„W ciągu najbliższego roku, moim zdaniem, większość firm dojdzie do tego samego wniosku i wprowadzi podobne zmiany strukturalne” – napisał w liście do akcjonariuszy. Zwolnienia oznaczają, że zatrudnienie w spółce – która jest właścicielem Square, Cash App i Tidal – spadnie z 10 000 do mniej niż 6 000 pracowników – informuje BBC.

AI likwiduje miejsca pracy w branży technologicznej

Block od 2024 r. kilkakrotnie przeprowadzał redukcje zatrudnienia, jednak po raz pierwszy jako powód zwolnień wskazano AI. To kolejny przykład dużych cięć etatów w branży technologicznej.

Pod koniec stycznia Amazon zwolnił 16 000 pracowników, po tym, jak kilka miesięcy wcześniej zlikwidował już 14 000 stanowisk. Dyrektor finansowy Amazona, Brian Olsavsky, powiedział, że firma analizuje dalsze możliwości redukcji kosztów w innych obszarach, jednocześnie zwiększając wydatki na AI.

Meta, Microsoft i Google również redukowały zatrudnienie, koncentrując się na ogromnych inwestycjach w sztuczną inteligencję – przypomina BBC.