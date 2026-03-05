Reklama

Czy AI osłabia zdolność myślenia? Naukowiec z Harvardu bije na alarm

Nadmierne korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji może prowadzić do osłabienia zdolności poznawczych – ostrzega astronom z Harvardu Avi Loeb. Jego zdaniem rosnąca zależność od chatbotów AI może sprawić, że ludzie coraz rzadziej będą samodzielnie myśleć i analizować informacje.

Publikacja: 05.03.2026 21:12

Czy chatboty AI ograniczają zdolności poznawcze u użytkowników?

Czy chatboty AI ograniczają zdolności poznawcze u użytkowników?

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

W eseju na swoim blogu profesor z Harvardu Avi Loeb napisał, że zauważa niepokojące zmiany u osób intensywnie korzystających z narzędzi AI. – Ostatnio zauważyłem, że niektórzy ludzie wokół mnie zaczynają tracić zdolności poznawcze w wyniku nadmiernego korzystania z platform sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, Claude czy Gemini – napisał Loeb. – Zjawisko to przypomina zanik mięśni wynikający z nadmiernego korzystania z transportu publicznego zamiast chodzenia pieszo. W środowisku akademickim jedynym wiarygodnym sposobem sprawdzenia zdolności poznawczych studentów staje się dziś umieszczenie ich w klatce Faradaya.

Choć porównanie do transportu publicznego bywa kwestionowane, badania pokazują przecież, że jego użytkownicy dużo chodzą; Loeb wskazuje na realny problem, który coraz częściej pojawia się w badaniach naukowych – zauważa serwis „Futurism”.

Czy AI niszczy samodzielne myślenie?

Od momentu gwałtownego rozwoju chatbotów AI w ostatnich latach pojawiło się wiele analiz i ostrzeżeń dotyczących wpływu tych narzędzi na sposób myślenia ludzi. W jednym z badań z 2025 r. szwajcarski badacz Michael Gerlich wykazał, że częste korzystanie z narzędzi AI może osłabiać zdolność krytycznego myślenia i prowadzić do tzw. „kosztu poznawczego” u użytkowników. To efekt „cognitive offloading”, czyli delegowania procesów myślenia na technologię.

Czytaj więcej

Tim Berners-Lee krytykuje dominację takich gigantów jak Google czy Facebook, uznając ją za hamulec i
Technologie
Twórca World Wide Web bije na alarm. „To walka o duszę sieci”

Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z AI rośnie też ryzyko długoterminowego „intelektualnego długu”. Zespół badaczy z Microsoft Research i Carnegie Mellon University analizował sposób korzystania z generatywnej AI w pracy i uznał, że może to prowadzić do długoterminowego osłabienia umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Rola człowieka często ograniczała się do sprawdzania odpowiedzi AI, zamiast samodzielnej analizy.

Reklama
Reklama

Z kolei prestiżowy MIT przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem skanowania aktywności mózgu, który pokazał, że osoby piszące teksty z pomocą ChatGPT miały niższą aktywność mózgu w obszarach pamięci i planowania, mniejszą kreatywność i gorzej zapamiętywały własny tekst.

Obawy Loeba wpisują się zresztą w długą tradycję ostrzegania przed „poznawczymi skutkami technologii”. Podobne lęki pojawiały się przy: kalkulatorach, telewizji czy internecie, a nawet przy... piśmie. W dialogu „Fajdros” Platon przytacza historię, w której król Egiptu ostrzega wynalazcę pisma, że ludzie przestaną ćwiczyć pamięć, bo będą polegać na „martwych” zapisach.

Część z takich obaw była wyraźnie przesadzona, ale część okazała się częściowo trafna – technologia faktycznie zmienia sposób myślenia.

Zdaniem Loeba trzeba przeciwstawiać się postrzeganiu systemów AI jako magicznego substytutu ludzkiego mózgu. – Traktowanie AI jako czegoś porównywalnego z pięknem ludzkiego umysłu to jak nakładanie szminki na świnię [angielski idiom oznaczający próbę upiększenia czegoś, co jest z natury złe, brzydkie lub wadliwe, zamiast faktycznego rozwiązania problemu – red.] – stwierdził. – Znacznie bardziej ekscytuje mnie możliwość odkrycia prawdziwie obcej inteligencji z innej gwiazdy.

Kim jest Avi Loeb?

Avi Loeb to izraelsko-amerykański astrofizyk i profesor Uniwersytetu Harvarda, który w latach 2011–2020 kierował tam wydziałem astronomii. Specjalizuje się w kosmologii, czarnych dziurach oraz w poszukiwaniu śladów życia poza Ziemią. W środowisku naukowym zasłynął także jako inicjator projektu Galileo Project, którego celem jest systematyczne badanie niezidentyfikowanych zjawisk i potencjalnych sygnałów obcych cywilizacji.

Czytaj więcej

Obiekt poruszał się też znacznie szybciej niż wszystkie inne zaobserwowane dotychczas
Globalne Interesy
Naukowcy wierzyli, że odebrali sygnały obcych. Zaskakujący finał poszukiwań
Reklama
Reklama

Największe kontrowersje wokół Loeba wywołały jego hipotezy dotyczące obiektu międzygwiezdnego Oumuamua, odkrytego w 2017 r. przez teleskop Pan-STARRS. Naukowiec zasugerował, że nietypowe właściwości tego ciała – m.in. jego kształt i przyspieszenie – mogą wskazywać na sztuczne pochodzenie, np. element technologii obcej cywilizacji. Krytycy zarzucają Loebowi, że zbyt odważnie interpretuje ograniczone dane i nagłaśnia spekulacyjne hipotezy w mediach. Z kolei jego zwolennicy twierdzą, że wnosi do nauki potrzebną otwartość i zachęca do poważnego traktowania poszukiwań pozaziemskiej inteligencji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Pentagon nie chce rezygnować z Anthropica. Jest zbyt cenny dla armii
AI
AI na polu bitwy i w inwigilacji. Anthropic wraca do rozmów z Pentagonem
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Wojna w powietrzu coraz bardziej zależy od sztucznej inteligencji, która wspiera pilotów, wskazuje c
AI
AI panem życia i śmierci. Świat na krawędzi autonomicznej wojny
Anthropic pobił rynek korporacji. Czy wojna z Białym Domem zaszkodzi "etycznej" AI
AI
AI, która rzuciła wyzwanie Trumpowi. Kto stoi za Anthropic?
Kobiety ubrane w tradycyjne chińskie stroje spacerują ulicą w Qingdao, w prowincji Shandong we wscho
AI
Kobiety zakochują się w sztucznej inteligencji. Duży problem dla Pekinu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama