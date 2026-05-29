OpenAI jest krytykowane przez aktywistów za porzucenie misji non-profit i kontrakt z Pentagonem. Na problemach wizerunkowych rywala zyskuje Anthropic
Zamknięcie kolejnej rundy finansowania w start-upie, który stoi za modelem Claude, pokazuje, że inwestorzy nie zamierzają oszczędzać na AI i zdają sobie sprawę, że w tym wyścigu kosztowna infrastruktura oraz potężne zasoby energii są bezcenne. W sumie do spółki popłynęło 65 mld dol. Tym ruchem Anthropic oficjalnie zdetronizował OpenAI pod względem wyceny rynkowej. Twórcy ChatGPT w marcu zebrali 122 mld dol., co dawało im wycenę na poziomie 852 mld dol. Kierowana przez Dario Amodei spółka ma dziś wartość 965 mld dol..
W skład najnowszego finansowania Anthropic weszło m.in. 15 mld dol. z wcześniej zadeklarowanych umów z tzw. hyperscalerami, w tym 5 mld dol. od Amazona. Kontekst tej współpracy jest znacznie szerszy – Amazon zapowiadał wcześniej zaangażowanie sięgające 25 mld dol., podczas gdy Anthropic zobowiązał się do wydania w ciągu dekady ponad 100 mld dol. na technologie chmurowe giganta z Seattle.
Środki mają być przeznaczone na rozbudowę zaplecza technicznego, bezpieczeństwo modeli oraz zaspokojenie rosnącego popytu. Anthropic w ostatnich miesiącach borykał się z ograniczeniami wydajnościowymi, co zmuszało firmę do wprowadzania limitów korzystania z bota Claude w godzinach szczytu. Nowe inwestycje mają to zmienić. A skala projektów poraża: start-up zabezpieczył kontrakty na dostawy 5 GW energii z Amazonem, kolejne 5 GW z Google i Broadcomem, a także zyskał dostęp do zasobów kosmicznych SpaceX. Wzmocnieniem dla tej ofensywy jest też dołączenie do grona inwestorów producentów pamięci i półprzewodników – koncernów Micron, Samsung oraz SK Hynix. Główny trzon finansowania zabezpieczyły natomiast fundusze VC: Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks oraz Sequoia Capital, wspierane przez Coatue i ICONIQ.
Obecne 965 mld dol. wyceny firmy Anthropic to czytelny sygnał, że rynek dostrzega potężny potencjał komercyjny w strategii zorientowanej na klienta biznesowego. Wycena start-upu wzrosła ponad dwukrotnie od lutego. Motorem są wyniki. Przedstawiciele Anthropic poinformowali, że ich wskaźnik run-rate revenue (roczna prognoza przychodów oparta na bieżących wynikach) przekroczył na początku miesiąca 47 mld dol. Co więcej, dynamika jest tak wysoka, że już w przyszłym miesiącu wskaźnik ten ma osiągnąć pułap 50 mld dol. O skali tego fenomenu świadczy fakt, że w I kwartale przychody spółki wzrosły aż 80-krotnie. Napęd dają rosnąca adaptacja rozwiązań korporacyjnych oraz popularność narzędzi takich jak Claude Code. Zwykli użytkownicy indywidualni nie powinni raczej oczekiwać obniżek cen abonamentów – cała machina Anthropic jest obecnie nastawiona na głęboką integrację z biznesem.
Analitycy i bankierzy wskazują, że tak potężny zastrzyk prywatnej gotówki to bezpośrednie preludium do debiutu giełdowego (IPO). Obie spółki planują wejście na giełdę jeszcze w tym roku, by długofalowo finansować zapotrzebowanie na gigantyczną moc obliczeniową.
