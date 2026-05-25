Pacjenci pokazują chirurgom zdjęcia poprawione przez AI. „To nierealne”
Dr Nora Nugent, chirurg plastyczny z Tunbridge Wells, obserwuje to zjawisko z bliska – pisze dziennik „The Guardian”. Pacjenci zaczęli przychodzić do jej gabinetu ze zdjęciami samych siebie „upiększonymi” przez AI i z błędnym przekonaniem, że takie efekty można osiągnąć dzięki operacjom. Nugent, która jest również prezeską Brytyjskiego Stowarzyszenia Estetycznych Chirurgów Plastycznych, twierdzi, że wielu jej kolegów ma podobne doświadczenia.
– Mogę jedynie przewidywać dalszy wzrost tego zjawiska, biorąc pod uwagę tempo, w jakim AI zostało włączone do każdego aspektu życia – powiedziała dziennikowi.
Osoby korzystające z chatbotów AI do generowania swoich „idealnych twarzy” coraz częściej trafiają do chirurgów z oczekiwaniami obejmującymi nieskazitelną skórę, mocno zarysowane kości policzkowe, perfekcyjnie wymodelowane nosy i niemal idealną symetrię – standardy, których uzyskanie w wyniku operacji plastycznej jest niezwykle czasochłonne, bardzo kosztowne, a w wielu przypadkach po prostu fizycznie nieosiągalne.
– Chirurgia z pewnością nie działa na tak mikroskopijnym poziomie szczegółowości – podkreśla dr Alex Karidis, chirurg z Londynu.
Dla wielu klientów jednak takie oczekiwania powstają jeszcze zanim spotkają chirurga. Lekarze opisują, jak silnie obrazy generowane przez AI wpływają psychologicznie na definiowanie i utrwalanie estetycznych ideałów pacjentów. Chirurdzy plastyczni ostrzegają, że gdy pacjent raz zobaczy taki wizerunek własnej twarzy, zostaje on w nim zakodowany.
Lekarze podkreślają też, że efekty operacji plastycznych nigdy nie są gwarantowane. – Pacjent musi zrozumieć, że istnieją różnice w procesie gojenia, starzenia się i w tym, co w ogóle można osiągnąć – mówi doktor Nugent. – Zawsze uprzedzam pacjentów: możliwości chirurgii nie są nieograniczone. Żadne z nas nie ma pełnej kontroli nad wszystkim – wyjaśniła dziennikowi.
Chatboty AI co prawda, ostrzegają użytkowników, że kreacja wygenerowana przez AI niekoniecznie może być osiągalna w rzeczywistości. Jednak lekarze opisują pacjentów, którzy „nie przyjmują do wiadomości, że się nie da”. Karidis zauważa, że gdy klienci zagłębiają się w temat zabiegów kosmetycznych, skupiają się przede wszystkim na obrazach i ignorują „cały szum” wokół nich. – To jest sedno sprawy. W momencie, gdy pokaże się im coś takiego, wszystko inne przestaje mieć znaczenie – mówi.
Chirurdzy dostrzegają również powtarzalne cechy estetyki „twarzy AI”, zwłaszcza przesadną symetrię – coś, co sztuczna inteligencja potrafi wygenerować bez wysiłku, ale czego często nie da się odtworzyć w rzeczywistości. Nie da się na przykład zmienić poziomu oczu, ponieważ jest on określony przez strukturę kości, a za oczodołami znajduje się mózg. Nie można bezpiecznie zmienić położenia oczodołów.
AI edytuje zdjęcia, często korzystając z powszechnie uznawanych ideałów urody: u kobiet są to linia żuchwy w kształcie litery V, wyraźna „krzywa ogee” na policzkach i twarz w kształcie serca; u mężczyzn szersza szczęka, niżej osadzone brwi i pełniejsze górne powieki.
Doktor De Silva obawia się jeszcze jednego trendu: publikowania przez kliniki w mediach społecznościowych efektów operacji, które wyglądają wręcz niewiarygodnie dobrze i – jak podejrzewa – same mogą być generowane przez AI.
