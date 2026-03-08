Reklama

Kontrowersyjny kontrakt z Pentagonem. Kluczowa menedżerka opuszcza OpenAI

Caitlin Kalinowski, szefowa robotyki OpenAI rzuciła papierami. Menedżerka odchodzi po fali krytyki związanej z kontraktem z Pentagonem, który ma wprowadzić modele AI do „niejawnych sieci wojskowych” USA.

Publikacja: 08.03.2026 19:36

Pentagon. Fot. David B. Gleason/ lic. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Pentagon. Fot. David B. Gleason/ lic. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Foto: Wikimedia Commons

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wydarzenie w OpenAI doprowadziło do rezygnacji kluczowej menedżerki?
  • Jakie zareagował rynkowe po ogłoszeniu kontrowersyjnego kontraktu między OpenAI a Pentagonem?
  • Jak w Dolinie Krzemowej odbiera się kwestie wojskowych zastosowań sztucznej inteligencji?

Caitlin Kalinowski, szefowa działu robotyki i sprzętu konsumenckiego OpenAI, poinformowała, że rezygnuje ze stanowiska w reakcji na umowę spółki z Departamentem Obrony USA dotyczącą wdrożenia modeli sztucznej inteligencji w niejawnych sieciach Pentagonu. We wpisie na platformie X podkreśliła, że choć AI ma „ważną rolę w bezpieczeństwie narodowym”, to „inwigilacja Amerykanów bez nadzoru sądowego i autonomia śmiercionośna bez ludzkiej autoryzacji” to granice, które wymagały większej rozwagi.

Spór o czerwone linie

Kalinowski zaznaczyła, że jej decyzja jest „kwestią zasad, a nie ludzi” i że ma „głęboki szacunek dla dyrektora generalnego” Sama Altmana oraz zespołu OpenAI. W kolejnym wpisie doprecyzowała, że kluczowym problemem było pośpieszne tempo ogłoszenia kontraktu – jej zdaniem umowę zakomunikowano, zanim zdefiniowano wystarczające zabezpieczenia i mechanizmy nadzoru. Samo OpenAI potwierdziło już odejście Kalinowski i w oświadczeniu przekazanym mediom broniło współpracy z Pentagonem, twierdząc, że kontrakt „tworzy możliwą ścieżkę odpowiedzialnego wykorzystania AI w bezpieczeństwie narodowym”. Firma podkreśliła, że umowa wyznacza wyraźne czerwone linie. Te granice to gwarancje braku „nadzoru nad obywatelami USA” oraz wykorzystania algorytmów do tworzenia autonomicznej broni, czyli systemów zdolnych do użycia śmiercionośnej siły bez zgody człowieka.

Czytaj więcej

Anthropic, nie uginając się przed Trumpem, zyskał poklask jako obrońca wolności
Opinie Ekonomiczne
Paweł Rożyński: Pacyfiści AI poszli na wojnę z systemem. W AI jednak trudno o etykę

Altman przyznał jednak, że sposób zakomunikowania porozumienia „wyglądał oportunistycznie i niedbale” i zapowiedział modyfikacje kontraktu, które wprost zakażą wykorzystania technologii OpenAI do „wewnętrznego nadzoru nad osobami i obywatelami amerykańskimi”. Napięcie dotyczy więc nie tylko etycznych granic wojskowych zastosowań AI, ale też standardów ładu korporacyjnego przy podejmowaniu decyzji o strategicznych, politycznie wrażliwych umowach.

Reklama
Reklama

Reakcja Altmana ma jednak i drugie dno. Kontrowersyjna umowa wywołała bowiem natychmiastowy sprzeciw części użytkowników i organizacji obywatelskich, którzy ostrzegają przed wykorzystaniem generatywnej AI do nadzoru oraz w systemach z potencjalnie śmiercionośną autonomią. Według wyliczeń cytowanych przez „The Times” ponad 1,5 mln osób miało zadeklarować rezygnację z subskrypcji ChatGPT w odpowiedzi na kontrakt z Pentagonem, a ruch bojkotujący platformę promuje hasło, że OpenAI zawarło „deal o zabójczych robotach”.

Czytaj więcej

Spór o użycie AI w broni. OpenAI podpisuje porozumienie z Pentagonem
Biznes
Pentagon blokuje Anthropic. OpenAI z kontraktem na systemy tajne

Kolejne odejścia z OpenAI

Na tej fali zyskał konkurent ChatGPT, czyli aplikacja Claude. Model rozwijany przez Anthropic awansował na czołowe miejsce w amerykańskim App Store. To symboliczny efekt decyzji Anthropic o wycofaniu się z podobnych negocjacji z Pentagonem oraz ostrej reakcji Departamentu Obrony, który uznał firmę za „zagrożenie dla łańcucha dostaw”.

Rezygnacja Kalinowski nie jest jedynym wstrząsem kadrowym w OpenAI związanym z wojskowymi zastosowaniami AI. Z firmy odszedł także wiceprezes ds. badań Max Schwarzer, który dołączył do konkurencyjnego Anthropic, wzmacniając narrację o rosnącym podziale w branży między podmiotami gotowymi na ścisłą współpracę z wojskiem a tymi, które próbują stawiać ostrzejsze bariery. Niewykluczone, że więcej pracowników firmy Altmana pójdzie w ślady Kalinowski, która  do OpenAI trafiła w listopadzie 2024 r. z koncernu Meta. U Marka Zuckerberga kierowała zespołem rozwijającym okulary rozszerzonej rzeczywistości, które finalnie okazały się całkowitą klapą.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jeśli więcej mężczyzn niż kobiet będzie korzystać z AI – szczególnie na początku kariery – może to p
AI
AI dzieli kobiety i mężczyzn. Badanie ujawnia niepokojącą lukę
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Badania pokazały, że AI potrafi całkowicie zawieść jako strażnik interesów swojego użytkownika
AI
„Agent chaosu”. Eksperyment pokazał niebezpieczne zachowania AI
Donald Trump chce ograniczeń w eksporcie chipów. Polska może poważnie ucierpieć
AI
Waszyngton znów zablokuje polskie AI? Cios Trumpa w chipy
Czy chatboty AI ograniczają zdolności poznawcze u użytkowników?
AI
Czy AI osłabia zdolność myślenia? Naukowiec z Harvardu bije na alarm
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama