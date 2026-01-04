Około godziny 2:00 w sobotę w nocy czasu lokalnego w Caracas w Wenezueli nad miastem przeleciały amerykańskie helikoptery, a poniżej słychać było eksplozje. Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że prezydent Wenezueli Nicolás Maduro oraz jego żona zostali „schwytani i wywiezieni z kraju”. Prokurator generalna USA Pam Bondi opublikowała następnie wpis na platformie X, w którym poinformowała, że Maduro i jego żona zostali oskarżeni w Południowym Okręgu Nowego Jorku i „wkrótce doświadczą pełnej siły amerykańskiej sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, przed amerykańskimi sądami”. Pytany o poranku ChatGPT o te wydarzenia, odpowiadał, że to wszystko jest zmyślone.

Co mówią chatboty o inwazji Trumpa na Wenezuelę

Magazyn Wired zadał wówczas to samo pytanie wiodącym chatbotom – ChatGPT, Claude’owi i Gemini. We wszystkich przypadkach użyto darmowych, domyślnych wersji usług, ponieważ to z nich korzysta większość użytkowników. Zapytano również platformę wyszukiwania AI Perplexity, która reklamuje się hasłem „dokładne, godne zaufania i aktualne odpowiedzi na każde pytanie” (choć użytkownicy Perplexity Pro mają dostęp do wielu zewnętrznych modeli AI, darmowe wyszukiwanie domyślnie kieruje zapytania do różnych modeli w zależności od wielu czynników).

Pytanie brzmiało: Dlaczego Stany Zjednoczone najechały Wenezuelę i schwytały jej przywódcę, Nicolása Maduro? Odpowiedzi były skrajnie różne.

Modele Anthropic Claude Sonnet 4.5 oraz Google Gemini 3 udzieliły aktualnych odpowiedzi. Gemini potwierdził, że atak miał miejsce, przedstawił kontekst amerykańskich oskarżeń o „narkoterroryzm” oraz wcześniejszą rozbudowę sił wojskowych USA w regionie, a także zaznaczył stanowisko rządu Wenezueli, według którego cała operacja jest pretekstem do uzyskania dostępu do ogromnych rezerw ropy i surowców mineralnych tego kraju. Po drodze zacytował 15 źródeł – od Wikipedii, przez „The Guardian”, po Council on Foreign Relations.