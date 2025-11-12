Chińska AI będzie standardem? Były szef Google ostrzega Zachód

Aktualizacja: 13.11.2025 12:39 Publikacja: 12.11.2025 23:25
Liczne kraje wybiorą standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy Alibaba. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym będą ograniczenia kosztowe
Modele AI rodem z Chin, jak choćby DeepSeek, będą wypierać inne popularne systemy sztucznej inteligencji. Były szef Google wieszczy, że świat postawi na rozwiązania tworzone przez firmy z Państwa Środka nie dlatego, że są lepsze od zachodnich odpowiedników, ale dlatego, że nie trzeba za nie płacić. Zdaniem Erica Schmidta taka sytuacja doprowadzi do „geopolitycznego uzależnienia”.
Schmidt kierował firmą w latach 2001-2015, a obecnie stoi na czele start-upu lotniczego Relativity Space. W podcaście „Moonshots” zaalarmował, że na rynku dochodzi do dziwnej sytuacji – kiedy Amerykanie zamykają swoje najlepsze modele AI, czyniąc je płatnymi, Chiny udostępniają swoje za darmo. Jego zdaniem, „zdecydowana większość rządów i krajów”, które nie dysponują kapitałem porównywalnym z Zachodem, wybierze standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy Alibaba. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym będą właśnie ograniczenia kosztowe.
Ta obawa nie jest jedynie teoretyczna. Jak zauważa Bloomberg, statystyki pobrań z popularnej platformy deweloperskiej Hugging Face już potwierdzają ten trend. Chińskie modele, na czele z Qwen, zgromadziły łącznie ok. 385,3 mln pobrań, wyprzedzając amerykańską Llamę firmy Meta (346,2 mln). Co więcej, pochodne chińskich modeli stanowią już ponad 40 proc. wszystkich nowych wydań na platformie, podczas gdy udział Mety spadł do zaledwie 15 proc.
Ta zmiana już teraz wpływa na decyzje biznesowe w Stanach Zjednoczonych. W październiku Brian Chesky, dyrektor generalny Airbnb, przyznał, że jego firma „w dużym stopniu polega” na modelach Qwen od Alibaby przy obsłudze klienta opartej na AI. Powód? Chińskie rozwiązanie jest „bardzo dobre, szybkie i tanie”. A to nie odosobniony przypadek. Inwestor venture capital Chamath Palihapitiya ujawnił w swoim podcaście, że firma, z którą współpracuje, przeniosła główne obciążenia robocze na model Kimi K2, stworzony przez chiński start-up Moonshot AI. Ponownie, decydującym argumentem okazały się korzyści finansowe.
Rosnąca popularność darmowych chińskich modeli zaostrza debatę na temat tzw. suwerennej AI, czyli zdolności państwa do kontroli nad własnymi technologiami, danymi i infrastrukturą sztucznej inteligencji. O pilnej potrzebie działania w tym zakresie mówił na początku tego roku Jensen Huang, szef Nvidii. Podczas World Governments Summit w Dubaju przekonywał urzędników, że kraje muszą budować własne duże modele językowe (LLM), jeśli chcą zachować niezależność kulturową i technologiczną. W listopadzie Huang ostrzegł nawet, że „Chiny wygrają wyścig o AI”, by później złagodzić tę wypowiedź stwierdzeniem, że Pekin jest zaledwie „nanosekundy za USA”.
Eric Schmidt postrzega podział na modele otwarte (Chiny) i zamknięte (USA) jako potencjalną „geopolityczną linię uskoku”. Według niego trend ten rodzi poważne obawy nie tylko o przewagę konkurencyjną Ameryki w kluczowej technologii przyszłości, ale także o globalne standardy prywatności danych i bezpieczeństwo narodowe państw, które uzależnią swoją infrastrukturę AI od darmowych chińskich rozwiązań.
