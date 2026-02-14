Chmury nad ChatGPT. OpenAI wyrósł groźny rywal

Anthropic, znany z modelu Claude, osiągnął już wycenę 380 mld dol. To ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu 2025 r., gdy firma po raz ostatni pozyskiwała kapitał (wówczas wyceniano ją na 183 mld dol.). Jednocześnie jest to druga największa prywatna runda w historii sektora technologicznego, po OpenAI. W ubiegłym roku gigant kierowany przez Sama Altmana zamknął rundę przekraczającą 40 mld dol., prowadzoną przez SoftBank.

Reklama Reklama

Ogromne potrzeby gigantów AI

Rozwój i trenowanie modeli AI są niezwykle kosztowne, co w dużej mierze tłumaczy, dlaczego Anthropic i OpenAI nadal pozyskują tak ogromne środki – muszą inwestować w zasoby obliczeniowe, takie jak procesory graficzne Nvidii. Jednocześnie rywalizują z Google, który zapowiedział wydatki inwestycyjne sięgające w tym roku nawet 185 mld dol. i intensywnie rozwija produkty z rodziny Gemini, które w styczniu 2026 r. przekroczą próg 650 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Anthropic poinformował, że runda finansowa obejmuje część wcześniej zapowiedzianych inwestycji Microsoftu i Nvidii, które w listopadzie ogłosiły plany zaangażowania odpowiednio do 5 mld dol. i do 10 mld dol. Runda ta cementuje również strategiczny sojusz z Amazonem, który pozostaje kluczowym partnerem infrastrukturalnym i inwestorem Anthropica, dostarczając moc obliczeniową w ramach chmury AWS (Amazon Web Services). Głównymi liderami obecnej rundy zostały fundusze GIC oraz Coatue, a na liście inwestorów pojawiły się również takie potęgi jak BlackRock, JPMorgan Chase oraz Fidelity. Nowy kapitał ma wesprzeć rozbudowę infrastruktury, badania oraz dalsze inwestycje w produkty dla firm.

Również OpenAI prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie kolejnej rundy, która może sięgnąć około 100 mld dol. przy wycenie dobijającej do 830 mld dol. Firma potrzebuje pieniędzy na inwestycje po zawarciu w ubiegłym roku umów infrastrukturalnych o łącznej wartości 1,4 bln dol., w tym gigantycznego, wspieranego przez Donalda Trumpa, projektu „Stargate”.