzie funkcję tzw. systemu 2. Będzie on odgrywał rolę głównego dyrygenta i nawigatora odpowiedzialnego za świadome rozumowanie i pojmowanie świata. Z kolei Digital Optimus, jako tzw. system 1, ma niemal instynktownie przetwarzać i wykonywać konkretne akcje. Mechanizm ma opierać swoje działania wyłącznie na błyskawicznej analizie ostatnich pięciu sekund wideo z ekranu komputera, płynnie przejmując kontrolę nad ruchami klawiatury i myszy.