AI panem życia i śmierci. Świat na krawędzi autonomicznej wojny

Wojna w powietrzu coraz bardziej zależy od sztucznej inteligencji, która wspiera pilotów, wskazuje cele, a coraz częściej sama decyduje o ataku. Na zdjęciu myśliwiec F-22 Raptor
Ponad setka ofiar w irańskiej szkole w Minab, zlokalizowanej niedaleko bazy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to prawdopodobnie skutek ataku dokonanego przez AI. Tak twierdzą analitycy, choć wciąż nie ma oficjalnych informacji potwierdzających, że to bot wyznaczył cel i zdecydował o uderzeniu. Eksperci ostrzegają jednak: w kontekście broni sterowanej przez algorytmy przekraczamy właśnie niebezpieczną granicę. – AI może prowadzić do eskalowania rozmiarów szkód i liczby ofiar konfliktów zbrojnych – mówi nam Kaja Kowalczewska, adiunktka w Inkubatorze Doskonałości Naukowej „Digital Justice Center” na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie w Swansea, ekspertka AI Law Tech.
Czy teraz sztuczna inteligencja będzie decydować o życiu lub śmierci człowieka? – Jesteśmy w przełomowym momencie dla ludzkości – przyznaje Nicole Van Rooijen, dyrektor wykonawcza inicjatywy Stop Killer Robot.
W Genewie ruszyły właśnie kluczowe rozmowy ONZ na temat w pełni autonomicznej broni. Potrwają do końca tygodnia. Jałowa dyskusja, spory o definicje i detale nie wróżą przełomu. Van Rooijen ostrzega: Tempo rozwoju technologicznego nie będzie czekać, aż dyplomacja stanie na nogi. – Z każdym rokiem, bez wiążącego prawa międzynarodowego, luka między możliwościami tych systemów a naszą zdolnością do zarządzania nimi się pogłębia – wyjaśnia.
Oddanie maszynom decyzji o ludzkim życiu to scenariusz, który już zaczyna się ziszczać. Jak zauważa Marta Stępniak, ekspertka Instytutu Spraw Obywatelskich, autonomiczne systemy broni (AWS) są od kilku lat testowane w warunkach bojowych. Pierwsze udokumentowane przypadki ich użycia miały miejsce w Libii w 2020 r., gdzie Turcja wykorzystała drony Kargu-2 dysponujące technologią rozpoznawania i przetwarzania obrazu.
– Obecnie, na Bliskim Wschodzie, w odpowiedzi m.in. na irańskie drony Shahed, wykorzystywana jest amerykańska amunicja krążąca Lucas. Maszyny te samodzielnie namierzają i atakują cele, a rola operatorów staje się coraz bardziej iluzoryczna – mówi nam Stępniak. Według niej, choć pojawiają się argumenty, że tego typu systemy AI pozostają pod ścisłym nadzorem człowieka, można w to wątpić. Ekspertka wskazuje na drastyczne skrócenie czasu na analizę sytuacji.
– Jeżeli przypomnimy sobie działania w Strefie Gazy i systemy, których używał Izrael, to nie wiem, czy można mówić o znaczącej kontroli, jeżeli operator ma 10, 15 czy 20 sekund na podjęcie decyzji o użyciu siły – twierdzi. – Mamy do czynienia z postępującą dehumanizacją procesu decyzyjnego. Zjawisko to potwierdzają zresztą badania naukowe, m.in. te prowadzone przez dr. Artura Modlińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego – wynika z nich, że ludzie mają tendencję do bezgranicznego ufania systemom informatycznym – kontynuuje.
Jak podkreśla, w warunkach skrajnego stresu wojskowy jedynie „klika” gotowe scenariusze wygenerowane przez AI, nie mając przestrzeni na poszukiwanie alternatywnych ścieżek działania. W ten sposób ludzie ostatecznie wypadają z tzw. pętli decyzyjnej. A to potężne zagrożenie, gdyż, jak przekonuje ekspertka Instytutu Spraw Obywatelskich, automatyzacja pola walki wiąże się z błędami samych algorytmów – te potrafią być skrajnie uprzedzone (tzw. bias).
Marta Stępniak przywołuje testy, w których autonomiczne systemy broni całkowicie ignorowały osoby poruszające się np. na wózkach dla osób niepełnosprawnych. – Przez to, że było ich tak mało w danych treningowych, dla systemu one po prostu nie istniały. To wskazuje na wielką niedoskonałość tych rozwiązań – alarmuje.
