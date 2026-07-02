Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego plany Mety dotyczące chmury wywołały panikę na giełdzie.

Co dziś zagraża stabilności łańcucha dostaw dla sektora AI.

W jaki sposób kryzys podażowy może wpłynąć nie tylko na centra danych, ale i na branżę motoryzacyjną oraz rynek elektroniki.

Na czym polega nowy model biznesowy Nvidii.

Najbliższe miesiące mogą zrewidować dotychczasowe plany biznesowe wielu korporacji. Eksperci wskazują na ostatni przykład, gdy niedawna euforia doprowadziła indeks Philadelphia Semiconductor (SOX) do rekordowych wzrostów przekraczających 80 proc., po czym nastąpiło tąpnięcie. Powód? Doniesienia o planach Meta Platforms. Koncern buduje jednostkę Meta Compute, która ma zajmować się komercyjnym wynajmem nadwyżkowych mocy obliczeniowych sztucznej inteligencji zewnętrznym deweloperom. Dla Wall Street to był jednak sygnał: i tak nadwyrężona podaż układów GPU może wkrótce mocno przebić popyt.

Reklama Reklama

Ostre spadki wycen i problem z podażą

Reakcja rynków na takie informacje była natychmiastowa. Indeks SOX runął o 6,27 proc., a wyprzedaż najmocniej uderzyła w Micron Technology, którego kurs tąpnął o ponad 10 proc., mimo wcześniejszych rekordowych przychodów na poziomie 41,46 mld dol. Intel stracił 9 proc., AMD blisko 7 proc., a Nvidia spadła o 1,3 proc. Niepokój rozlał się na Azję – koreański Kospi zanurkował o przeszło 5 proc., a Samsung Electronics oraz SK Hynix traciły po 6-7 proc.

Oliwy do ognia dolał raport Bank of America. Wskaźnik Ryzyka Bańki BofA osiągnął poziom 0,91 (gdzie 1 to maksimum). Michael Burry, znany z „Big Short”, otworzył krótkie pozycje przeciw Nvidii, wskazując, że indeks SOX wzrósł 65 proc. ponad 200-dniową średnią. A to, jego zdaniem, zwiastuje szczyt hossy.

Ale z drugiej strony, czy można mówić o końcu boomu, gdy popyt wciąż galopuje? Dziś problem z podażą jest potężny i, jak podaje japoński bank Nomura, w II połowie br. świat zderzy się z największym w historii niedopasowaniem łańcucha dostaw. Analitycy podają, iż presja inwestycyjna ze strony gigantów chmurowych nie osłabnie do 2027 r., ponieważ rosnące koszty pamięci oraz skala realizowanych projektów centrów danych zmuszają ich do utrzymywania stałego tempa wydatków kapitałowych. Zwracają uwagę na zjawisko migracji wąskich gardeł. Podczas gdy TSMC rozbudowuje moce w pakowaniu układów, paraliż produkcyjny grozi sektorowi ze strony mniejszych komponentów. Na liście krytycznych elementów znalazły się zaawansowane podłoża, płytki drukowane, laminaty miedziopochodne, wysokiej klasy kondensatory, układy zarządzania energią oraz komponenty optyczne.

Sytuację skomplikuje do tego debiut nowej architektury Rubin od Nvidii oraz układów Trainium 3 od AWS. Wejście tych technologii w fazę masowej produkcji w drugim półroczu zbiegnie się z ograniczeniami infrastruktury. Postawienie nowej fabryki trwa dwa lata, co oznacza, że ograniczenia podażowe utrzymają się w całym przyszłym roku. Nomura szacuje, że zapotrzebowanie na nowe moce w 2027 r. osiągnie 32 gigawaty. Efekt może być bolesny. Analitycy wieszczą, że powszechny głód komponentów wyhamuje rozwój serwerów AI i uderzy w motoryzację oraz elektronikę użytkową.

Koreańska odpowiedź i nowy model biznesowy Nvidii

W samym środku tej burzy kraje azjatyckie decydują się na ucieczkę do przodu. I tak np. Prezydent Korei Południowej ogłosił strategię mobilizacji ponad 500 mld dol. na chipy, SK Hynix zainwestuje 64 mld dol. w zakłady w Czedżu (w tym pamięci flash NAND do 2029 r.), ambitne plany ma też Samsung.

Równolegle spektakularną metamorfozę przechodzi model biznesowy samej Nvidii, która przeobraża się w podmiot kontrolujący finanse ekosystemu. Już mówi się, że to „bank centralny” sztucznej inteligencji. Koncern wprowadził program podziału przychodów i wsparcia kredytowego dla dostawców chmurowych. Start-upy nie muszą wykładać kapitału na zakup procesorów GPU z góry – Nvidia dostarcza sprzęt, a w zamian partycypuje w stałych zyskach z wynajmu mocy obliczeniowej. Jeśli partner nie znajdzie odpowiedniej liczby klientów, Nvidia odkupi niewykorzystaną pojemność po sztywno ustalonej cenie. Sharon AI oraz Firmus Technologies podpisały już pierwsze kontrakty, rezerwując setki tysięcy najnowszych akceleratorów platform Grace-Blackwell oraz Vera-Rubin. Poprzez udziały kapitałowe, marże sprzętowe i gwarancje odkupu, Nvidia tworzy wielopoziomową pajęczynę powiązań finansowych.