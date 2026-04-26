Zdjęcie z podpisem kryptograficznym. Nowa broń przeciw deepfake’om
Zcam to aplikacja na iPhone’a, która kryptograficznie podpisuje zdjęcia i filmy w chwili ich rejestracji. Firma poinformowała, że aplikacja zapisuje w pliku dane odporne na manipulacje, łączące materiał z urządzeniem, które go wykonało. Dzięki temu odbiorcy mogą sprawdzić, czy treść nie została cyfrowo zmieniona ani wygenerowana przez AI.
Według Succinct aplikacja działa poprzez haszowanie danych obrazu oraz ich podpisywanie przy użyciu kluczy generowanych w module bezpieczeństwa Apple Secure Enclave, czyli sprzętowym systemie ochrony danych. Tak powstały podpis, wraz z metadanymi i potwierdzeniem autentyczności, jest zapisywany w pliku zgodnie ze standardem Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), który umożliwia dołączanie informacji o pochodzeniu i historii zmian treści cyfrowych.
Standardy takie jak C2PA mają na celu ustalenie źródła i historii edycji materiałów cyfrowych poprzez osadzanie podpisanych metadanych w plikach. Umożliwiają one wydawcom, twórcom i odbiorcom ustalenie „pochodzenia i zmian” treści, w tym sposobu jej powstania, użytych narzędzi oraz modyfikacji w czasie.
Firmy coraz częściej szukają sposobów potwierdzania autentyczności treści już na etapie ich tworzenia, zamiast polegać wyłącznie na narzędziach wykrywających manipulacje po fakcie.
Premiera aplikacji Succinct to odpowiedź na rosnące zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w przestępczości kryptowalutowej. Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain CertiK ostrzegła, że deepfake’i, phishing oraz socjotechnika wspierana przez AI mogą doprowadzić do jednych z największych włamań w sektorze kryptowalut w 2026 r. Raport wskazuje, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują realistyczne materiały tworzone przez AI, aby wprowadzać użytkowników w błąd i omijać zabezpieczenia dotąd uznawane za skuteczne.
Zcam ma być pierwszym krokiem w kierunku szerszego wykorzystania narzędzi kryptograficznych do potwierdzania pochodzenia treści. Mogą one znaleźć zastosowanie m.in. w dziennikarstwie, ubezpieczeniach czy weryfikacji tożsamości, gdzie zaufanie do materiałów cyfrowych jest kluczowe.
Firma przyznała jednak, że obecna wersja Zcam ma ograniczenia. Zestaw narzędzi programistycznych aplikacji nie przeszedł jeszcze audytu i nie jest gotowy do wdrożeń produkcyjnych.