Zwraca przy tym uwagę na to, iż systemy te mają charakter podwójnego zastosowania (dual-use). Narzędzia tworzone z myślą o wojsku mogą zostać łatwo zaadaptowane przez rządy do celów cywilnych: inwigilacji podczas protestów czy zarządzania kryzysami migracyjnymi.
Właśnie przeciwko przekroczeniu granicy wykorzystania sztucznej inteligencji zaprotestował Dario Amodei, szef Anthropic – odmówił Pentagonowi dostępu do swoich modeli w obszarze tworzenia w pełni autonomicznej broni, pozbawionej nadzoru człowieka, a także w obszarze masowej inwigilacji. Efekt? Armia zerwała z nim wart 200 mln dol. kontrakt, a około 60 tys. firm z amerykańskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego dostało pół roku na całkowite usunięcie modelu Claude ze swoich systemów (w tym gigant analityczny Palantir). Wywołało to globalne poruszenie. Pracownicy Amazon, Google i Microsoftu zaapelowali do swoich szefów o odrzucenie kontraktów na autonomiczną broń, boją się, że uzbrojona AI będzie zagrożeniem dla ludzkości. W oficjalnym liście, podpisanym m.in. przez liczący 700 tys. członków związek zawodowy Communications Workers of America, grupę pracowników DeepMind w Londynie, inicjatywę Amazon Employees for Climate Justice oraz organizację parasolową No Tech for Apartheid, napisali, że zdają sobie sprawę, iż Pentagon będzie „szybko dążył do wdrożenia modeli bez jakichkolwiek barier”.
Szybko i bez skrupułów w miejsce Anthropic wskoczył OpenAI. Sam Altman zawarł intratny kontrakt z amerykańskim Departamentem Wojny, co spotkało się z powszechną krytyką. Użytkownicy w ramach protestu zaczęli rezygnować z ChatGPT. Liczba odinstalowań tej aplikacji tylko w USA tylko 28 lutego wzrosła jednego dnia o 295 proc. (analitycy Sensor Tower wskazują, że średnia miesięczna do tej pory sięgała 9 proc.). Liczba recenzji z jedną gwiazdką dla ChatGPT w App Store skoczyła o niemal 8 proc., zaś tych pozytywnych (z pięcioma gwiazdkami) spadła o połowę. Jednocześnie apka Claude w sobotę wskoczyła na pierwsze miejsce w amerykańskim App Store (awans o ponad 20 pozycji względem rankingu sprzed tygodnia). Platforma Appfigures podaje, że łączna dzienna liczba pobrań aplikacji Claude w USA po raz pierwszy przewyższyła liczbę pobrań ChatGPT. To wyraźnie pokazuje, że opór społeczny przed militarnym użyciem AI narasta. Świadomość, że uzbrojone algorytmy wieszczą tragedię narasta i – jak zauważa Nicole Van Rooijen – nie ma wątpliwości, że po przekroczeniu tej cienkiej granicy cenę zapłacą „cywile w strefach konfliktów oraz obywatele państw autorytarnych i demokratycznych, którzy będą musieli stawić czoła tym nieludzkim technologiom, gdy ich użycie stanie się normą, a prawa człowieka i wartości demokratyczne zostaną podważone”.
System Claude wykorzystywany jest przez operujące na Bliskim Wschodzie Dowództwo Centralne USA (Centcom) – służy tam m.in. do oceny danych wywiadowczych, identyfikacji celów i symulowania scenariuszy bitewnych. Algorytmu użyto także m.in. w głośnej operacji schwytania prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro.
– Zwolennicy automatyzacji argumentują, że AI jest pozbawiona emocji, co rzekomo ma zapobiegać zbrodniom z zemsty czy innym nadużyciom. Ale sztuczna inteligencja wciąż nie radzi sobie z podstawowymi wymogami stawianymi żołnierzom, w tym z poprawnym rozróżnianiem osób i obiektów od celów wojskowych. Atak na szkołę w Iranie, gdzie zginęły dziesiątki uczennic, może wskazywać, że – o ile uderzenia dokonano na skutek błędnej analizy AI – nie powinniśmy oddawać algorytmom decyzji o życiu lub śmierci. Maszyna może łatwo uznać szkołę za magazyn broni. Co więcej, AI nie odczuwa oporów moralnych – komentuje dr Kaja Kowalczewska.
Wystarczy wskazać na niedawne symulacje przeprowadzone w King’s College London, w których algorytmy w 95 proc. przypadków bez problemu sięgały po broń atomową.
