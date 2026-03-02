Bezpieczeństwo systemu ChatGPT Health: OpenAI nie zgadza się z ocenami naukowców

Do przedstawionej przez naukowców oceny bezpieczeństwa systemu ChatGPT Health odniósł się Alex Ruani, doktorant na University College London zajmujący się ograniczaniem dezinformacji w zakresie zdrowia, który nie brał udziału w badaniu.

– Jeśli cierpisz na niewydolność oddechową lub cukrzycową kwasicę ketonową, istnieje 50 proc. prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja powie ci, że to nic poważnego – zauważył cytowany przez „The Guardian” Ruani. – Najbardziej martwi mnie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jakie stwarzają te systemy. Jeśli ktoś zostanie poproszony o 48 godzin oczekiwania podczas ataku astmy lub kryzysu cukrzycowego, to zapewnienie może kosztować go życie – dodał.

Naukowiec zwrócił również uwagę, że 64,8 proc. całkowicie zdrowych osób otrzymało zalecenie zgłoszenia się po pomoc medyczną. Jednocześnie ChatGPT Health był niemal 12 razy bardziej skłonny do bagatelizowania objawów tylko dlatego, że w danym scenariuszu „pacjent” przekazał, iż „przyjaciel” zasugerował, że to nic poważnego.

– Dlatego wielu z nas, którzy zajmują się badaniem tych systemów, skupia się na pilnym opracowaniu jasnych norm bezpieczeństwa i niezależnych mechanizmów kontroli w celu ograniczenia szkód, którym można zapobiec – zaznaczył Ruani.

Znaczenie pierwszej niezależnej oceny bezpieczeństwa systemu ChatGPT Health podkreślił także prof. Paul Henman, socjolog cyfrowy i ekspert ds. polityki publicznej z University of Queensland. – To naprawdę ważny artykuł. Korzystanie z ChatGPT Health przez ludzi w domu może prowadzić do wzrostu liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich w przypadku łagodnych schorzeń oraz do nieuzyskania przez pacjentów pilnej pomocy medycznej w razie potrzeby, co może prowadzić do niepotrzebnych obrażeń, a nawet śmierci – ostrzegł.