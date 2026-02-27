Reklama

Firma twórcy Twittera tnie tysiące miejsc pracy. Powód? Sztuczna inteligencja

AI zmienia zasady gry w branży technologicznej. Block, firma Jacka Dorseya, ogłasza zwolnienie niemal połowy pracowników – prawie 4 tysiące osób straci pracę, bo AI „fundamentalnie zmienia to, co oznacza budowanie i prowadzenie firmy”.

Publikacja: 27.02.2026 12:45

Fala zwolnień w tech trwa. Block dołącza do Amazona i Mety

Fala zwolnień w tech trwa. Block dołącza do Amazona i Mety

Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Urszula Lesman

„W ciągu najbliższego roku, moim zdaniem, większość firm dojdzie do tego samego wniosku i wprowadzi podobne zmiany strukturalne” – napisał w liście do akcjonariuszy. Zwolnienia oznaczają, że zatrudnienie w spółce – która jest właścicielem Square, Cash App i Tidal – spadnie z 10 000 do mniej niż 6 000 pracowników – informuje BBC.

AI likwiduje miejsca pracy w branży technologicznej

Block od 2024 r. kilkakrotnie przeprowadzał redukcje zatrudnienia, jednak po raz pierwszy jako powód zwolnień wskazano AI. To kolejny przykład dużych cięć etatów w branży technologicznej.

Pod koniec stycznia Amazon zwolnił 16 000 pracowników, po tym, jak kilka miesięcy wcześniej zlikwidował już 14 000 stanowisk. Dyrektor finansowy Amazona, Brian Olsavsky, powiedział, że firma analizuje dalsze możliwości redukcji kosztów w innych obszarach, jednocześnie zwiększając wydatki na AI.

Czytaj więcej

Pinterest ogłosił, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach
Globalne Interesy
Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę

Meta, Microsoft i Google również redukowały zatrudnienie, koncentrując się na ogromnych inwestycjach w sztuczną inteligencję – przypomina BBC.

Reklama
Reklama

Mark Zuckerberg, współzałożyciel i dyrektor generalny Mety, stwierdził, że spodziewa się, iż „2026 r. będzie rokiem, w którym AI dramatycznie zmieni sposób, w jaki pracujemy”. „Zaczynamy widzieć projekty, które wcześniej wymagały dużych zespołów, a teraz mogą być realizowane przez jedną, bardzo utalentowaną osobę” – powiedział Zuckerberg.

Sztuczna inteligencja wywraca rynek pracy do góry nogami?

Większość firm technologicznych wykorzystuje dziś narzędzia AI, które automatycznie generują kod komputerowy potrzebny do działania oprogramowania lub stron internetowych, takie jak Claude Code od Anthropic czy Codex od OpenAI.

Czytaj więcej

Prof. Krzysztof Obłój, Akademia Leona Koźmińskiego
Opinie i komentarze
„AI najwygodniejszą wymówką zwolnień”. Prof. Obłój: Nie wiemy, co nas czeka

Automatyzacja pracy, która przez dekady była wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wywołała obawy, że AI wywróci rynek pracy do góry nogami. Niektórzy analitycy sugerują jednak, że bezpośrednie zagrożenie dla miejsc pracy jest wyolbrzymiane przez menedżerów, którzy chcą uchodzić za liderów zmian technologicznych.

Block zapłaci za restrukturyzację zatrudnienia 500 mln dol.

Zdaniem Dorseya nadchodzą kolejne zmiany związane z rozwojem AI. Z raportu finansowego Block wynika, że pod koniec ubiegłego roku firma odnotowała silny popyt na swoje produkty i usługi, co przełożyło się na wzrost zysków.

Czytaj więcej

Mark Zuckerberg, szef Mety, chce zmienić sposób oceny pracowników. Mają jak najefektywniej korzystać
Globalne Interesy
Ten koncern zmienia pracownicze standardy. Będzie rozliczał z wykorzystania AI
Reklama
Reklama

Spółka poinformowała również, że poniesie koszty restrukturyzacji sięgające do 500 mln dol. w związku z przejściem na nową strategię. Po ogłoszeniu decyzji kurs akcji firmy wzrósł w handlu posesyjnym o ponad 20 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Niedobór pamięci trwale wpłynie na producentów smartfonów i mocniej uderzy w mniejsze firmy korzysta
AI
AI wywołała „tsunami” w elektronice. Ceny smartfonów biją rekordy, sprzedaż spadnie
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Wojna Rosji z Ukrainą trwa już cztery lata. Kiedy może się zakończyć?
AI
Koniec wojny na Ukrainie? Tak prognozuje AI
Holenderska firma ASML dokonała kolejnego przełomu w wytwarzaniu chipów
AI
Przełom w produkcji chipów. Ta technologia zmieni rynek AI i zagrozi pozycji Chin
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Mężczyzna niesie wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający prezydenta USA Donal
AI
AI zalewa sieć coraz lepszymi fałszywkami. Detektory nie nadążają
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama