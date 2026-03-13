Chatbot AI przeanalizuje wyniki badań użytkownika. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem

Przez ostatnie kilka lat branża technologiczna przekonywała ludzi, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji działają tym lepiej, im więcej danych im się dostarcza. Kolejnym krokiem jest skłonienie użytkowników do udostępniania najbardziej wrażliwych informacji – własnej dokumentacji medycznej – pisze „The New York Times”.

Microsoft właśnie zaprezentował narzędzie, które pozwoli użytkownikom udostępniać dokumentację z różnych placówek medycznych chatbotowi Copilot. Dane te mogą być następnie połączone z informacjami zbieranymi przez urządzenia monitorujące aktywność fizyczną, takie jak Apple Watch. Po przeanalizowaniu wszystkich danych chatbot stworzy ogólny przegląd problemów zdrowotnych użytkownika.

Microsoft nie jest jedyną firmą, która rozwija takie narzędzia. Także Amazon, OpenAI i Anthropic w tym roku rozpoczęły testy podobnych rozwiązań – odpowiednio Health AI, ChatGPT Health oraz Claude for Healthcare. Niestety chatboty trafiały już na nagłówki gazet z powodu przypadków wywoływania u niektórych użytkowników psychoz, izolacji czy niezdrowych nawyków.