Kobiety rzadziej korzystają z AI w pracy

W miejscu pracy mężczyźni korzystają z AI częściej niż kobiety. Prawie dwie trzecie kobiet (64 proc.) deklaruje, że nigdy nie używa sztucznej inteligencji w pracy, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 55 proc. W grupie intensywnych użytkowników AI również przeważają mężczyźni – 14 proc. z nich twierdzi, że korzysta z AI „wiele razy dziennie”, w porównaniu z 9 proc. kobiet.

Temat sztucznej inteligencji jest obecnie stałym elementem dyskusji wśród szefów firm. Prezes JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nazwał AI „kluczową dla przyszłego sukcesu firmy”. Podczas dnia dla inwestorów w 2026 r. powiedział, że prawie dwie trzecie pracowników banku korzysta już z wewnętrznego modelu językowego. Dimon przyznał też, że AI będzie eliminować niektóre miejsca pracy, dlatego firmy powinny raczej przekwalifikowywać pracowników.

Co ciekawe, choć mężczyźni częściej korzystają z AI, sami przyznają, że wciąż muszą się jej lepiej nauczyć. Aż 59 proc. mężczyzn w badaniu twierdzi, że potrzebuje więcej szkoleń z korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy. Jednocześnie 39 proc. z nich obawia się tzw. FOMO (fear of missing out) – czyli że jeśli nie zaczną korzystać z AI, coś ich ominie. Wśród kobiet taką obawę wyraża 35 proc.

Jednocześnie aż 42 proc. kobiet „zdecydowanie nie zgadza się” ze stwierdzeniem, że brak korzystania z AI sprawi, iż będą w tyle w pracy. Wśród mężczyzn taką opinię wyraża 36 proc..

Eksperci ostrzegają przed pogłębianiem nierówności na rynku pracy

Co się stanie, jeśli kobiety nie będą uczestniczyć w szkoleniach z AI w takim samym tempie jak mężczyźni? Na to pytanie w grudniowym wywiadzie odpowiedziała założycielka LeanIn.Org i była dyrektor operacyjna Mety, Sheryl Sandberg. – Wiemy, że AI będzie wyzwaniem dla rynku pracy, a najtrudniej będzie tym osobom, które nie potrafią korzystać z tych narzędzi – powiedziała Sandberg, cytowana przez CNBC.

Jeśli więcej mężczyzn niż kobiet będzie korzystać z AI – szczególnie na początku kariery – może to pogłębić różnice między płciami w momencie, gdy kobiety często tracą szansę na pierwszy awans na stanowisko menedżerskie. Ma to później wpływ na dalszy przebieg ich kariery. – Zobaczymy nieproporcjonalne skutki – stwierdziła Sandberg. – A to byłoby naprawdę niedobre dla naszych firm i szkodliwe dla gospodarki.