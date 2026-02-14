Chmury nad ChatGPT. OpenAI wyrósł groźny rywal

Szef Anthropic Dario Amodei przekonuje, że fundamentem sukcesu firmy jest bezpieczeństwo i przewidywalność
Anthropic, znany z modelu Claude, osiągnął już wycenę 380 mld dol. To ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu 2025 r., gdy firma po raz ostatni pozyskiwała kapitał (wówczas wyceniano ją na 183 mld dol.). Jednocześnie jest to druga największa prywatna runda w historii sektora technologicznego, po OpenAI. W ubiegłym roku gigant kierowany przez Sama Altmana zamknął rundę przekraczającą 40 mld dol., prowadzoną przez SoftBank.
Rozwój i trenowanie modeli AI są niezwykle kosztowne, co w dużej mierze tłumaczy, dlaczego Anthropic i OpenAI nadal pozyskują tak ogromne środki – muszą inwestować w zasoby obliczeniowe, takie jak procesory graficzne Nvidii. Jednocześnie rywalizują z Google, który zapowiedział wydatki inwestycyjne sięgające w tym roku nawet 185 mld dol. i intensywnie rozwija produkty z rodziny Gemini, które w styczniu 2026 r. przekroczą próg 650 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.
Czytaj więcej
To może być historyczny rok na amerykańskiej giełdzie, a wszystko za sprawą planowanego wejścia n...
Anthropic poinformował, że runda finansowa obejmuje część wcześniej zapowiedzianych inwestycji Microsoftu i Nvidii, które w listopadzie ogłosiły plany zaangażowania odpowiednio do 5 mld dol. i do 10 mld dol. Runda ta cementuje również strategiczny sojusz z Amazonem, który pozostaje kluczowym partnerem infrastrukturalnym i inwestorem Anthropica, dostarczając moc obliczeniową w ramach chmury AWS (Amazon Web Services). Głównymi liderami obecnej rundy zostały fundusze GIC oraz Coatue, a na liście inwestorów pojawiły się również takie potęgi jak BlackRock, JPMorgan Chase oraz Fidelity. Nowy kapitał ma wesprzeć rozbudowę infrastruktury, badania oraz dalsze inwestycje w produkty dla firm.
Również OpenAI prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie kolejnej rundy, która może sięgnąć około 100 mld dol. przy wycenie dobijającej do 830 mld dol. Firma potrzebuje pieniędzy na inwestycje po zawarciu w ubiegłym roku umów infrastrukturalnych o łącznej wartości 1,4 bln dol., w tym gigantycznego, wspieranego przez Donalda Trumpa, projektu „Stargate”.
Anthropic został założony w 2021 r. przez grupę byłych badaczy i menedżerów OpenAI. Spółka szybko odniosła sukces w segmencie klientów korporacyjnych, podczas gdy OpenAI zdominowało rynek konsumencki dzięki popularności ChatGPT. – Niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, start-upy czy największe korporacje świata, przekaz od naszych klientów jest taki sam: Claude staje się coraz bardziej kluczowy dla funkcjonowania biznesu – powiedział dyrektor finansowy Anthropica Krishna Rao, cytowany przez CNBC. – Ta runda finansowania odzwierciedla ogromny popyt, jaki obserwujemy. Obecnie już ponad 500 klientów korporacyjnych wydaje na rozwiązania Claude ponad 1 mln dol. rocznie.
Około 80 proc. przychodów Anthropica pochodzi z segmentu przedsiębiorstw. To w dużej mierze efekt popularności narzędzia programistycznego Claude Code, które automatyzuje część procesu tworzenia oprogramowania. Według najnowszych danych produkt ten wygenerował już ponad 2,5 mld dol. przychodu, a jego wykorzystanie podwoiło się od początku 2026 roku. Popularność Claude Code oraz rozwój narzędzia produktywności Claude Cowork (wprowadzonego w styczniu 2026 r.) przyczyniły się w ostatnich miesiącach do gwałtownej wyprzedaży akcji spółek softwarowych. Sektor stracił około 2 bln dol. kapitalizacji rynkowej od szczytu, ponieważ inwestorzy obawiają się, że AI może zburzyć ich modele biznesowe. Tylko w jednym dniu na początku lutego 2026 r. z rynku wyparowało 285 mld dol. w obawie przed pełną automatyzacją inżynierii oprogramowania.
Na początku lutego 2026 r. Anthropic zaprezentował najnowszy model Claude Opus 4.6, który – jak twierdzi spółka – lepiej radzi sobie z programowaniem i tworzeniem wysokiej jakości profesjonalnych materiałów. Model ten wprowadza rewolucyjne „zespoły agentów”, zdolne do autonomicznego zarządzania złożonymi projektami.
Jak podkreślał szef Anthropic Dario Amodei w swoich ostatnich wystąpieniach, m.in. na forum w Davos oraz w styczniowym eseju „The Adolescence of Technology”, fundamentem sukcesu firmy jest bezpieczeństwo i przewidywalność. Dla sektorów wysokiego ryzyka, takich jak bankowość, farmacja czy prawo, Claude staje się preferowanym wyborem właśnie ze względu na unikalną architekturę „constitutional AI”. Jako pierwszy wprowadził bardzo restrykcyjne umowy gwarantujące, że dane klientów korporacyjnych nigdy nie będą użyte do trenowania przyszłych modeli. Firma przekonuje, że jej zabezpieczenia są znacznie trudniejsze do złamania niż rywali.
Czytaj więcej
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, poinformowała, że nie zamierza...
A głośna ostatnio kwestia reklam i związanej z nimi monetyzacji? OpenAI widzi w branży reklamowej potężny rynek zbytu dla swoich technologii i wprowadza je pilotażowo. Anthropic ma inne podejście: od początku deklaruje, że model Claude ma być narzędziami pracy, a nie nośnikiem marketingowym. – Chcemy, aby Claude działał jednoznacznie w interesie naszych użytkowników – napisała firma na swoim blogu. – Dlatego podjęliśmy decyzję: Claude pozostanie wolny od reklam. Nasi użytkownicy nie zobaczą „sponsorowanych” linków obok rozmów z Claude’em, a jego odpowiedzi nie będą pod wpływem reklamodawców ani nie będą zawierać lokowania produktów stron trzecich, o które użytkownicy nie prosili.
Pomimo dotychczasowej ostrożności i stawiania bardziej na bezpieczeństwo niż zysk, Anthropic zaczął intensywne przygotowania do debiutu giełdowego, który według „The Wall Street Journal” może nastąpić jeszcze w tym roku. Spółka wynajęła już kancelarię Wilson Sonsini – tę samą, która wprowadzała na giełdę Google. To rzucenie rękawicy OpenAI, które celując w wycenę bliską biliona dolarów, planuje swoje IPO na rok 2027.
Przez niemal sto lat od odnalezienia niewielka kamienna plansza z wyrytymi rowkami pozostawała zagadką. Teraz na...
Elon Musk, przez lata skupiony na kolonizacji Marsa, nagle zwraca się ku Księżycowi. Planuje tam fabrykę produku...
Startuje właśnie sezonu rozliczeń podatku dochodowego, a sondaż prowadzony wśród podatników pokazuje, że za form...
Czy w wyścigu o dominację na rynku sztucznej inteligencji wszystkie chwyty są dozwolone? Wygląda na to, że nie m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas