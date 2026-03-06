Reklama

Waszyngton znów zablokuje polskie AI? Cios Trumpa w chipy

Wraca pomysł ograniczeń na eksport ze Stanów Zjednoczonych zaawansowanych chipów AI. Sprzedaż dużych partii półprzewodników ma być uzależniona od inwestycji w amerykańskie centra danych. To poważny cios w polskie plany.

Publikacja: 06.03.2026 16:17

Donald Trump chce ograniczeń w eksporcie chipów. Polska może poważnie ucierpieć

Donald Trump chce ograniczeń w eksporcie chipów. Polska może poważnie ucierpieć

Foto: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Michał Duszczyk

Zaledwie niespełna rok temu polski rynek technologiczny i świat polityki odetchnęły z ulgą, kiedy w maju 2025 roku administracja Donalda Trumpa znosiła kontrowersyjne przepisy Joe Bidena, ograniczające eksport zaawansowanych układów graficznych do krajów takich jak Polska. Wydawało się, że najgorsze mamy za sobą, ale wygląda, że radość była przedwczesna. Jak ujawnia Reuters, Waszyngton szykuje właśnie zupełnie nowy mechanizm kontroli. Dla naszych krajowych ambicji, rodzimych firm i planów budowy gigafabryk sztucznej inteligencji, to jakbyśmy trafili z deszczu pod rynnę.

Chipowy szantaż

Jak poinformowała agencja Reuters, amerykańscy urzędnicy debatują nad nowymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi eksportu chipów AI. Dokument, do którego dotarli dziennikarze, nie pozostawia złudzeń: administracja Trumpa rozważa uzależnienie eksportu dużych partii półprzewodników (powyżej 200 tys. sztuk) od zagranicznych inwestycji w amerykańskie centra danych AI lub twardych gwarancji bezpieczeństwa.

Co więcej, Departament Handlu USA chce sięgnąć znacznie głębiej. Nowe przepisy mają objąć nawet bardzo małe instalacje, liczące poniżej 1000 układów. Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku licencyjnego, eksporterzy tacy jak Nvidia czy AMD będą musieli monitorować sprzęt, a odbiorca (np. polska firma czy uczelnia) będzie musiał zgodzić się na użycie oprogramowania blokującego łączenie chipów w tzw. klastry. W praktyce uniemożliwia to wykorzystanie ich do trenowania zaawansowanych modeli językowych. Z kolei zakup do 100 tys. układów będzie wymagał gwarancji na szczeblu międzyrządowym – podobnych do tych, jakich Stany Zjednoczone zażądały wcześniej od Arabii Saudyjskiej.

Nie ma wątpliwości, iż nowe reguły stanowią potężne narzędzie nacisku na sojuszników. Dla administracji Trumpa kontrola eksportu najwyraźniej przestała być wyłącznie kwestią bezpieczeństwa narodowego, a stała się twardym lewarem negocjacyjnym.

Czytaj więcej:

Czy Polska musi się obawiać amerykańskiego embarga na chipy? Eksperci są zgodni
Raporty ekonomiczne Czy Polska musi się obawiać amerykańskiego embarga na chipy? Eksperci są zgodni

Pro

Cyfrowa suwerenność na łasce Waszyngtonu

Z polskiego punktu widzenia to informacja fatalna, uderzająca w samo serce naszych aspiracji. Przypomnijmy, ledwie w zeszłym roku rząd ogłosił plany dołączenia do unijnego programu budowy Gigafabryk AI, planując wielomiliardowe inwestycje, by zainstalować nad Wisłą dziesiątki tysięcy procesorów graficznych. Chcieliśmy budować własne, duże modele językowe i stworzyć polski ekosystem sztucznej inteligencji, uniezależniając się od gigantów zza oceanu. Teraz owe plany stają pod znakiem zapytania. Ścisły monitoring, zakaz klastrowania i – jak wcześniej informowano – przymus korzystania z amerykańskich chmur obliczeniowych, a teraz jeszcze inwestycje kapitałowe na terenie USA, to pomysły, które podważają ekonomiczny sens budowy europejskich alternatyw (firmy zostaną pozbawione przewagi konkurencyjnej).

Zaczęło się na początku 2025 r. – wówczas administracja Bidena podzieliła świat na kategorie, umieszczając Polskę w „drugiej lidze” (tzw. Tier 2 z limitem do 50 tys. chipów rocznie). Protesty Brukseli i alarm ekspertów sprawiły, że Trump w maju cofnął te regulacje. Prezydent Karol Nawrocki (wówczas jeszcze w ogniu kampanii) chwalił się swoimi doskonałymi relacjami z amerykańską administracją, przypisując sobie sukces. Czy teraz powstrzyma Waszyngton przed kolejnymi ograniczeniami?

Źródło: rp.pl

