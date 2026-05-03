Anthropic rozpoczyna jedną z największych operacji kapitałowych w historii sektora AI. Spółka poprosiła inwestorów o zadeklarowanie stawek w ciągu najbliższych 48 godzin – podają źródła zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się TechCrunch. Runda o wartości około 50 miliardów dolarów powinna zostać zamknięta w ciągu dwóch tygodni.

Z kolei według doniesień Reutersa, znaczna część tego finansowania to tzw. „compute equity” – kapitał zapewniony przez dostawców infrastruktury chmurowej i producentów chipów. Oznacza to, że Anthropic otrzymuje nie tyle gotówkę, co gwarantowane pule mocy obliczeniowej w potężnych klastrach opartych na najnowszych układach Nvidia GB300.

Wyścig na giełdę i sukces Mythos

Anthropic celuje w wycenę na poziomie około 900 miliardów dolarów, jednak przy obecnym popycie kwota ta może być znacznie wyższa. Tak drastyczny skok wartości jest bezpośrednio powiązany z sukcesem komercyjnym narzędzia Mythos, które generuje wysokomarżowe przychody z kontraktów związanych z cyberbezpieczeństwem i obroną narodową.

Mimo ogromnego zainteresowania, niektórzy pierwotni inwestorzy – zwłaszcza ci z 2024 r. – pomijają tę rundę. Czekają oni na planowany na jesień 2026 r. debiut giełdowy (IPO), który ma być największym wydarzeniem w historii Wall Street. Wcześni udziałowcy chcą w ten sposób uniknąć dalszego rozwodnienia swoich akcji tuż przed wejściem na parkiet.

Spółka zbiera fundusze, by zaspokoić gigantyczne potrzeby obliczeniowe. Anthropic ogłosił, że tempo jego przychodów przekroczyło 30 miliardów dolarów, jednak źródła zbliżone do finansów firmy wskazują, że wskaźnik ARRR (zannualizowane tempo przychodów) jest obecnie bliższy 40 miliardom dolarów. Taki wynik stawia Anthropic w lidze największych światowych koncernów i udowadnia, że AI stało się fundamentem gospodarki, wypierając tradycyjne usługi programistyczne.

Nowy lider wyścigu o AGI

Przy wycenie 900 miliardów dolarów Anthropic nie tylko dwukrotnie zwiększyłby swoją wartość od lutego, ale też prześcignąłby OpenAI, wyceniane ostatnio na 852 mld dol. Oznacza to symboliczną zmianę lidera w wyścigu o AGI (sztuczną inteligencję ogólną).

Skąd takie powodzenie Anthropica, mimo trwającego konfliktu z Pentagonem? Inwestorzy stawiają na bezpieczeństwo. Podejście Anthropic, znane jako „Constitutional AI”, polega na wbudowaniu w model sztywnych zasad etycznych już na etapie trenowania. Gwarantuje to klientom rządowym i biznesowym, że system nie złamie procedur bezpieczeństwa i jest mniej skłonny do tzw. halucynacji. Dzięki temu Anthropic po raz pierwszy wyprzedził OpenAI pod względem liczby aktywnych użytkowników korporacyjnych, podczas gdy OpenAI wciąż dominuje na rynku konsumenckim.