Z tego artykułu dowiesz się: Jak ChatGPT udało się pobić rekord i przegonić Google Maps, czy TikToka.

Co świadczy o tym, że Anthropic może pobić wyczyn OpenAI.

Na ile nadchodzące debiuty giełdowe OpenAI i Anthropic zdefiniują przyszły krajobraz rynku AI.

ChatGPT notuje imponujące wzrosty od momentu oficjalnej premiery w listopadzie 2022 r. – eksperci mówią wprost: nie ma żadnego odpowiednika w historii globalnego sektora technologicznego, który by rozwijał się w takim tempie. Jak wynika z najnowszych szacunków firmy analitycznej Sensor Tower, chatbot firmy OpenAI osiągnął w maju kamień milowy w postaci miliarda globalnych aktywnych użytkowników aplikacji miesięcznie. To rekord i wynik lepszy niż osiągnęły tak popularne aplikacje jak Google Maps, TikTok, Instagram czy YouTube.

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Claude rośnie w siłę

ChatGPT od początku notuje historyczne wyniki. Narzędzie osiągnęło milion użytkowników w zaledwie pięć dni od uruchomienia, a barierę 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie przekroczyło w dwa miesiące. W lutym 2026 r. OpenAI ogłosiło, że ChatGPT osiągnął poziom 900 mln aktywnych użytkowników tygodniowo oraz 50 mln płacących subskrybentów wersji premium. To pokazuje wyraźnie, że technologia udostępniona przez firmę kierowaną przez Sama Altmana na stałe wpisała się w nasze codzienne nawyki.

Mimo bezprecedensowego sukcesu OpenAI rynkowy krajobraz staje się coraz bardziej konkurencyjny. Claude firmy Anthropic, uznawany za najbliższego i najbardziej zdeterminowanego rywala ChatGPT, odnotował 56 mln globalnych miesięcznych aktywnych użytkowników aplikacji w II kwartale br. Choć w liczbach bezwzględnych różnica pozostaje duża, to roczny wzrost Anthropic wyniósł oszałamiające 640 proc., znacznie wyprzedzając 62-proc. tempo wzrostu ChatGPT w analogicznym okresie.

Co istotne, Sensor Tower dostrzega pierwsze sygnały migracji konsumentów. Amerykańscy użytkownicy ChatGPT, którzy zainstalowali aplikację Claude w I kwartale 2026 r., spędzali o 5 proc. mniej czasu w ChatGPT miesiąc po instalacji konkurenta w porównaniu ze średnim użytkowaniem w poprzednich ośmiu miesiącach. Ta zacięta rywalizacja przekłada się na finanse. W I kwartale br. OpenAI wygenerowało około 5,7 mld dol. przychodu, wyprzedzając Anthropic o blisko 1 mld dol. Jednak dystans ten może szybko maleć. Anthropic poinformowała inwestorów, że w najbliższych miesiącach spodziewa się ponad dwukrotnego wzrostu przychodów, do 10,9 mld dol.

Wyścig AI przenosi się na giełdę

Dziś kluczowym obszarem rywalizacji systemów AI jest segment biznesowy. Tu OpenAI dynamicznie rozwija swoje zaawansowane rozwiązania. Raport „The Next Era of Knowledge Work” ujawnił, że agent Codex przekroczył próg 5 mln aktywnych użytkowników tygodniowo, co oznacza ponad sześciokrotny wzrost od momentu uruchomienia aplikacji desktopowej w lutym br. Narzędzie, pierwotnie stworzone wyłącznie z myślą o tworzeniu oprogramowania, błyskawicznie staje się wszechstronną platformą produktywności ogólnego przeznaczenia dla korporacji. Dynamika ta jest widoczna w danych historycznych: na początku marca Codex notował 1,6 mln użytkowników tygodniowo (trzykrotność wyniku z momentu premiery wersji GPT-5.3 Codex), a pod koniec kwietnia przekroczył 4 mln.

Ale biznes to też pole, na którym świetnie spisuje się Anthropic. I nie jest to jedyne pole rywalizacji obu gigantów AI. Teraz oczy branży skupiają się na spółkach w kontekście ich planowanego debiutu giełdowego. Anthropic złożyła już wniosek ws. IPO, a OpenAI przygotowuje się do złożenia analogicznych dokumentów w nadchodzących tygodniach. Analitycy wskazują, że debiuty te będą największymi wydarzeniami na nowojorskim parkiecie od lat.