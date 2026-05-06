Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób zmienia się strategia kluczowego państwowego funduszu inwestycyjnego w Chinach.

Czy Pekin zmierza w kierunku budowy narodowych czempionów AI.

Jakie wyzwania wiążą się z zaangażowaniem kapitału państwowego w DeepSeek.

Sektor sztucznej inteligencji w Chinach przeżywa właśnie jeden z najbardziej dynamicznych momentów. Jak donosi „Financial Times”, China Integrated Circuit Industry Investment Fund, znany powszechnie jako „Wielki Fundusz”, prowadzi zaawansowane rozmowy, które mogą dodać przyspieszenia branży AI w Kraju Środka.

Reklama Reklama

Od produkcji chipów do potęgi modeli

Jeszcze w połowie kwietnia DeepSeek, założony przez weterana funduszy hedgingowych Lianga Wenfenga, celował w skromną – jak na standardy AI – wycenę rzędu 10 mld dol. Jednak wejście do gry gigantów takich jak Alibaba i Tencent podbiło stawkę dwukrotnie. Teraz perspektywa zaangażowania kapitału państwowego w postaci tzw. Wielkiego Funduszu, jeszcze mocniej wywindowała oczekiwaną wycenę. Mowa o wycenie na poziomie 45 mld dol. (to ponad czterokrotny wzrost w ciągu miesiąca). Eksperci nie mają wątpliwości, że to pokazuje determinację Pekinu w budowie narodowego czempiona zdolnego rzucić wyzwanie amerykańskiemu OpenAI.

China Integrated Circuit Industry Investment Fund to potężny wehikuł finansowy, który w swojej trzeciej fazie w 2024 r. zgromadził od rządu i banków państwowych aż 47 mld dol. Dotąd na celownik brał niemal wyłącznie inwestycje infrastrukturalne. Jego misją była budowa fabryk układów scalonych, rozwój producentów pamięci oraz wsparcie dla wytwórców sprzętu półprzewodnikowego. Inwestycja w laboratorium zajmujące się oprogramowaniem i modelami AI stanowi wyraźne rozszerzenie tego mandatu.

Czytaj więcej AI USA oskarżają Chiny o masową kradzież sztucznej inteligencji Biały Dom oskarżył Chiny o kradzież własności intelektualnej amerykańskich firm AI na skalę przemysłową. Zarzuty znalazły się w memorandum, które m...

Część fachowców zauważa, że inwestycja oznaczać może zmianę paradygmatu w myśleniu Pekinu. W obliczu rygorystycznych amerykańskich kontroli eksportowych, które odcinają Chiny od najnowocześniejszych procesorów graficznych (GPU), sama produkcja chipów starej generacji przestaje wystarczać, a DeepSeek, prezentując swój flagowy model V4 o bilionach parametrów, udowodnił, że chińskie firmy potrafią tworzyć zaawansowane algorytmy mimo sprzętowych ograniczeń. Inwestycja ta ma być zatem gwarantem, że Chiny nie zostaną w tyle.

Państwowy mecenat i nowe wyzwania

Zaangażowanie kapitału państwowego niesie ze sobą zarówno ogromne szanse, jak i istotne ryzyka dla młodej firmy. Z jednej strony, obecność tzw. Wielkiego Funduszu otwiera przed DeepSeek drzwi do kontraktów rządowych i zapewnia parasol ochronny. Dla firmy, która do tej pory opierała się głównie na środkach własnych (pochodzących z sukcesów High-Flyer Capital Management), to przeskok do innej ligi.

Z drugiej strony, DeepSeek zyskał uznanie globalnej społeczności dzięki swojemu nietypowemu, otwartemu podejściu – firma chętnie dzieliła się wagami swoich modeli i szczegółową dokumentacją techniczną, co stawiało ją w kontrze do „zamkniętego” modelu OpenAI. Państwowy inwestor, dbający przede wszystkim o interes narodowy i bezpieczeństwo strategiczne, może narzucić start-upowi większą dyscyplinę w zakresie dzielenia się wiedzą.