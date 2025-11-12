Reklama
Rozwiń
Reklama

Chińska AI będzie standardem? Były szef Google ostrzega Zachód

Eric Schmidt, który niegdyś był dyrektorem generalnym Google, ostrzega przed dominacją Pekinu w dziedzinie AI. Jego zdaniem sztuczna inteligencja w modelu open-source stanie się normą, co da Chinom przewagę.

Publikacja: 12.11.2025 23:25

Liczne kraje wybiorą standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy

Liczne kraje wybiorą standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy Alibaba. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym będą ograniczenia kosztowe

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Eric Schmidt ostrzega przed dominacją Pekinu w dziedzinie AI?
  • Jakie czynniki decydują o wyborze chińskich systemów AI?
  • Jakie są konsekwencje podziału na LLM-y otwarte i zamknięte w kontekście geopolitycznym?

Modele AI rodem z Chin, jak choćby DeepSeek, będą wypierać inne popularne systemy sztucznej inteligencji. Były szef Google wieszczy, że świat postawi na rozwiązania tworzone przez firmy z Państwa Środka nie dlatego, że są lepsze od zachodnich odpowiedników, ale dlatego, że nie trzeba za nie płacić. Zdaniem Erica Schmidta taka sytuacja doprowadzi do „geopolitycznego uzależnienia”.

Pekin kusi. Meta traci

Schmidt kierował firmą w latach 2001-2015, a obecnie stoi na czele start-upu lotniczego Relativity Space. W podcaście „Moonshots” zaalarmował, że na rynku dochodzi do dziwnej sytuacji – kiedy Amerykanie zamykają swoje najlepsze modele AI, czyniąc je płatnymi, Chiny udostępniają swoje za darmo. Jego zdaniem, „zdecydowana większość rządów i krajów”, które nie dysponują kapitałem porównywalnym z Zachodem, wybierze standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy Alibaba. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym będą właśnie ograniczenia kosztowe.

Ta obawa nie jest jedynie teoretyczna. Jak zauważa Bloomberg, statystyki pobrań z popularnej platformy deweloperskiej Hugging Face już potwierdzają ten trend. Chińskie modele, na czele z Qwen, zgromadziły łącznie ok. 385,3 mln pobrań, wyprzedzając amerykańską Llamę firmy Meta (346,2 mln). Co więcej, pochodne chińskich modeli stanowią już ponad 40 proc. wszystkich nowych wydań na platformie, podczas gdy udział Mety spadł do zaledwie 15 proc.

Czytaj więcej

Senator Josh Hawley zaproponował projekt ustawy, zgodnie z którym Amerykanie, którzy udzielają wspar
Globalne Interesy
Kolejne kraje blokują chińską aplikację AI DeepSeek. Kto i dlaczego to robi?
Reklama
Reklama

Ta zmiana już teraz wpływa na decyzje biznesowe w Stanach Zjednoczonych. W październiku Brian Chesky, dyrektor generalny Airbnb, przyznał, że jego firma „w dużym stopniu polega” na modelach Qwen od Alibaby przy obsłudze klienta opartej na AI. Powód? Chińskie rozwiązanie jest „bardzo dobre, szybkie i tanie”. A to nie odosobniony przypadek. Inwestor venture capital Chamath Palihapitiya ujawnił w swoim podcaście, że firma, z którą współpracuje, przeniosła główne obciążenia robocze na model Kimi K2, stworzony przez chiński start-up Moonshot AI. Ponownie, decydującym argumentem okazały się korzyści finansowe.

Chiny górą, czy jednak „nanosekundy za USA”?

Rosnąca popularność darmowych chińskich modeli zaostrza debatę na temat tzw. suwerennej AI, czyli zdolności państwa do kontroli nad własnymi technologiami, danymi i infrastrukturą sztucznej inteligencji. O pilnej potrzebie działania w tym zakresie mówił na początku tego roku Jensen Huang, szef Nvidii. Podczas World Governments Summit w Dubaju przekonywał urzędników, że kraje muszą budować własne duże modele językowe (LLM), jeśli chcą zachować niezależność kulturową i technologiczną. W listopadzie Huang ostrzegł nawet, że „Chiny wygrają wyścig o AI”, by później złagodzić tę wypowiedź stwierdzeniem, że Pekin jest zaledwie „nanosekundy za USA”.

Eric Schmidt postrzega podział na modele otwarte (Chiny) i zamknięte (USA) jako potencjalną „geopolityczną linię uskoku”. Według niego trend ten rodzi poważne obawy nie tylko o przewagę konkurencyjną Ameryki w kluczowej technologii przyszłości, ale także o globalne standardy prywatności danych i bezpieczeństwo narodowe państw, które uzależnią swoją infrastrukturę AI od darmowych chińskich rozwiązań.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Eric Schmidt ostrzega przed dominacją Pekinu w dziedzinie AI?
  • Jakie czynniki decydują o wyborze chińskich systemów AI?
  • Jakie są konsekwencje podziału na LLM-y otwarte i zamknięte w kontekście geopolitycznym?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Modele AI rodem z Chin, jak choćby DeepSeek, będą wypierać inne popularne systemy sztucznej inteligencji. Były szef Google wieszczy, że świat postawi na rozwiązania tworzone przez firmy z Państwa Środka nie dlatego, że są lepsze od zachodnich odpowiedników, ale dlatego, że nie trzeba za nie płacić. Zdaniem Erica Schmidta taka sytuacja doprowadzi do „geopolitycznego uzależnienia”.

Pekin kusi. Meta traci

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia
Globalne Interesy
Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Ambitny projekt musiał zostać przerwany z powodu braku komponentów w Rosji
Globalne Interesy
Koniec rosyjskiego snu o własnych chipach. Projekt „Bajkał” zakończony fiaskiem
Wypowiedź przedstawiciela DeepSeek silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej
Globalne Interesy
Mroczna prognoza twórcy DeepSeek. „Większość ludzkich miejsc pracy zniknie”
Centrum walki z cyberprzestępczością w IBM w środku ciężarówki na ulicach Londynu
Globalne Interesy
Ten gigant rośnie w AI szybciej niż Nvidia. Znalazł niezwykle intratną niszę
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta
Globalne Interesy
UE kapituluje przed big techami? Potężne ustępstwa w kluczowej dziedzinie
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama