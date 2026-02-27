Fala zwolnień w tech trwa. Block dołącza do Amazona i Mety
„W ciągu najbliższego roku, moim zdaniem, większość firm dojdzie do tego samego wniosku i wprowadzi podobne zmiany strukturalne” – napisał w liście do akcjonariuszy. Zwolnienia oznaczają, że zatrudnienie w spółce – która jest właścicielem Square, Cash App i Tidal – spadnie z 10 000 do mniej niż 6 000 pracowników – informuje BBC.
Block od 2024 r. kilkakrotnie przeprowadzał redukcje zatrudnienia, jednak po raz pierwszy jako powód zwolnień wskazano AI. To kolejny przykład dużych cięć etatów w branży technologicznej.
Pod koniec stycznia Amazon zwolnił 16 000 pracowników, po tym, jak kilka miesięcy wcześniej zlikwidował już 14 000 stanowisk. Dyrektor finansowy Amazona, Brian Olsavsky, powiedział, że firma analizuje dalsze możliwości redukcji kosztów w innych obszarach, jednocześnie zwiększając wydatki na AI.
Meta, Microsoft i Google również redukowały zatrudnienie, koncentrując się na ogromnych inwestycjach w sztuczną inteligencję – przypomina BBC.
Mark Zuckerberg, współzałożyciel i dyrektor generalny Mety, stwierdził, że spodziewa się, iż „2026 r. będzie rokiem, w którym AI dramatycznie zmieni sposób, w jaki pracujemy”. „Zaczynamy widzieć projekty, które wcześniej wymagały dużych zespołów, a teraz mogą być realizowane przez jedną, bardzo utalentowaną osobę” – powiedział Zuckerberg.
Większość firm technologicznych wykorzystuje dziś narzędzia AI, które automatycznie generują kod komputerowy potrzebny do działania oprogramowania lub stron internetowych, takie jak Claude Code od Anthropic czy Codex od OpenAI.
Automatyzacja pracy, która przez dekady była wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wywołała obawy, że AI wywróci rynek pracy do góry nogami. Niektórzy analitycy sugerują jednak, że bezpośrednie zagrożenie dla miejsc pracy jest wyolbrzymiane przez menedżerów, którzy chcą uchodzić za liderów zmian technologicznych.
Zdaniem Dorseya nadchodzą kolejne zmiany związane z rozwojem AI. Z raportu finansowego Block wynika, że pod koniec ubiegłego roku firma odnotowała silny popyt na swoje produkty i usługi, co przełożyło się na wzrost zysków.
Spółka poinformowała również, że poniesie koszty restrukturyzacji sięgające do 500 mln dol. w związku z przejściem na nową strategię. Po ogłoszeniu decyzji kurs akcji firmy wzrósł w handlu posesyjnym o ponad 20 proc.
